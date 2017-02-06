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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 13161317131813191320>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 914
Висота стель
4%
39
Гарний вигляд з вікон
9%
86
Гарні, "модні" МОПи
3%
26
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
16
Зручна локація
21%
192
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
68
Раціональне планування та метраж
16%
143
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
34
Ціна
19%
170
Якість будівництва
15%
140
Всього голосів : 914
Повідомлення Додано: Вів 12 чер, 2018 10:12

  Viktor написав:
  UA написав:В Украине, ежегодно строят 1% от имеющегося жилого фонда.
В Украине, ежегодное естественное сокращение населения - 0,7%
Сколько выезжает на ПМЖ, имея первые две цифры, уже не важно. Тренд понятен.


Ждем дальнейшего падения цен?

Ждем падения интереса к недвижимости в целом.
Вдруг произойдет украинское экономическое чудо и средняя ЗП станет 10 000 у.е. Какое тут падение? :D
Общий тренд - Жилье становится доступнее.
UA
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 чер, 2018 10:12

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

http://biz.liga.net/ekonomika/transport ... pilotnikov
"В Украине ввели жесткие ограничения для беспилотников"
Барака уже ночью не летает ;)
_Mykola_
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 чер, 2018 10:14

  _Mykola_ написав:http://biz.liga.net/ekonomika/transport/novosti/v-ukraine-vveli-jestkie-ogranicheniya-dlya-bespilotnikov
"В Украине ввели жесткие ограничения для беспилотников"
Барака уже ночью не летает ;)

У нас жесткие ограничения ПДД и в городах, но кого это волнует?)))
antey1969
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Повідомлення Додано: Вів 12 чер, 2018 10:14

  Serg-ik написав:
  Хитрый лендлорд написав:Кстати, в свете этого самая правильная стратегия у Влада и Сомика - купить квартиры в столице под аренду, а самим жить в других, более дешевых городах.

А вот стратегия Сержика, при всем уважении - не выдерживает критики. Хоть бы уже взял гривневую ипотеку...

Сомик, если он помнит, живёт в двухе на Академгородке. Однуха у него на Донца 2-а.
Какая у меня стратегия и что именно не выдерживает критики?


А мне чего то казалось что Сомик живет в Житомире, а в Киеве все под сдачу куплено. Возможно перепутал его с кем-то.


Что касается вашей стратегии.

В долгосрочной перспективе выгодно иметь свое.

Арендуют если:
-нет вообще возможности купить, ни даже накопить на первый взнос по ипотеке
-ценят мобильность- сегодня сдесь, завтра там. Учитывая школы двух детей и что вы планируете жить в Киеве - не ваш вариант, вы оседлый жилец.
-разместили деньги под более высокий процент/в бизнесе, а на этот доход арендуют. Тоже не ваш вариант с депоставками. А купить 2-3 единички под сдачу вы тоже не хотите.

Вывод: выбранная вами стратегия для вас не является оптимальной
Хитрый лендлорд
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 чер, 2018 10:14

  _Mykola_ написав:ИМХО. Ни одна вытяжка на 100% не вытянет запах готовящейся еды, например, жарки мяса или рыбы даже если это будет супер-пупер 1200 куб/ч с выводом наружу, а не в вент канал. Все запахи и копоть будет в комнате.
Кухня студия это от бедности, и если кухня соединена с комнатой то это НЕЖИЛАЯ комната, т.е. типа гостинной, но никак не должна быть спальней. ;)

В Киеве люди питаются в ресторанах.
Кухня пережиток прошлого.
Достаточно барного холодильника и микроволновки для разогрева пиццы.
UA
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 чер, 2018 10:17

  _Mykola_ написав:
  Vlad442 написав:При городской жизни отдельная кухня в однушках превращается в пережиток.
Люди больше питаются вне дома.
Готовят менее сложные вещи и вонючие вещи. Греют в микроволновке.
Принудительные вытяжки уменьшают проблему жары и запаха.

К нам это еще не дошло на все 100%, но уже быстрей и дороже покупают однушку, которую можно переделать в 1,5. Спальня 10-15 метров и кухня 20-25. Такие квартиры более востребованы что в продаже, что в аренде.
Даже в панельках люди ломают копья, чтобы перенести кухню в спальню-гостиную на голову соседям. То, что это запрещено, натыкается на искреннее непонимание "а мне так удобно, а вам какая разница".

