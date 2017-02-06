Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
flyman написав:лише витрати на їжу, це близько 3000 грн на особу, без дорогих сирів, шмузі, кави у кав"ярні, і їдла з ресторану ... в сім"ї троє осіб, то 9000 лише на їжу, ще десь до 1000 грн. +\- комунальні платежі, і 10К пішло як з гуся вода.
При чем тут семья? Речь шла об одном. Или теперь уже семья с неработающей женой и одним не напрягающимся кормильцем на средней зарплате должна не экономя отложить на квартиру за 3 года?
Ниче се флай на еду 9 кгрн в месяц планирует. А совсем недавно лук с картохой ел. Вот у кого процент жиров в масле растет!
учотка Первий снова передьоргнув в кустах
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
Vlad442 написав:Не задумывались над тем, чтобы купить на 65 три хруща, сделать косметические ремонты, получать 18-21 тыс гривен и на эти деньги снимать себе отличную трешку?
я уже отвечал на этот вопрос: зачем мне 3+1 источников головной боли? Учитывая Вашу, ККЦ, Натахи-биты и т.п. любовь к повышению цен каждые полгода ради достижения нормы валютной прибыли, я не буду арендовать сегмент "трёшка за 20 тыс"
Вы станете одним из нас. Вам повысили, вы повысили.
Головная боль это минус, хотя ее не так уж и много, а лишние 5 тыс гривен в плюс. Еще один плюс это мобильность. Изменилась работа, место учебы детей, порыскали, нашли неспешно хороший вариант, переехали в пределах Киева или даже другой город/страну.
Vlad442 написав:Не задумывались над тем, чтобы купить на 65 три хруща, сделать косметические ремонты, получать 18-21 тыс гривен и на эти деньги снимать себе отличную трешку?
я уже отвечал на этот вопрос: зачем мне 3+1 источников головной боли? Учитывая Вашу, ККЦ, Натахи-биты и т.п. любовь к повышению цен каждые полгода ради достижения нормы валютной прибыли, я не буду арендовать сегмент "трёшка за 20 тыс"
Серж, это Вы напрастно.
Я сам часто задумываюсь над тем, что выгоднее купить 2-3 единички, и на сдачу от них арендовать то, что тебе нужно.
Хочешь - треху, хочешь - небольшой домик за городом, хочешь (когда дети выросли и уехали) - двушку в центре.
А совсем на старости - в одной единичке живешь, две сдаешь - личный пенсионный фонд.
Из минусов кроме мелкого бытового геммора никаких не вижу.
Более того - у жены не дай бог рак - продал одну однушку, подлечил. Инвестиция то делимая, не то что трешка.
Что касается повышения аренды, то лендлорды повышают там где могут, а трешки явно в цене аренды медленнее расти будут. Так что со стороны Лендлордов думаю Вам ничего не угрожает
flyman написав:лише витрати на їжу, це близько 3000 грн на особу, без дорогих сирів, шмузі, кави у кав"ярні, і їдла з ресторану ... в сім"ї троє осіб, то 9000 лише на їжу, ще десь до 1000 грн. +\- комунальні платежі, і 10К пішло як з гуся вода.
Ребята, начинаю задумываться, есть ли смысл лезть в котлован. Оп Риел заряжает по 33 к грн за метр в Львовской площади (видовые по 47к грн), поставка 2 квартал 2020 года (в реале 2021). Рядом готовый арт холл с доками по 58 к грн видовой 12 этаж. Какой смысл ждать 3 года если можно уже рубить капусту в готовом? Кроме прочего Арт холл просто на голову лучше. Ваше мнение?
В котлован не лезть. Покупать упавшую ниже плинтуса вторичку, можно советскую, под аренду. Выше приводили пример с 13% годовых с хруща. Новострой сейчас приносит в среднем 11% годовых если построят, что, с нарастанием проблем у застройщиков, все более становится похожим на рулетку. К сожалению купить недорого хорошую вторичку это путь не для меня, так как нужно месяц плотно побегать, что проблематично для не киевлянина.
Vlad442 написав:Не задумывались над тем, чтобы купить на 65 три хруща, сделать косметические ремонты, получать 18-21 тыс гривен и на эти деньги снимать себе отличную трешку?
я уже отвечал на этот вопрос: зачем мне 3+1 источников головной боли? Учитывая Вашу, ККЦ, Натахи-биты и т.п. любовь к повышению цен каждые полгода ради достижения нормы валютной прибыли, я не буду арендовать сегмент "трёшка за 20 тыс"
Серж, это Вы напрастно.
Я сам часто задумываюсь над тем, что выгоднее купить 2-3 единички, и на сдачу от них арендовать то, что тебе нужно.
Хочешь - треху, хочешь - небольшой домик за городом, хочешь (когда дети выросли и уехали) - двушку в центре.
А совсем на старости - в одной единичке живешь, две сдаешь - личный пенсионный фонд.
Из минусов кроме мелкого бытового геммора никаких не вижу.
Более того - у жены не дай бог рак - продал одну однушку, подлечил. Инвестиция то делимая, не то что трешка.
Что касается повышения аренды, то лендлорды повышают там где могут, а трешки явно в цене аренды медленнее расти будут. Так что со стороны Лендлордов думаю Вам ничего не угрожает
Большинство людей живет стереотипами и не могут переступить через себя. Если бы Сержик был способен последовать такому совету, он был бы другим человеком с другим отношением к жизни.
В котлован не лезть. Покупать упавшую ниже плинтуса вторичку, можно советскую, под аренду. Выше приводили пример с 13% годовых с хруща. Новострой сейчас приносит в среднем 11% годовых если построят, что, с нарастанием проблем у застройщиков, все более становится похожим на рулетку. К сожалению купить недорого хорошую вторичку это путь не для меня, так как нужно месяц плотно побегать, что проблематично для не киевлянина.
Оно то так, но советская вторичка ещё дешевеет, вы это учли в расчётах?