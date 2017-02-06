Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Vlad442 написав:В Киеве настроили много новеньких красивых домов и появилась мода на новострой, хотя там зачастую проблемы с инфраструктурой, школами, садиками, транспортом. Мода проходит и время все расставляет по местам. Окно возможностей, вложиться в котлован и получить без особых рисков готовое в 1,5-2 раза дороже, закончилось. Остается выбор, купить готовый новострой дорого, вкладывать немалые деньги в ремонт и долго искать денежного адекватного покупателя. Купить готовую советскую вторичку (может даже хрущь) очень дешево, поменять унитаз и ванну, переклеить обойки, укомплектовать бу мебелью и сдать за хорошие деньги первому попавшемуся арендатору. Мне больше нравится второй вариант. Были у меня мысли, когда достроится, продавать вторичку в своем городе и переходить в Киев, но я притормозил эту идею.
Хитрый лендлорд написав:Кстати, в свете этого самая правильная стратегия у Влада и Сомика - купить квартиры в столице под аренду, а самим жить в других, более дешевых городах.
Только если иметь источник дохода в этих более дешевых городах, что бывает проблематично. Недавно моего знакомого фирма поставила перед фактом "или переезжаешь в Киев, или до свидания". Если же речь идет о жизни на пенсию на доходы с аренды, то можно летом жить на даче в Украине, зимой арендовать в Анталии, Валенсии или Таиланде. В теории.
UA написав:В Украине, ежегодно строят 1% от имеющегося жилого фонда. В Украине, ежегодное естественное сокращение населения - 0,7% Сколько выезжает на ПМЖ, имея первые две цифры, уже не важно. Тренд понятен.
Рыба-сом написав:Они уже здесь (офисы). Т.е. я допускаю сохранение нынешней численности населения (вместе с иногородними) + даже прирост, который в т.ч. замещает выбывших, но рост населения Киева в 3 раза (как в процитированном посте)? Снова: чем эти +200% будут здесь заниматься?
Как это чем? Сдавать квартиры в аренду, сидеть в интернете и ходить по модным ТРЦ. Деньги на это всё даст МВФ и международные доноры. Картоху с салом передадут маршрутками родня с села. ПС. Новострои + товары и услуги для их ремонта и обустройства, это навскидку треть всей экономики Киева. Есть стройки - есть работа. Стройки станут - зубы на полку.
Vlad442 написав:При городской жизни отдельная кухня в однушках превращается в пережиток. Люди больше питаются вне дома. Готовят менее сложные вещи и вонючие вещи. Греют в микроволновке. Принудительные вытяжки уменьшают проблему жары и запаха.
К нам это еще не дошло на все 100%, но уже быстрей и дороже покупают однушку, которую можно переделать в 1,5. Спальня 10-15 метров и кухня 20-25. Такие квартиры более востребованы что в продаже, что в аренде. Даже в панельках люди ломают копья, чтобы перенести кухню в спальню-гостиную на голову соседям. То, что это запрещено, натыкается на искреннее непонимание "а мне так удобно, а вам какая разница".
ИМХО. Ни одна вытяжка на 100% не вытянет запах готовящейся еды, например, жарки мяса или рыбы даже если это будет супер-пупер 1200 куб/ч с выводом наружу, а не в вент канал. Все запахи и копоть будет в комнате. Кухня студия это от бедности, и если кухня соединена с комнатой то это НЕЖИЛАЯ комната, т.е. типа гостинной, но никак не должна быть спальней.