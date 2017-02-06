В Украине, ежегодно строят 1% от имеющегося жилого фонда.
В Украине, ежегодное естественное сокращение населения - 0,7%
Сколько выезжает на ПМЖ, имея первые две цифры, уже не важно. Тренд понятен.
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Додано: Вів 12 чер, 2018 09:07
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
В Украине, ежегодно строят 1% от имеющегося жилого фонда.
В Украине, ежегодное естественное сокращение населения - 0,7%
Сколько выезжает на ПМЖ, имея первые две цифры, уже не важно. Тренд понятен.
Додано: Вів 12 чер, 2018 09:07
Первый, спасибо за ссылку!
Интересно, а почему падение кол-ва квартир с 2015 года по 2016 на 22тыс квартир? Неужели так быстро начал выбывать жилой фонд из эксплуатации?
Статистика кол-ва квартир получилась оптимистической, настроение поднялось.
Додано: Вів 12 чер, 2018 09:11
Вот тут кардинально не согласен.
Тренды прироста/убыли населения в Киеве и в стране вцелом противоположные.
Все идет к тому, что треть населения (оставшегося) будет жить в столице. Ну как жить.. Выживать.
Кстати, в свете этого самая правильная стратегия у Влада и Сомика - купить квартиры в столице под аренду, а самим жить в других, более дешевых городах.
А вот стратегия Сержика, при всем уважении - не выдерживает критики. Хоть бы уже взял гривневую ипотеку...
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