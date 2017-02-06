Молодежь четко нацелена на новострой, в ущерб локации, расстояния до метро... Большинство не понимают сколько затянет ремонт в голом монолите. (В разы не понимают) Панельными новостройками брезгуют.
Единственное НО. Молодежи мало.
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Додано: Пон 11 чер, 2018 22:38
Молодежь четко нацелена на новострой, в ущерб локации, расстояния до метро... Большинство не понимают сколько затянет ремонт в голом монолите. (В разы не понимают) Панельными новостройками брезгуют.
Единственное НО. Молодежи мало.
Додано: Пон 11 чер, 2018 22:47
Вполне логично, что с годами ценность здания падает. Даже то, что было новостроем лет 15 назад, тоже уже не айс. И модный МОП через 15-20 лет точно так будет уныло взирать на здания, построенные по более современным стандартам.
С другой стороны, понаехи не слишком разбалованы модными МОПами. Например, в Донецке до войны из новостроев было только несколько домов, позиционируемых в категорию выше средней. И я, при покупке там жилья, их даже не рассматривал никогда.
Разумеется, вторичка всегда будет проигрывать модным МОПам. Но люди вон даже телефоны бу покупают.
Ну и опять же, аренду никто не отменял. Не все могут себе позволить снимать модный МОП за 10+ тыс. Есть и те, кто тянет только 4-6 тыс. аренды.
Додано: Пон 11 чер, 2018 22:59
В Киеве настроили много новеньких красивых домов и появилась мода на новострой, хотя там зачастую проблемы с инфраструктурой, школами, садиками, транспортом.
Мода проходит и время все расставляет по местам.
Окно возможностей, вложиться в котлован и получить без особых рисков готовое в 1,5-2 раза дороже, закончилось.
Остается выбор, купить готовый новострой дорого, вкладывать немалые деньги в ремонт и долго искать денежного адекватного покупателя. Купить готовую советскую вторичку (может даже хрущь) очень дешево, поменять унитаз и ванну, переклеить обойки, укомплектовать бу мебелью и сдать за хорошие деньги первому попавшемуся арендатору. Мне больше нравится второй вариант.
Были у меня мысли, когда достроится, продавать вторичку в своем городе и переходить в Киев, но я притормозил эту идею.
Додано: Пон 11 чер, 2018 23:13
Разве что в денежном исчислении, в количественном все 95%
Савченко Так!
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