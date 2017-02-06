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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1310131113121313>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 914
Висота стель
4%
39
Гарний вигляд з вікон
9%
86
Гарні, "модні" МОПи
3%
26
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
16
Зручна локація
21%
192
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
68
Раціональне планування та метраж
16%
143
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
34
Ціна
19%
170
Якість будівництва
15%
140
Всього голосів : 914
Повідомлення Додано: Пон 11 чер, 2018 15:58

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

холоп з Рівного написав:Висновок:
На звичайній роботі з середньостатестичною зарплатою, середньостатестична сім'я з трьох осіб буде відкладати на нормальну(не в іпенях) двуху, до...... пенсії?))

А як пахати, як папа Карло, економити на всьому: їжі, одягу, відпустках, то нах потрібно таке життя раба?!

В ідеалі було б так, щоб, як тільки в сім'ї появляється дитина і та сім'я не має свого житла, то держава б мала надати середньостатестичне(середнього рівня) житло в кредит на 20-30років, під такі відсотки, щоб вони склали 30-40% доходу середньостатестичної сім'ї.

Наприклад, дохід середньостатестичної сім'ї = 20тис.грн/міс. - то знімати з них 7-9тис/міс в рахунок сплати кредиту на надане їм житло.

Якщо, наприклад, стрибнули зарплати вгору, то, все одно, залишається 30-40% від поточного доходу сім'ї.

А можна, взагалі, стимулювати народжуваність нашої країни: наприклад, якщо появляється друга дитина - то сплачується 25-30%, якщо третя і більше - 20%

Красоооооотаааааа))
Більше нічого не треба? Може ще відпустку щороку оплатити, чи там автівку?


BIGor написав:
  Viktor написав:Візьміть не 4 роки, а 5 років. Буде вам і на відпустку раз в 2 роки і на взуття на літніх/зимових розпродажах і Інтертопі. А як ви хотіли, "на лєгкє" назбирати на квартиру не вийде.

Та ви брешете. У мене зара схожа платня, кожного місяця виходжу в мінус по заощадженням. Хоча веду середній спосіб життя (червоні цінники АТБ, секонд ітд).

Це середній для якої категорії?
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
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Повідомлення Додано: Пон 11 чер, 2018 16:00

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  flyman написав:лише витрати на їжу, це близько 3000 грн на особу, без дорогих сирів, шмузі, кави у кав"ярні, і їдла з ресторану ...
в сім"ї троє осіб, то 9000 лише на їжу, ще десь до 1000 грн. +\- комунальні платежі, і 10К пішло як з гуся вода.

При чем тут семья? Речь шла об одном.
Или теперь уже семья с неработающей женой и одним не напрягающимся кормильцем на средней зарплате должна не экономя отложить на квартиру за 3 года?
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 чер, 2018 16:03

ЖК Варшавский квартал, 81 метр за 63500
https://www.olx.ua/obyavlenie/3-h-kom-kvartira-zhk-varshavskiy-IDzkCao.html#bdc49b9823
Парковые озёра, 90 метров за 65 000
https://www.olx.ua/obyavlenie/trehkomnatnaya-kvartira-90-m2-zhk-parkovye-ozera-zastroyschik-IDsMXL8.html#bdc49b9823

Варшавский переоценили по -моему
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Пон 11 чер, 2018 16:08

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

давайте ближе к теме - цен на КРЖН.

опрос: какова вероятность роста цен в ближайшие 1-2 года? 10%? 50%?
а вероятность падения?
Хитрый лендлорд
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 чер, 2018 16:13

  Serg-ik написав:ЖК Варшавский квартал, 81 метр за 63500
https://www.olx.ua/obyavlenie/3-h-kom-kvartira-zhk-varshavskiy-IDzkCao.html#bdc49b9823
Парковые озёра, 90 метров за 65 000
https://www.olx.ua/obyavlenie/trehkomnatnaya-kvartira-90-m2-zhk-parkovye-ozera-zastroyschik-IDsMXL8.html#bdc49b9823

Варшавский переоценили по -моему

В первом случае дом сдан, во втором не сдан.

