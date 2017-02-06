Додано: Пон 11 чер, 2018 22:47

airmax78 написав: Пример только подтверждает, что ЦА хрущей и прочей советской вторички будет усыхать и состоять, в основном, из не очень благополучных людей. Сами понимаете куда это прямой путь. Пример только подтверждает, что ЦА хрущей и прочей советской вторички будет усыхать и состоять, в основном, из не очень благополучных людей. Сами понимаете куда это прямой путь.

Вполне логично, что с годами ценность здания падает. Даже то, что было новостроем лет 15 назад, тоже уже не айс. И модный МОП через 15-20 лет точно так будет уныло взирать на здания, построенные по более современным стандартам.С другой стороны, понаехи не слишком разбалованы модными МОПами. Например, в Донецке до войны из новостроев было только несколько домов, позиционируемых в категорию выше средней. И я, при покупке там жилья, их даже не рассматривал никогда.Разумеется, вторичка всегда будет проигрывать модным МОПам. Но люди вон даже телефоны бу покупают.Ну и опять же, аренду никто не отменял. Не все могут себе позволить снимать модный МОП за 10+ тыс. Есть и те, кто тянет только 4-6 тыс. аренды.