Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
UA написав:В Украине, ежегодно строят 1% от имеющегося жилого фонда. В Украине, ежегодное естественное сокращение населения - 0,7% Сколько выезжает на ПМЖ, имея первые две цифры, уже не важно. Тренд понятен.
Ждем дальнейшего падения цен?
Ждем падения интереса к недвижимости в целом. Вдруг произойдет украинское экономическое чудо и средняя ЗП станет 10 000 у.е. Какое тут падение? Общий тренд - Жилье становится доступнее.
_Mykola_ написав:http://biz.liga.net/ekonomika/transport/novosti/v-ukraine-vveli-jestkie-ogranicheniya-dlya-bespilotnikov "В Украине ввели жесткие ограничения для беспилотников" Барака уже ночью не летает
У нас жесткие ограничения ПДД и в городах, но кого это волнует?)))
Хитрый лендлорд написав:Кстати, в свете этого самая правильная стратегия у Влада и Сомика - купить квартиры в столице под аренду, а самим жить в других, более дешевых городах.
А вот стратегия Сержика, при всем уважении - не выдерживает критики. Хоть бы уже взял гривневую ипотеку...
Сомик, если он помнит, живёт в двухе на Академгородке. Однуха у него на Донца 2-а. Какая у меня стратегия и что именно не выдерживает критики?
А мне чего то казалось что Сомик живет в Житомире, а в Киеве все под сдачу куплено. Возможно перепутал его с кем-то.
Что касается вашей стратегии.
В долгосрочной перспективе выгодно иметь свое.
Арендуют если: -нет вообще возможности купить, ни даже накопить на первый взнос по ипотеке -ценят мобильность- сегодня сдесь, завтра там. Учитывая школы двух детей и что вы планируете жить в Киеве - не ваш вариант, вы оседлый жилец. -разместили деньги под более высокий процент/в бизнесе, а на этот доход арендуют. Тоже не ваш вариант с депоставками. А купить 2-3 единички под сдачу вы тоже не хотите.
Вывод: выбранная вами стратегия для вас не является оптимальной
_Mykola_ написав:ИМХО. Ни одна вытяжка на 100% не вытянет запах готовящейся еды, например, жарки мяса или рыбы даже если это будет супер-пупер 1200 куб/ч с выводом наружу, а не в вент канал. Все запахи и копоть будет в комнате. Кухня студия это от бедности, и если кухня соединена с комнатой то это НЕЖИЛАЯ комната, т.е. типа гостинной, но никак не должна быть спальней.
В Киеве люди питаются в ресторанах. Кухня пережиток прошлого. Достаточно барного холодильника и микроволновки для разогрева пиццы.
Vlad442 написав:При городской жизни отдельная кухня в однушках превращается в пережиток. Люди больше питаются вне дома. Готовят менее сложные вещи и вонючие вещи. Греют в микроволновке. Принудительные вытяжки уменьшают проблему жары и запаха.
К нам это еще не дошло на все 100%, но уже быстрей и дороже покупают однушку, которую можно переделать в 1,5. Спальня 10-15 метров и кухня 20-25. Такие квартиры более востребованы что в продаже, что в аренде. Даже в панельках люди ломают копья, чтобы перенести кухню в спальню-гостиную на голову соседям. То, что это запрещено, натыкается на искреннее непонимание "а мне так удобно, а вам какая разница".
ИМХО. Ни одна вытяжка на 100% не вытянет запах готовящейся еды, например, жарки мяса или рыбы даже если это будет супер-пупер 1200 куб/ч с выводом наружу, а не в вент канал. Все запахи и копоть будет в комнате. Кухня студия это от бедности, и если кухня соединена с комнатой то это НЕЖИЛАЯ комната, т.е. типа гостинной, но никак не должна быть спальней.
Жереная пища вредна. Все прекрасно запекается в герметичной духовке или готовится в мульти(паро)варке.
Рыба-сом написав:Они уже здесь (офисы). Т.е. я допускаю сохранение нынешней численности населения (вместе с иногородними) + даже прирост, который в т.ч. замещает выбывших, но рост населения Киева в 3 раза (как в процитированном посте)? Снова: чем эти +200% будут здесь заниматься?
По поводу прироста +200%, думаю, это сказки. Во-первых, Киев не резиновый, транспортная и социальная инфраструктуры реально плохие. Во-вторых, неизвестно, как оно дальше пойдет в Украине в целом. Заходила ко мне только что тетка по работе, сама из Прикарпатья (Косов), рассказывает, у них цены на землю и недвижимость попёрли вверх, шо дурные. Есть спрос. Дом, который они продали за $9к, сейчас продают за стоимость 3к квартиры в ипенях Киева. В западном регионе дороги сейчас потихоньку делаются, а там и туристы потянутся.
Рыба-сом написав:Они уже здесь (офисы). Т.е. я допускаю сохранение нынешней численности населения (вместе с иногородними) + даже прирост, который в т.ч. замещает выбывших, но рост населения Киева в 3 раза (как в процитированном посте)? Снова: чем эти +200% будут здесь заниматься?
Как это чем? Сдавать квартиры в аренду, сидеть в интернете и ходить по модным ТРЦ. Деньги на это всё даст МВФ и международные доноры. Картоху с салом передадут маршрутками родня с села. ПС. Новострои + товары и услуги для их ремонта и обустройства, это навскидку треть всей экономики Киева. Есть стройки - есть работа. Стройки станут - зубы на полку.
А может кто-то с МВА сможет подсказать, сколько маникюрша с расходами 25, генерирует рабочих мест в городе? У нее же наверно должна быть своя маникюрша подешевле, свой атб, слесарь, кран починить, уборщица и няня. Вот и +200.
_Mykola_ написав:ИМХО. Ни одна вытяжка на 100% не вытянет запах готовящейся еды, например, жарки мяса или рыбы даже если это будет супер-пупер 1200 куб/ч с выводом наружу, а не в вент канал. Все запахи и копоть будет в комнате. Кухня студия это от бедности, и если кухня соединена с комнатой то это НЕЖИЛАЯ комната, т.е. типа гостинной, но никак не должна быть спальней.
В штатах повально кухни-студии - это от бедности? . Наоборот, кухни-студии удобны людям, которые могут позволить себе не заниматься ежедневным приготовлением пищи.
Рыба-сом написав:Они уже здесь (офисы). Т.е. я допускаю сохранение нынешней численности населения (вместе с иногородними) + даже прирост, который в т.ч. замещает выбывших, но рост населения Киева в 3 раза (как в процитированном посте)? Снова: чем эти +200% будут здесь заниматься?
Как это чем? Сдавать квартиры в аренду, сидеть в интернете и ходить по модным ТРЦ. Деньги на это всё даст МВФ и международные доноры. Картоху с салом передадут маршрутками родня с села. ПС. Новострои + товары и услуги для их ремонта и обустройства, это навскидку треть всей экономики Киева. Есть стройки - есть работа. Стройки станут - зубы на полку.
А может кто-то с МВА сможет подсказать, сколько маникюрша с расходами 25, генерирует рабочих мест в городе? У нее же наверно должна быть своя маникюрша подешевле, свой атб, слесарь, кран починить, уборщица и няня. Вот и +200.
А кроме неё есть ещё эпиляторша, чьи услуги востребованы в т.ч. и мужчинами на шоссейниках (т.к. растительность не позволяет лосины надевать и вообще парусность создаёт)