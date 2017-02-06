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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1313131413151316>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 914
Висота стель
4%
39
Гарний вигляд з вікон
9%
86
Гарні, "модні" МОПи
3%
26
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
16
Зручна локація
21%
192
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
68
Раціональне планування та метраж
16%
143
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
34
Ціна
19%
170
Якість будівництва
15%
140
Всього голосів : 914
Повідомлення Додано: Пон 11 чер, 2018 22:38

  airmax78 написав:Наверное так и есть, только сколько из этих 80% нацелены на советскую вторичку? Многие готовы на любые жертвы, даже поселиться на Борщаговке или в Буче, только бы не в хруще. И я их понимаю.

Молодежь четко нацелена на новострой, в ущерб локации, расстояния до метро... Большинство не понимают сколько затянет ремонт в голом монолите. (В разы не понимают) Панельными новостройками брезгуют.
Единственное НО. Молодежи мало.
UA
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 чер, 2018 22:47

  airmax78 написав:Пример только подтверждает, что ЦА хрущей и прочей советской вторички будет усыхать и состоять, в основном, из не очень благополучных людей. Сами понимаете куда это прямой путь.

Вполне логично, что с годами ценность здания падает. Даже то, что было новостроем лет 15 назад, тоже уже не айс. И модный МОП через 15-20 лет точно так будет уныло взирать на здания, построенные по более современным стандартам.
С другой стороны, понаехи не слишком разбалованы модными МОПами. Например, в Донецке до войны из новостроев было только несколько домов, позиционируемых в категорию выше средней. И я, при покупке там жилья, их даже не рассматривал никогда.
Разумеется, вторичка всегда будет проигрывать модным МОПам. Но люди вон даже телефоны бу покупают.
Ну и опять же, аренду никто не отменял. Не все могут себе позволить снимать модный МОП за 10+ тыс. Есть и те, кто тянет только 4-6 тыс. аренды.
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 чер, 2018 22:59

В Киеве настроили много новеньких красивых домов и появилась мода на новострой, хотя там зачастую проблемы с инфраструктурой, школами, садиками, транспортом.
Мода проходит и время все расставляет по местам.
Окно возможностей, вложиться в котлован и получить без особых рисков готовое в 1,5-2 раза дороже, закончилось.
Остается выбор, купить готовый новострой дорого, вкладывать немалые деньги в ремонт и долго искать денежного адекватного покупателя. Купить готовую советскую вторичку (может даже хрущь) очень дешево, поменять унитаз и ванну, переклеить обойки, укомплектовать бу мебелью и сдать за хорошие деньги первому попавшемуся арендатору. Мне больше нравится второй вариант.
Были у меня мысли, когда достроится, продавать вторичку в своем городе и переходить в Киев, но я притормозил эту идею.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 чер, 2018 23:13

  UA написав:Сейчас 80% спроса на квартире в Киеве, находятся в сегменте до 60000у.е.

Разве что в денежном исчислении, в количественном все 95%
Савченко Так!
antonivs3
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Повідомлення Додано: Пон 11 чер, 2018 23:50

  somilitark написав:
  airmax78 написав: Многие готовы на любые жертвы, даже поселиться на Борщаговке или в Буче, только бы не в хруще. И я их понимаю.


ветка не умирает,петросянщина живёт и цветёт,для себя любимого по легенде для всех модные мопы,но не указанно где околочивается юморист,а вот оно признание,тёщин шлак рулит!)))

Снова Зигмунд Фрейд со своими разоблачениями: отгадывает слово с одной буквы.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 чер, 2018 23:58

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Ребята, зацените планировки однушек: https://www.stikon.od.ua/Portals/1/obje ... /17-27.jpg
Давно недолюбливаю Стикон за их говнозодчество, но тут просто сели и насрали однушки: нате кушайте. Па 1200-1450 баксов за метр между прочим. В состоянии: построим через 2 года... если все будет хорошо.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 чер, 2018 00:22

  airmax78 написав:Ребята, зацените планировки однушек: https://www.stikon.od.ua/Portals/1/obje ... /17-27.jpg
Давно недолюбливаю Стикон за их говнозодчество, но тут просто сели и насрали однушки: нате кушайте. Па 1200-1450 баксов за метр между прочим. В состоянии: построим через 2 года... если все будет хорошо.

Ну хотя бы кухни отдельные. Сейчас смотрю жилье в Польше, отдельная кухня встречается в 1 из 10 проектов.
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 чер, 2018 07:56

  Gastarbaiter написав:
  airmax78 написав:Ребята, зацените планировки однушек: https://www.stikon.od.ua/Portals/1/obje ... /17-27.jpg
Давно недолюбливаю Стикон за их говнозодчество, но тут просто сели и насрали однушки: нате кушайте. Па 1200-1450 баксов за метр между прочим. В состоянии: построим через 2 года... если все будет хорошо.

Ну хотя бы кухни отдельные. Сейчас смотрю жилье в Польше, отдельная кухня встречается в 1 из 10 проектов.

а балкон 1 із 100,
а засклений балкон 1 з 1000
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 12 чер, 2018 08:20

  Vlad442 написав:В Киеве настроили много новеньких красивых домов и появилась мода на новострой, хотя там зачастую проблемы с инфраструктурой, школами, садиками, транспортом.
Мода проходит и время все расставляет по местам.
Окно возможностей, вложиться в котлован и получить без особых рисков готовое в 1,5-2 раза дороже, закончилось.
Остается выбор, купить готовый новострой дорого, вкладывать немалые деньги в ремонт и долго искать денежного адекватного покупателя. Купить готовую советскую вторичку (может даже хрущь) очень дешево, поменять унитаз и ванну, переклеить обойки, укомплектовать бу мебелью и сдать за хорошие деньги первому попавшемуся арендатору. Мне больше нравится второй вариант.
Были у меня мысли, когда достроится, продавать вторичку в своем городе и переходить в Киев, но я притормозил эту идею.

Много? Ви переоцінюєте реальність.
http://www.kiev.ukrstat.gov.ua/p.php3?c=445&lang=1
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: Вів 12 чер, 2018 08:50

  Первый написав:
  Vlad442 написав:В Киеве настроили много новеньких красивых домов и появилась мода на новострой, хотя там зачастую проблемы с инфраструктурой, школами, садиками, транспортом.
Мода проходит и время все расставляет по местам.
Окно возможностей, вложиться в котлован и получить без особых рисков готовое в 1,5-2 раза дороже, закончилось.
Остается выбор, купить готовый новострой дорого, вкладывать немалые деньги в ремонт и долго искать денежного адекватного покупателя. Купить готовую советскую вторичку (может даже хрущь) очень дешево, поменять унитаз и ванну, переклеить обойки, укомплектовать бу мебелью и сдать за хорошие деньги первому попавшемуся арендатору. Мне больше нравится второй вариант.
Были у меня мысли, когда достроится, продавать вторичку в своем городе и переходить в Киев, но я притормозил эту идею.

Много? Ви переоцінюєте реальність.
http://www.kiev.ukrstat.gov.ua/p.php3?c=445&lang=1

+33% c 1995, ого :shock:
ЗЫ Чё за просадка с канализацией в 2014 году случилась? :lol:
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Рыба-сом
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