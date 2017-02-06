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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 914
Висота стель
4%
39
Гарний вигляд з вікон
9%
86
Гарні, "модні" МОПи
3%
26
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
16
Зручна локація
21%
192
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
68
Раціональне планування та метраж
16%
143
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
34
Ціна
19%
170
Якість будівництва
15%
140
Всього голосів : 914
Повідомлення Додано: Пон 11 чер, 2018 21:40

  Kostia написав:
  Vlad442 написав:
  Kostia написав:Ваше мнение?

В котлован не лезть. Покупать упавшую ниже плинтуса вторичку, можно советскую, под аренду. Выше приводили пример с 13% годовых с хруща. Новострой сейчас приносит в среднем 11% годовых если построят, что, с нарастанием проблем у застройщиков, все более становится похожим на рулетку.
К сожалению купить недорого хорошую вторичку это путь не для меня, так как нужно месяц плотно побегать, что проблематично для не киевлянина.

Оно то так, но советская вторичка ещё дешевеет, вы это учли в расчётах?

Не вечно ей дешеветь?
Да и дешевеет ли? Достоверных данный с реального рынка сюда доходит немного.
Даже если дешевеет, не могут новострой и хрущи долго идти в разных направлениях.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 чер, 2018 21:44

  remark написав:https://www.olx.ua/obyavlenie/prodam-1-k-kvartiru-v-zhk-aktsent-IDA7tsV.html#cb0089d69a
Как вам хотелки по Акценту?

А сколько она должна стоить при такой площади?

Акцент заселили без сертификата. Это больше ассоциируется с Войцеховским.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 чер, 2018 21:54

  Vlad442 написав:Не вечно ей дешеветь?
Да и дешевеет ли? Достоверных данный с реального рынка сюда доходит немного.
Даже если дешевеет, не могут новострой и хрущи долго идти в разных направлениях.

Влад, они давно в разных направлениях. Логикой этого не понять, но сейчас даже не богатые люди крутят носом перед советским. Реклама давно захватила умы людей. Почему люди вдруг захотят жить в старых домах если строится столько новых?
Kostia
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 чер, 2018 22:08

  Vlad442 написав:Не вечно ей дешеветь?
Да и дешевеет ли? Достоверных данный с реального рынка сюда доходит немного.
Даже если дешевеет, не могут новострой и хрущи долго идти в разных направлениях.

Почему?! Квартира, как любой товар, должна обладать потребительскими свойствами. А если на фоне товаров-субститутов (новострои), которых становится все больше и больше, она их теряет, то как она может перестать дешеветь? Как исправить в хруще отсутствие лифта, 5-метровые кухни, микроскопические санузлы и прихожие, 10-метровые комнаты, узкие коридоры, отсутствие лифта, прогнившие коммуникации, жуткие мопы, убогий внешний вид домов и т.д. и т.п.?
У цены хрущей и прочего хлама путь один: стремительным домкратом. До того уровня, пока их не станет выгодно покупать целыми домами под снос.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 чер, 2018 22:23

  Kostia написав:Влад, они давно в разных направлениях. Логикой этого не понять, но сейчас даже не богатые люди крутят носом перед советским. Реклама давно захватила умы людей. Почему люди вдруг захотят жить в старых домах если строится столько новых?

Наверное, потому, что не у всех есть деньги на новострой?
Приходила на просмотр женщина 50+ лет: продала свою квартиру в Донецке и ищет уже готовую в жилом состоянии и в пределах располагаемой суммы. Согласен, картинка не типичная, но всякое бывает. Ну и если бы передо мной стоял выбор: взять нормальную вторичку или скирдовать еще несколько лет на новострой, то не факт, что модный МОП победил бы. Не загоняю, просто мысли вслух.
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 чер, 2018 22:24

  airmax78 написав:Почему?! Квартира, как любой товар, должна обладать потребительскими свойствами. А если на фоне товаров-субститутов (новострои), которых становится все больше и больше, она их теряет, то как она может перестать дешеветь? Как исправить в хруще отсутствие лифта, 5-метровые кухни, микроскопические санузлы и прихожие, 10-метровые комнаты, узкие коридоры, отсутствие лифта, прогнившие коммуникации, жуткие мопы, убогий внешний вид домов и т.д. и т.п.?
У цены хрущей и прочего хлама путь один: стремительным домкратом. До того уровня, пока их не станет выгодно покупать целыми домами под снос.

