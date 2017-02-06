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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 914
Висота стель
4%
39
Гарний вигляд з вікон
9%
86
Гарні, "модні" МОПи
3%
26
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
16
Зручна локація
21%
192
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
68
Раціональне планування та метраж
16%
143
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
34
Ціна
19%
170
Якість будівництва
15%
140
Всього голосів : 914
Повідомлення Додано: Вів 12 чер, 2018 09:50

  Vlad442 написав:
  Первый написав:
  Vlad442 написав:В Киеве настроили много новеньких красивых домов и появилась мода на новострой, хотя там зачастую проблемы с инфраструктурой, школами, садиками, транспортом.
Мода проходит и время все расставляет по местам.
Окно возможностей, вложиться в котлован и получить без особых рисков готовое в 1,5-2 раза дороже, закончилось.
Остается выбор, купить готовый новострой дорого, вкладывать немалые деньги в ремонт и долго искать денежного адекватного покупателя. Купить готовую советскую вторичку (может даже хрущь) очень дешево, поменять унитаз и ванну, переклеить обойки, укомплектовать бу мебелью и сдать за хорошие деньги первому попавшемуся арендатору. Мне больше нравится второй вариант.
Были у меня мысли, когда достроится, продавать вторичку в своем городе и переходить в Киев, но я притормозил эту идею.

Много? Ви переоцінюєте реальність.
http://www.kiev.ukrstat.gov.ua/p.php3?c=445&lang=1

По Вашей ссылке на 2015 год 25% жилья это дома после 2000 года.


1080 - 926 = 154 тис м. після 2000. 154 от 1080 близько 14% за 16 років...... пиль.
Всім процвітання!
Первый
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 чер, 2018 09:51

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Франт, поэтому и едут в столицу - в Киеве продукты и комуналка стоит столько же, как и в провинции, а зарплаты существенно выше.

Ясно что очень много уезжает в Польщу, но и ручейка на Киев хватает лендлордам.

А ведь менее травматично переехать из условных Желтых вод в Киев, чем в Щуцын. Даже морально. И языка учить не нужно.
Хитрый лендлорд
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 чер, 2018 09:55

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Хитрый лендлорд написав:Кстати, в свете этого самая правильная стратегия у Влада и Сомика - купить квартиры в столице под аренду, а самим жить в других, более дешевых городах.

Только если иметь источник дохода в этих более дешевых городах, что бывает проблематично. Недавно моего знакомого фирма поставила перед фактом "или переезжаешь в Киев, или до свидания".
Если же речь идет о жизни на пенсию на доходы с аренды, то можно летом жить на даче в Украине, зимой арендовать в Анталии, Валенсии или Таиланде. В теории.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 чер, 2018 09:57

  UA написав:В Украине, ежегодно строят 1% от имеющегося жилого фонда.
В Украине, ежегодное естественное сокращение населения - 0,7%
Сколько выезжает на ПМЖ, имея первые две цифры, уже не важно. Тренд понятен.


Ждем дальнейшего падения цен?
Viktor
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 чер, 2018 09:58

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Первый написав:1080 - 926 = 154 тис м. після 2000. 154 от 1080 близько 14% за 16 років...... пиль.

Я считал по метрам.
Видимо в статистику попали дома, потому что средняя площадь выросла с 53 до 58 метров.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 чер, 2018 10:01

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Vlad442 написав:люди ломают копья, чтобы перенести кухню в спальню-гостиную на голову соседям

Влад, всё это уже было, 100 лет назад.
Вспоминайте, если подзабыли
https://youtu.be/CuRH-oniblM?t=199
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
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Повідомлення Додано: Вів 12 чер, 2018 10:04

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Хитрый лендлорд написав:Кстати, в свете этого самая правильная стратегия у Влада и Сомика - купить квартиры в столице под аренду, а самим жить в других, более дешевых городах.

А вот стратегия Сержика, при всем уважении - не выдерживает критики. Хоть бы уже взял гривневую ипотеку...

Сомик, если он помнит, живёт в двухе на Академгородке. Однуха у него на Донца 2-а.
Какая у меня стратегия и что именно не выдерживает критики?
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
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Повідомлення Додано: Вів 12 чер, 2018 10:04

Китчевый ремонт: тараканы в голове и на унитазе

Из серии "місія неможлива":
https://ua.m2bomber.com/obj/335003516/v ... a-kvartiri
Особо зацените унитаз: как будто жуки какие-то крышку обсели ))
Делай что должен, и будь что будет.
Рыба-сом
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Повідомлення Додано: Вів 12 чер, 2018 10:09

  Рыба-сом написав:Они уже здесь (офисы). Т.е. я допускаю сохранение нынешней численности населения (вместе с иногородними) + даже прирост, который в т.ч. замещает выбывших, но рост населения Киева в 3 раза (как в процитированном посте)? Снова: чем эти +200% будут здесь заниматься?

Как это чем?
Сдавать квартиры в аренду, сидеть в интернете и ходить по модным ТРЦ.
Деньги на это всё даст МВФ и международные доноры.
Картоху с салом передадут маршрутками родня с села.
ПС. Новострои + товары и услуги для их ремонта и обустройства, это навскидку треть всей экономики Киева.
Есть стройки - есть работа.
Стройки станут - зубы на полку.
UA
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 чер, 2018 10:10

  Vlad442 написав:При городской жизни отдельная кухня в однушках превращается в пережиток.
Люди больше питаются вне дома.
Готовят менее сложные вещи и вонючие вещи. Греют в микроволновке.
Принудительные вытяжки уменьшают проблему жары и запаха.

К нам это еще не дошло на все 100%, но уже быстрей и дороже покупают однушку, которую можно переделать в 1,5. Спальня 10-15 метров и кухня 20-25. Такие квартиры более востребованы что в продаже, что в аренде.
Даже в панельках люди ломают копья, чтобы перенести кухню в спальню-гостиную на голову соседям. То, что это запрещено, натыкается на искреннее непонимание "а мне так удобно, а вам какая разница".

ИМХО. Ни одна вытяжка на 100% не вытянет запах готовящейся еды, например, жарки мяса или рыбы даже если это будет супер-пупер 1200 куб/ч с выводом наружу, а не в вент канал. Все запахи и копоть будет в комнате.
Кухня студия это от бедности, и если кухня соединена с комнатой то это НЕЖИЛАЯ комната, т.е. типа гостинной, но никак не должна быть спальней. ;)
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