Вы, как постоянный читатель/писатель форума должны знать, что аренда однушек, особенно подмарафеченных хрущей, как приводили пример выше, приносит больше денег на вложенный доллар, чем трешек. Хрущи по мере повышения уровня жизни простого человека будут дорожать сильней, так как упали сильней в свое время.
Не задумывались над тем, чтобы купить на 65 три хруща, сделать косметические ремонты, получать 18-21 тыс гривен и на эти деньги снимать себе отличную трешку?
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 чер, 2018 16:14

  Vlad442 написав:
  flyman написав:лише витрати на їжу, це близько 3000 грн на особу, без дорогих сирів, шмузі, кави у кав"ярні, і їдла з ресторану ...
в сім"ї троє осіб, то 9000 лише на їжу, ще десь до 1000 грн. +\- комунальні платежі, і 10К пішло як з гуся вода.

При чем тут семья? Речь шла об одном.
Или теперь уже семья с неработающей женой и одним не напрягающимся кормильцем на средней зарплате должна не экономя отложить на квартиру за 3 года?

Если жена с дитём сидит у тёщи в Покровске или Апостолово а папа **а по 15 часов за рулём новой Скании или компы чинит в сталыце - то на трёху в родном заж0пье заколотить и за год можно.
Либо надо скирдовать на бомбоубежище зи сральныком с мусорника как у Муха. Тогда наверно точно три года собирать надо.
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Повідомлення Додано: Пон 11 чер, 2018 16:17

  vladimir07 написав:
  flashgingo написав:Кстати сдал сарайку на прошлой неделе. На 3 месяца по 6к(можно было 6.5, но меня арендатор устроил, черножопые с ближайшего рынка предлагали даже 7.).


Те кто предлагали 7 планировали заселяться не в единичном количестве ?
А что с бытовой техникой, вообще без нее сдали ?

Говорил буду жить с братом а там хз. Почему без техники. Стиралка(аристон самая дешёвая), холодильник Elenberg, варочная(духовки нет), бойлер маленький, +б/у телек и пылесос.
flashgingo
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Повідомлення Додано: Пон 11 чер, 2018 16:31

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Ну, вот ещё немного по теме (как индикатор недо/переоценённости аренды в Киеве): одногруппник сообщает, что в Праге в относительном прицентралье (30 мин до центра, Кошире вроде – наверное, аналог нашей Оболони по локейшену) 1½к (1 спальня + кухня-студия) 45кв.м. «с ремонтом» обходится с коммуналью где-то в 700 денег. Здание, ессно, не 25эт панеля + вокруг обстановка веселее ПОХа и иже с ним; скорее на «Липинку» похоже, но 10 этажей и не так дико вокруг. Средняя з/п в городе – 1100 денег прибл.
Делай что должен, и будь что будет.
Рыба-сом
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Повідомлення Додано: Пон 11 чер, 2018 16:40

  Vlad442 написав:
  flyman написав:лише витрати на їжу, це близько 3000 грн на особу, без дорогих сирів, шмузі, кави у кав"ярні, і їдла з ресторану ...
в сім"ї троє осіб, то 9000 лише на їжу, ще десь до 1000 грн. +\- комунальні платежі, і 10К пішло як з гуся вода.

При чем тут семья? Речь шла об одном.
Или теперь уже семья с неработающей женой и одним не напрягающимся кормильцем на средней зарплате должна не экономя отложить на квартиру за 3 года?

Ниче се флай на еду 9 кгрн в месяц планирует. А совсем недавно лук с картохой ел. Вот у кого процент жиров в масле растет!
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: Пон 11 чер, 2018 16:45

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Vlad442 написав:Не задумывались над тем, чтобы купить на 65 три хруща, сделать косметические ремонты, получать 18-21 тыс гривен и на эти деньги снимать себе отличную трешку?

я уже отвечал на этот вопрос: зачем мне 3+1 источников головной боли?
Учитывая Вашу, ККЦ, Натахи-биты и т.п. любовь к повышению цен каждые полгода ради достижения нормы валютной прибыли, я не буду арендовать сегмент "трёшка за 20 тыс"
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
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