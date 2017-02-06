Додано: Пон 11 чер, 2018 17:23

Serg-ik написав: Vlad442 написав: Не задумывались над тем, чтобы купить на 65 три хруща, сделать косметические ремонты, получать 18-21 тыс гривен и на эти деньги снимать себе отличную трешку? Не задумывались над тем, чтобы купить на 65 три хруща, сделать косметические ремонты, получать 18-21 тыс гривен и на эти деньги снимать себе отличную трешку?

я уже отвечал на этот вопрос: зачем мне 3+1 источников головной боли?

Учитывая Вашу, ККЦ, Натахи-биты и т.п. любовь к повышению цен каждые полгода ради достижения нормы валютной прибыли, я не буду арендовать сегмент "трёшка за 20 тыс" я уже отвечал на этот вопрос: зачем мне 3+1 источников головной боли?Учитывая Вашу, ККЦ, Натахи-биты и т.п. любовь к повышению цен каждые полгода ради достижения нормы валютной прибыли, я не буду арендовать сегмент "трёшка за 20 тыс"

Серж, это Вы напрастно.Я сам часто задумываюсь над тем, что выгоднее купить 2-3 единички, и на сдачу от них арендовать то, что тебе нужно.Хочешь - треху, хочешь - небольшой домик за городом, хочешь (когда дети выросли и уехали) - двушку в центре.А совсем на старости - в одной единичке живешь, две сдаешь - личный пенсионный фонд.Из минусов кроме мелкого бытового геммора никаких не вижу.Более того - у жены не дай бог рак - продал одну однушку, подлечил. Инвестиция то делимая, не то что трешка.Что касается повышения аренды, то лендлорды повышают там где могут, а трешки явно в цене аренды медленнее расти будут. Так что со стороны Лендлордов думаю Вам ничего не угрожает