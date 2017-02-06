Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
airmax78 написав:Наверное так и есть, только сколько из этих 80% нацелены на советскую вторичку? Многие готовы на любые жертвы, даже поселиться на Борщаговке или в Буче, только бы не в хруще. И я их понимаю.
Молодежь четко нацелена на новострой, в ущерб локации, расстояния до метро... Большинство не понимают сколько затянет ремонт в голом монолите. (В разы не понимают) Панельными новостройками брезгуют. Единственное НО. Молодежи мало.
airmax78 написав:Пример только подтверждает, что ЦА хрущей и прочей советской вторички будет усыхать и состоять, в основном, из не очень благополучных людей. Сами понимаете куда это прямой путь.
Вполне логично, что с годами ценность здания падает. Даже то, что было новостроем лет 15 назад, тоже уже не айс. И модный МОП через 15-20 лет точно так будет уныло взирать на здания, построенные по более современным стандартам. С другой стороны, понаехи не слишком разбалованы модными МОПами. Например, в Донецке до войны из новостроев было только несколько домов, позиционируемых в категорию выше средней. И я, при покупке там жилья, их даже не рассматривал никогда. Разумеется, вторичка всегда будет проигрывать модным МОПам. Но люди вон даже телефоны бу покупают. Ну и опять же, аренду никто не отменял. Не все могут себе позволить снимать модный МОП за 10+ тыс. Есть и те, кто тянет только 4-6 тыс. аренды.
В Киеве настроили много новеньких красивых домов и появилась мода на новострой, хотя там зачастую проблемы с инфраструктурой, школами, садиками, транспортом. Мода проходит и время все расставляет по местам. Окно возможностей, вложиться в котлован и получить без особых рисков готовое в 1,5-2 раза дороже, закончилось. Остается выбор, купить готовый новострой дорого, вкладывать немалые деньги в ремонт и долго искать денежного адекватного покупателя. Купить готовую советскую вторичку (может даже хрущь) очень дешево, поменять унитаз и ванну, переклеить обойки, укомплектовать бу мебелью и сдать за хорошие деньги первому попавшемуся арендатору. Мне больше нравится второй вариант. Были у меня мысли, когда достроится, продавать вторичку в своем городе и переходить в Киев, но я притормозил эту идею.
Ребята, зацените планировки однушек: https://www.stikon.od.ua/Portals/1/obje ... /17-27.jpg Давно недолюбливаю Стикон за их говнозодчество, но тут просто сели и насрали однушки: нате кушайте. Па 1200-1450 баксов за метр между прочим. В состоянии: построим через 2 года... если все будет хорошо.
airmax78 написав:Ребята, зацените планировки однушек: https://www.stikon.od.ua/Portals/1/obje ... /17-27.jpg Давно недолюбливаю Стикон за их говнозодчество, но тут просто сели и насрали однушки: нате кушайте. Па 1200-1450 баксов за метр между прочим. В состоянии: построим через 2 года... если все будет хорошо.
Ну хотя бы кухни отдельные. Сейчас смотрю жилье в Польше, отдельная кухня встречается в 1 из 10 проектов.
airmax78 написав:Ребята, зацените планировки однушек: https://www.stikon.od.ua/Portals/1/obje ... /17-27.jpg Давно недолюбливаю Стикон за их говнозодчество, но тут просто сели и насрали однушки: нате кушайте. Па 1200-1450 баксов за метр между прочим. В состоянии: построим через 2 года... если все будет хорошо.
Ну хотя бы кухни отдельные. Сейчас смотрю жилье в Польше, отдельная кухня встречается в 1 из 10 проектов.
а балкон 1 із 100, а засклений балкон 1 з 1000
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
Vlad442 написав:В Киеве настроили много новеньких красивых домов и появилась мода на новострой, хотя там зачастую проблемы с инфраструктурой, школами, садиками, транспортом. Мода проходит и время все расставляет по местам. Окно возможностей, вложиться в котлован и получить без особых рисков готовое в 1,5-2 раза дороже, закончилось. Остается выбор, купить готовый новострой дорого, вкладывать немалые деньги в ремонт и долго искать денежного адекватного покупателя. Купить готовую советскую вторичку (может даже хрущь) очень дешево, поменять унитаз и ванну, переклеить обойки, укомплектовать бу мебелью и сдать за хорошие деньги первому попавшемуся арендатору. Мне больше нравится второй вариант. Были у меня мысли, когда достроится, продавать вторичку в своем городе и переходить в Киев, но я притормозил эту идею.
Vlad442 написав:В Киеве настроили много новеньких красивых домов и появилась мода на новострой, хотя там зачастую проблемы с инфраструктурой, школами, садиками, транспортом. Мода проходит и время все расставляет по местам. Окно возможностей, вложиться в котлован и получить без особых рисков готовое в 1,5-2 раза дороже, закончилось. Остается выбор, купить готовый новострой дорого, вкладывать немалые деньги в ремонт и долго искать денежного адекватного покупателя. Купить готовую советскую вторичку (может даже хрущь) очень дешево, поменять унитаз и ванну, переклеить обойки, укомплектовать бу мебелью и сдать за хорошие деньги первому попавшемуся арендатору. Мне больше нравится второй вариант. Были у меня мысли, когда достроится, продавать вторичку в своем городе и переходить в Киев, но я притормозил эту идею.