ИМХО. Ни одна вытяжка на 100% не вытянет запах готовящейся еды, например, жарки мяса или рыбы даже если это будет супер-пупер 1200 куб/ч с выводом наружу, а не в вент канал. Все запахи и копоть будет в комнате.
Кухня студия это от бедности, и если кухня соединена с комнатой то это НЕЖИЛАЯ комната, т.е. типа гостинной, но никак не должна быть спальней. ;)


Жереная пища вредна. Все прекрасно запекается в герметичной духовке или готовится в мульти(паро)варке.
Viktor
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 чер, 2018 10:20

  Рыба-сом написав:Они уже здесь (офисы). Т.е. я допускаю сохранение нынешней численности населения (вместе с иногородними) + даже прирост, который в т.ч. замещает выбывших, но рост населения Киева в 3 раза (как в процитированном посте)? Снова: чем эти +200% будут здесь заниматься?


По поводу прироста +200%, думаю, это сказки. Во-первых, Киев не резиновый, транспортная и социальная инфраструктуры реально плохие. Во-вторых, неизвестно, как оно дальше пойдет в Украине в целом. Заходила ко мне только что тетка по работе, сама из Прикарпатья (Косов), рассказывает, у них цены на землю и недвижимость попёрли вверх, шо дурные. Есть спрос. Дом, который они продали за $9к, сейчас продают за стоимость 3к квартиры в ипенях Киева. В западном регионе дороги сейчас потихоньку делаются, а там и туристы потянутся.
Mazay256
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 чер, 2018 10:20

  UA написав:
  Рыба-сом написав:Они уже здесь (офисы). Т.е. я допускаю сохранение нынешней численности населения (вместе с иногородними) + даже прирост, который в т.ч. замещает выбывших, но рост населения Киева в 3 раза (как в процитированном посте)? Снова: чем эти +200% будут здесь заниматься?

Как это чем?
Сдавать квартиры в аренду, сидеть в интернете и ходить по модным ТРЦ.
Деньги на это всё даст МВФ и международные доноры.
Картоху с салом передадут маршрутками родня с села.
ПС. Новострои + товары и услуги для их ремонта и обустройства, это навскидку треть всей экономики Киева.
Есть стройки - есть работа.
Стройки станут - зубы на полку.


А может кто-то с МВА сможет подсказать, сколько маникюрша с расходами 25, генерирует рабочих мест в городе? У нее же наверно должна быть своя маникюрша подешевле, свой атб, слесарь, кран починить, уборщица и няня. Вот и +200.
vano80
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 чер, 2018 10:25

  _Mykola_ написав:ИМХО. Ни одна вытяжка на 100% не вытянет запах готовящейся еды, например, жарки мяса или рыбы даже если это будет супер-пупер 1200 куб/ч с выводом наружу, а не в вент канал. Все запахи и копоть будет в комнате.
Кухня студия это от бедности, и если кухня соединена с комнатой то это НЕЖИЛАЯ комната, т.е. типа гостинной, но никак не должна быть спальней. ;)


В штатах повально кухни-студии - это от бедности? :). Наоборот, кухни-студии удобны людям, которые могут позволить себе не заниматься ежедневным приготовлением пищи.
Mazay256
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 чер, 2018 10:26

  vano80 написав:
  UA написав:
  Рыба-сом написав:Они уже здесь (офисы). Т.е. я допускаю сохранение нынешней численности населения (вместе с иногородними) + даже прирост, который в т.ч. замещает выбывших, но рост населения Киева в 3 раза (как в процитированном посте)? Снова: чем эти +200% будут здесь заниматься?

Как это чем?
Сдавать квартиры в аренду, сидеть в интернете и ходить по модным ТРЦ.
Деньги на это всё даст МВФ и международные доноры.
Картоху с салом передадут маршрутками родня с села.
ПС. Новострои + товары и услуги для их ремонта и обустройства, это навскидку треть всей экономики Киева.
Есть стройки - есть работа.
Стройки станут - зубы на полку.


А может кто-то с МВА сможет подсказать, сколько маникюрша с расходами 25, генерирует рабочих мест в городе? У нее же наверно должна быть своя маникюрша подешевле, свой атб, слесарь, кран починить, уборщица и няня. Вот и +200.

А кроме неё есть ещё эпиляторша, чьи услуги востребованы в т.ч. и мужчинами на шоссейниках (т.к. растительность не позволяет лосины надевать и вообще парусность создаёт) :mrgreen:
Делай что должен, и будь что будет.
Рыба-сом
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