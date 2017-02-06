Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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В котлован не лезть. Покупать упавшую ниже плинтуса вторичку, можно советскую, под аренду. Выше приводили пример с 13% годовых с хруща. Новострой сейчас приносит в среднем 11% годовых если построят, что, с нарастанием проблем у застройщиков, все более становится похожим на рулетку. К сожалению купить недорого хорошую вторичку это путь не для меня, так как нужно месяц плотно побегать, что проблематично для не киевлянина.
Оно то так, но советская вторичка ещё дешевеет, вы это учли в расчётах?
Не вечно ей дешеветь? Да и дешевеет ли? Достоверных данный с реального рынка сюда доходит немного. Даже если дешевеет, не могут новострой и хрущи долго идти в разных направлениях.
Vlad442 написав:Не вечно ей дешеветь? Да и дешевеет ли? Достоверных данный с реального рынка сюда доходит немного. Даже если дешевеет, не могут новострой и хрущи долго идти в разных направлениях.
Влад, они давно в разных направлениях. Логикой этого не понять, но сейчас даже не богатые люди крутят носом перед советским. Реклама давно захватила умы людей. Почему люди вдруг захотят жить в старых домах если строится столько новых?
Vlad442 написав:Не вечно ей дешеветь? Да и дешевеет ли? Достоверных данный с реального рынка сюда доходит немного. Даже если дешевеет, не могут новострой и хрущи долго идти в разных направлениях.
Почему?! Квартира, как любой товар, должна обладать потребительскими свойствами. А если на фоне товаров-субститутов (новострои), которых становится все больше и больше, она их теряет, то как она может перестать дешеветь? Как исправить в хруще отсутствие лифта, 5-метровые кухни, микроскопические санузлы, 10-метровые комнаты, узкие коридоры, отсутствие лифта, прогнившие коммуникации, жуткие мопы, убогий внешний вид домов и т.д. и т.п.? У цены хрущей и прочего хлама путь один: стремительным домкратом. До того уровня, пока их не станет выгодно покупать целыми домами под снос.