Сейчас около 80% спроса на квартире в Киеве, находятся в сегменте до 60 000 у.е.
UA
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 чер, 2018 22:25

  Gastarbaiter написав:
  Kostia написав:Влад, они давно в разных направлениях. Логикой этого не понять, но сейчас даже не богатые люди крутят носом перед советским. Реклама давно захватила умы людей. Почему люди вдруг захотят жить в старых домах если строится столько новых?

Наверное, потому, что не у всех есть деньги на новострой?
Приходила на просмотр женщина 50+ лет: продала свою квартиру в Донецке и ищет уже готовую в жилом состоянии и в пределах располагаемой суммы. Согласен, картинка не типичная, но всякое бывает. Ну и если бы передо мной стоял выбор: взять нормальную вторичку или скирдовать еще несколько лет на новострой, то не факт, что модный МОП победил бы. Не загоняю, просто мысли вслух.

Пример только подтверждает, что ЦА хрущей и прочей советской вторички будет усыхать и состоять, в основном, из не очень благополучных людей. Сами понимаете куда это прямой путь.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 чер, 2018 22:28

  UA написав:
  airmax78 написав:Почему?! Квартира, как любой товар, должна обладать потребительскими свойствами. А если на фоне товаров-субститутов (новострои), которых становится все больше и больше, она их теряет, то как она может перестать дешеветь? Как исправить в хруще отсутствие лифта, 5-метровые кухни, микроскопические санузлы и прихожие, 10-метровые комнаты, узкие коридоры, отсутствие лифта, прогнившие коммуникации, жуткие мопы, убогий внешний вид домов и т.д. и т.п.?
У цены хрущей и прочего хлама путь один: стремительным домкратом. До того уровня, пока их не станет выгодно покупать целыми домами под снос.

Сейчас около 80% спроса на квартире в Киеве, находятся в сегменте до 60 000 у.е.

Наверное так и есть, только сколько из этих 80% нацелены на советскую вторичку? Многие готовы на любые жертвы, даже поселиться на Борщаговке или в Буче, только бы не в хруще. И я их понимаю.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 чер, 2018 22:34

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

airmax78 написав:
  UA написав:
  airmax78 написав:Почему?! Квартира, как любой товар, должна обладать потребительскими свойствами. А если на фоне товаров-субститутов (новострои), которых становится все больше и больше, она их теряет, то как она может перестать дешеветь? Как исправить в хруще отсутствие лифта, 5-метровые кухни, микроскопические санузлы и прихожие, 10-метровые комнаты, узкие коридоры, отсутствие лифта, прогнившие коммуникации, жуткие мопы, убогий внешний вид домов и т.д. и т.п.?
У цены хрущей и прочего хлама путь один: стремительным домкратом. До того уровня, пока их не станет выгодно покупать целыми домами под снос.

Сейчас около 80% спроса на квартире в Киеве, находятся в сегменте до 60 000 у.е.

Наверное так и есть, только сколько из этих 80% нацелены на советскую вторичку? Многие готовы на любые жертвы, даже поселиться на Борщаговке или в Буче, только бы не в хруще. И я их понимаю.


пример сержика, не допускающем даже мысли о покупке советской вторички, но успешно и безропотно ее в течении 10,5 лет арендующего вас ни на какие мысли не наталкивает?
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Повідомлення Додано: Пон 11 чер, 2018 22:35

  airmax78 написав: Многие готовы на любые жертвы, даже поселиться на Борщаговке или в Буче, только бы не в хруще. И я их понимаю.


ветка не умирает,петросянщина живёт и цветёт,для себя любимого по легенде для всех модные мопы,но не указанно где околочивается юморист,а вот оно признание,тёщин шлак рулит!)))
somilitark
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