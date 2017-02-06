Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
flyman написав:лише витрати на їжу, це близько 3000 грн на особу, без дорогих сирів, шмузі, кави у кав"ярні, і їдла з ресторану ... в сім"ї троє осіб, то 9000 лише на їжу, ще десь до 1000 грн. +\- комунальні платежі, і 10К пішло як з гуся вода.
При чем тут семья? Речь шла об одном. Или теперь уже семья с неработающей женой и одним не напрягающимся кормильцем на средней зарплате должна не экономя отложить на квартиру за 3 года?
Ниче се флай на еду 9 кгрн в месяц планирует. А совсем недавно лук с картохой ел. Вот у кого процент жиров в масле растет!
учотка Первий снова передьоргнув в кустах
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
Vlad442 написав:Не задумывались над тем, чтобы купить на 65 три хруща, сделать косметические ремонты, получать 18-21 тыс гривен и на эти деньги снимать себе отличную трешку?
я уже отвечал на этот вопрос: зачем мне 3+1 источников головной боли? Учитывая Вашу, ККЦ, Натахи-биты и т.п. любовь к повышению цен каждые полгода ради достижения нормы валютной прибыли, я не буду арендовать сегмент "трёшка за 20 тыс"
Вы станете одним из нас. Вам повысили, вы повысили.
Головная боль это минус, хотя ее не так уж и много, а лишние 5 тыс гривен в плюс. Еще один плюс это мобильность. Изменилась работа, место учебы детей, порыскали, нашли неспешно хороший вариант, переехали в пределах Киева или даже другой город/страну.
Vlad442 написав:Не задумывались над тем, чтобы купить на 65 три хруща, сделать косметические ремонты, получать 18-21 тыс гривен и на эти деньги снимать себе отличную трешку?
я уже отвечал на этот вопрос: зачем мне 3+1 источников головной боли? Учитывая Вашу, ККЦ, Натахи-биты и т.п. любовь к повышению цен каждые полгода ради достижения нормы валютной прибыли, я не буду арендовать сегмент "трёшка за 20 тыс"
Серж, это Вы напрастно.
Я сам часто задумываюсь над тем, что выгоднее купить 2-3 единички, и на сдачу от них арендовать то, что тебе нужно.
Хочешь - треху, хочешь - небольшой домик за городом, хочешь (когда дети выросли и уехали) - двушку в центре.
А совсем на старости - в одной единичке живешь, две сдаешь - личный пенсионный фонд.
Из минусов кроме мелкого бытового геммора никаких не вижу.
Более того - у жены не дай бог рак - продал одну однушку, подлечил. Инвестиция то делимая, не то что трешка.
Что касается повышения аренды, то лендлорды повышают там где могут, а трешки явно в цене аренды медленнее расти будут. Так что со стороны Лендлордов думаю Вам ничего не угрожает