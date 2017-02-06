Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
холоп з Рівного написав:Висновок: На звичайній роботі з середньостатестичною зарплатою, середньостатестична сім'я з трьох осіб буде відкладати на нормальну(не в іпенях) двуху, до...... пенсії?))
А як пахати, як папа Карло, економити на всьому: їжі, одягу, відпустках, то нах потрібно таке життя раба?!
В ідеалі було б так, щоб, як тільки в сім'ї появляється дитина і та сім'я не має свого житла, то держава б мала надати середньостатестичне(середнього рівня) житло в кредит на 20-30років, під такі відсотки, щоб вони склали 30-40% доходу середньостатестичної сім'ї.
Наприклад, дохід середньостатестичної сім'ї = 20тис.грн/міс. - то знімати з них 7-9тис/міс в рахунок сплати кредиту на надане їм житло.
Якщо, наприклад, стрибнули зарплати вгору, то, все одно, залишається 30-40% від поточного доходу сім'ї.
А можна, взагалі, стимулювати народжуваність нашої країни: наприклад, якщо появляється друга дитина - то сплачується 25-30%, якщо третя і більше - 20%
Красоооооотаааааа))
Більше нічого не треба? Може ще відпустку щороку оплатити, чи там автівку?
BIGor написав:
Viktor написав:Візьміть не 4 роки, а 5 років. Буде вам і на відпустку раз в 2 роки і на взуття на літніх/зимових розпродажах і Інтертопі. А як ви хотіли, "на лєгкє" назбирати на квартиру не вийде.
Та ви брешете. У мене зара схожа платня, кожного місяця виходжу в мінус по заощадженням. Хоча веду середній спосіб життя (червоні цінники АТБ, секонд ітд).
Це середній для якої категорії?
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flyman написав:лише витрати на їжу, це близько 3000 грн на особу, без дорогих сирів, шмузі, кави у кав"ярні, і їдла з ресторану ... в сім"ї троє осіб, то 9000 лише на їжу, ще десь до 1000 грн. +\- комунальні платежі, і 10К пішло як з гуся вода.
При чем тут семья? Речь шла об одном. Или теперь уже семья с неработающей женой и одним не напрягающимся кормильцем на средней зарплате должна не экономя отложить на квартиру за 3 года?
Вы, как постоянный читатель/писатель форума должны знать, что аренда однушек, особенно подмарафеченных хрущей, как приводили пример выше, приносит больше денег на вложенный доллар, чем трешек. Хрущи по мере повышения уровня жизни простого человека будут дорожать сильней, так как упали сильней в свое время. Не задумывались над тем, чтобы купить на 65 три хруща, сделать косметические ремонты, получать 18-21 тыс гривен и на эти деньги снимать себе отличную трешку?
flyman написав:лише витрати на їжу, це близько 3000 грн на особу, без дорогих сирів, шмузі, кави у кав"ярні, і їдла з ресторану ... в сім"ї троє осіб, то 9000 лише на їжу, ще десь до 1000 грн. +\- комунальні платежі, і 10К пішло як з гуся вода.
При чем тут семья? Речь шла об одном. Или теперь уже семья с неработающей женой и одним не напрягающимся кормильцем на средней зарплате должна не экономя отложить на квартиру за 3 года?
Если жена с дитём сидит у тёщи в Покровске или Апостолово а папа **а по 15 часов за рулём новой Скании или компы чинит в сталыце - то на трёху в родном заж0пье заколотить и за год можно. Либо надо скирдовать на бомбоубежище зи сральныком с мусорника как у Муха. Тогда наверно точно три года собирать надо.
Ну, вот ещё немного по теме (как индикатор недо/переоценённости аренды в Киеве): одногруппник сообщает, что в Праге в относительном прицентралье (30 мин до центра, Кошире вроде – наверное, аналог нашей Оболони по локейшену) 1½к (1 спальня + кухня-студия) 45кв.м. «с ремонтом» обходится с коммуналью где-то в 700 денег. Здание, ессно, не 25эт панеля + вокруг обстановка веселее ПОХа и иже с ним; скорее на «Липинку» похоже, но 10 этажей и не так дико вокруг. Средняя з/п в городе – 1100 денег прибл.
flyman написав:лише витрати на їжу, це близько 3000 грн на особу, без дорогих сирів, шмузі, кави у кав"ярні, і їдла з ресторану ... в сім"ї троє осіб, то 9000 лише на їжу, ще десь до 1000 грн. +\- комунальні платежі, і 10К пішло як з гуся вода.
При чем тут семья? Речь шла об одном. Или теперь уже семья с неработающей женой и одним не напрягающимся кормильцем на средней зарплате должна не экономя отложить на квартиру за 3 года?
Ниче се флай на еду 9 кгрн в месяц планирует. А совсем недавно лук с картохой ел. Вот у кого процент жиров в масле растет!
Vlad442 написав:Не задумывались над тем, чтобы купить на 65 три хруща, сделать косметические ремонты, получать 18-21 тыс гривен и на эти деньги снимать себе отличную трешку?
я уже отвечал на этот вопрос: зачем мне 3+1 источников головной боли? Учитывая Вашу, ККЦ, Натахи-биты и т.п. любовь к повышению цен каждые полгода ради достижения нормы валютной прибыли, я не буду арендовать сегмент "трёшка за 20 тыс"
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери