Додано: Пон 11 чер, 2018 22:34

airmax78 написав: UA написав: airmax78 написав: Почему?! Квартира, как любой товар, должна обладать потребительскими свойствами. А если на фоне товаров-субститутов (новострои), которых становится все больше и больше, она их теряет, то как она может перестать дешеветь? Как исправить в хруще отсутствие лифта, 5-метровые кухни, микроскопические санузлы и прихожие, 10-метровые комнаты, узкие коридоры, отсутствие лифта, прогнившие коммуникации, жуткие мопы, убогий внешний вид домов и т.д. и т.п.?

У цены хрущей и прочего хлама путь один: стремительным домкратом. До того уровня, пока их не станет выгодно покупать целыми домами под снос. Почему?! Квартира, как любой товар, должна обладать потребительскими свойствами. А если на фоне товаров-субститутов (новострои), которых становится все больше и больше, она их теряет, то как она может перестать дешеветь? Как исправить в хруще отсутствие лифта, 5-метровые кухни, микроскопические санузлы и прихожие, 10-метровые комнаты, узкие коридоры, отсутствие лифта, прогнившие коммуникации, жуткие мопы, убогий внешний вид домов и т.д. и т.п.?У цены хрущей и прочего хлама путь один: стремительным домкратом. До того уровня, пока их не станет выгодно покупать целыми домами под снос.

Сейчас около 80% спроса на квартире в Киеве, находятся в сегменте до 60 000 у.е. Сейчас около 80% спроса на квартире в Киеве, находятся в сегменте до 60 000 у.е.

Наверное так и есть, только сколько из этих 80% нацелены на советскую вторичку? Многие готовы на любые жертвы, даже поселиться на Борщаговке или в Буче, только бы не в хруще. И я их понимаю. Наверное так и есть, только сколько из этих 80% нацелены на советскую вторичку? Многие готовы на любые жертвы, даже поселиться на Борщаговке или в Буче, только бы не в хруще. И я их понимаю.



пример сержика, не допускающем даже мысли о покупке советской вторички, но успешно и безропотно ее в течении 10,5 лет арендующего вас ни на какие мысли не наталкивает? пример сержика, не допускающем даже мысли о покупке советской вторички, но успешно и безропотно ее в течении 10,5 лет арендующего вас ни на какие мысли не наталкивает?

Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.