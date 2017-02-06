Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
В котлован не лезть. Покупать упавшую ниже плинтуса вторичку, можно советскую, под аренду. Выше приводили пример с 13% годовых с хруща. Новострой сейчас приносит в среднем 11% годовых если построят, что, с нарастанием проблем у застройщиков, все более становится похожим на рулетку. К сожалению купить недорого хорошую вторичку это путь не для меня, так как нужно месяц плотно побегать, что проблематично для не киевлянина.
Оно то так, но советская вторичка ещё дешевеет, вы это учли в расчётах?
Не вечно ей дешеветь? Да и дешевеет ли? Достоверных данный с реального рынка сюда доходит немного. Даже если дешевеет, не могут новострой и хрущи долго идти в разных направлениях.
Vlad442 написав:Не вечно ей дешеветь? Да и дешевеет ли? Достоверных данный с реального рынка сюда доходит немного. Даже если дешевеет, не могут новострой и хрущи долго идти в разных направлениях.
Влад, они давно в разных направлениях. Логикой этого не понять, но сейчас даже не богатые люди крутят носом перед советским. Реклама давно захватила умы людей. Почему люди вдруг захотят жить в старых домах если строится столько новых?
Vlad442 написав:Не вечно ей дешеветь? Да и дешевеет ли? Достоверных данный с реального рынка сюда доходит немного. Даже если дешевеет, не могут новострой и хрущи долго идти в разных направлениях.
Почему?! Квартира, как любой товар, должна обладать потребительскими свойствами. А если на фоне товаров-субститутов (новострои), которых становится все больше и больше, она их теряет, то как она может перестать дешеветь? Как исправить в хруще отсутствие лифта, 5-метровые кухни, микроскопические санузлы и прихожие, 10-метровые комнаты, узкие коридоры, отсутствие лифта, прогнившие коммуникации, жуткие мопы, убогий внешний вид домов и т.д. и т.п.? У цены хрущей и прочего хлама путь один: стремительным домкратом. До того уровня, пока их не станет выгодно покупать целыми домами под снос.
Kostia написав:Влад, они давно в разных направлениях. Логикой этого не понять, но сейчас даже не богатые люди крутят носом перед советским. Реклама давно захватила умы людей. Почему люди вдруг захотят жить в старых домах если строится столько новых?
Наверное, потому, что не у всех есть деньги на новострой? Приходила на просмотр женщина 50+ лет: продала свою квартиру в Донецке и ищет уже готовую в жилом состоянии и в пределах располагаемой суммы. Согласен, картинка не типичная, но всякое бывает. Ну и если бы передо мной стоял выбор: взять нормальную вторичку или скирдовать еще несколько лет на новострой, то не факт, что модный МОП победил бы. Не загоняю, просто мысли вслух.
airmax78 написав:Почему?! Квартира, как любой товар, должна обладать потребительскими свойствами. А если на фоне товаров-субститутов (новострои), которых становится все больше и больше, она их теряет, то как она может перестать дешеветь? Как исправить в хруще отсутствие лифта, 5-метровые кухни, микроскопические санузлы и прихожие, 10-метровые комнаты, узкие коридоры, отсутствие лифта, прогнившие коммуникации, жуткие мопы, убогий внешний вид домов и т.д. и т.п.? У цены хрущей и прочего хлама путь один: стремительным домкратом. До того уровня, пока их не станет выгодно покупать целыми домами под снос.
Сейчас около 80% спроса на квартире в Киеве, находятся в сегменте до 60 000 у.е.
Kostia написав:Влад, они давно в разных направлениях. Логикой этого не понять, но сейчас даже не богатые люди крутят носом перед советским. Реклама давно захватила умы людей. Почему люди вдруг захотят жить в старых домах если строится столько новых?
Наверное, потому, что не у всех есть деньги на новострой? Приходила на просмотр женщина 50+ лет: продала свою квартиру в Донецке и ищет уже готовую в жилом состоянии и в пределах располагаемой суммы. Согласен, картинка не типичная, но всякое бывает. Ну и если бы передо мной стоял выбор: взять нормальную вторичку или скирдовать еще несколько лет на новострой, то не факт, что модный МОП победил бы. Не загоняю, просто мысли вслух.
Пример только подтверждает, что ЦА хрущей и прочей советской вторички будет усыхать и состоять, в основном, из не очень благополучных людей. Сами понимаете куда это прямой путь.
airmax78 написав:Почему?! Квартира, как любой товар, должна обладать потребительскими свойствами. А если на фоне товаров-субститутов (новострои), которых становится все больше и больше, она их теряет, то как она может перестать дешеветь? Как исправить в хруще отсутствие лифта, 5-метровые кухни, микроскопические санузлы и прихожие, 10-метровые комнаты, узкие коридоры, отсутствие лифта, прогнившие коммуникации, жуткие мопы, убогий внешний вид домов и т.д. и т.п.? У цены хрущей и прочего хлама путь один: стремительным домкратом. До того уровня, пока их не станет выгодно покупать целыми домами под снос.
Сейчас около 80% спроса на квартире в Киеве, находятся в сегменте до 60 000 у.е.
Наверное так и есть, только сколько из этих 80% нацелены на советскую вторичку? Многие готовы на любые жертвы, даже поселиться на Борщаговке или в Буче, только бы не в хруще. И я их понимаю.
airmax78 написав:Почему?! Квартира, как любой товар, должна обладать потребительскими свойствами. А если на фоне товаров-субститутов (новострои), которых становится все больше и больше, она их теряет, то как она может перестать дешеветь? Как исправить в хруще отсутствие лифта, 5-метровые кухни, микроскопические санузлы и прихожие, 10-метровые комнаты, узкие коридоры, отсутствие лифта, прогнившие коммуникации, жуткие мопы, убогий внешний вид домов и т.д. и т.п.? У цены хрущей и прочего хлама путь один: стремительным домкратом. До того уровня, пока их не станет выгодно покупать целыми домами под снос.
Сейчас около 80% спроса на квартире в Киеве, находятся в сегменте до 60 000 у.е.
Наверное так и есть, только сколько из этих 80% нацелены на советскую вторичку? Многие готовы на любые жертвы, даже поселиться на Борщаговке или в Буче, только бы не в хруще. И я их понимаю.
пример сержика, не допускающем даже мысли о покупке советской вторички, но успешно и безропотно ее в течении 10,5 лет арендующего вас ни на какие мысли не наталкивает?
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.