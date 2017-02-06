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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 12 чер, 2018 10:28
UA написав:
В Киеве люди питаются в ресторанах.
Кухня пережиток прошлого.
Достаточно барного холодильника и микроволновки для разогрева пиццы.
Да ладно, со среднестатистическими 10000 зарабатываемых в месяц?
Я уже молчу о качестве ресторанной еды.
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_Mykola_
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Додано: Вів 12 чер, 2018 10:30
Viktor написав:
Жереная пища вредна. Все прекрасно запекается в герметичной духовке или готовится в мульти(паро)варке.
Эээ, мультиварка нисколько не герметичная, это раз, духовка тоже, это два
Ну или Вам можно подаваться на нобелевку, физические процессы испарения при нагревании в Вашей духовке и мультиварке не действуют
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Додано: Вів 12 чер, 2018 10:33
Mazay256 написав: _Mykola_ написав:
ИМХО. Ни одна вытяжка на 100% не вытянет запах готовящейся еды, например, жарки мяса или рыбы даже если это будет супер-пупер 1200 куб/ч с выводом наружу, а не в вент канал. Все запахи и копоть будет в комнате. Кухня студия это от бедности
, и если кухня соединена с комнатой то это НЕЖИЛАЯ комната, т.е. типа гостинной, но никак не должна быть спальней.
В штатах повально кухни-студии - это от бедности?
. Наоборот, кухни-студии удобны людям, которые могут позволить себе не заниматься ежедневным приготовлением пищи.
Попробуйте, а потом раскажете, как в Киеве можно питаться исключительно в ресторанах и кафешках, потом раскажете через месяца три, как со здоровьем будет обстоять дело.
Расходы на сие действие, тоже можем прикинуть.
В 26000 на одного вложитесь?
Востаннє редагувалось _Mykola_
в Вів 12 чер, 2018 10:34, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 12 чер, 2018 10:34
Mazay256 написав: _Mykola_ написав:
ИМХО. Ни одна вытяжка на 100% не вытянет запах готовящейся еды, например, жарки мяса или рыбы даже если это будет супер-пупер 1200 куб/ч с выводом наружу, а не в вент канал. Все запахи и копоть будет в комнате. Кухня студия это от бедности
, и если кухня соединена с комнатой то это НЕЖИЛАЯ комната, т.е. типа гостинной, но никак не должна быть спальней.
В штатах повально кухни-студии - это от бедности?
. Наоборот, кухни-студии удобны людям, которые могут позволить себе не заниматься ежедневным приготовлением пищи
.
В точку! Только у них это от питания в общепите, а у наших смарт-экономах от чего? Денег на продукты не хватает?
Я то скажем не против студии. Но не на 30 квадратах же. А то мы уже слышали здесь, что студия однушка - это семейное жилье.
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vano80
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Додано: Вів 12 чер, 2018 10:37
ИМХО, хочется большую кухню, покупаем квартиру с кухней от 20 квадратов, но это только кухня, и не более, спальня отдельно.
+1 однушка студия - это холостяцкое жилье, но не семейное!
Востаннє редагувалось _Mykola_
в Вів 12 чер, 2018 10:38, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 12 чер, 2018 10:38
Mazay256 написав:
В штатах повально кухни-студии - это от бедности?
. Наоборот, кухни-студии удобны людям, которые могут позволить себе не заниматься ежедневным приготовлением пищи.
Эти люди пашут от рассвета до заката, потому не могут себе позволить потратить время на приготовление пищи...а пашут они так много от бедности
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
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Serg-ik
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Додано: Вів 12 чер, 2018 10:41
_Mykola_ написав:
Попробуйте, а потом раскажете, как в Киеве можно питаться исключительно в ресторанах и кафешках, потом раскажете черех месяца три, как со здоровьем будет обстоять дело.
Расходы на сие действие, тоже можем прикинуть.
В 26000 на одного вложитесь?
Сейчас - нет, но в будущем, по мере роста благосостояния населения, люди будут больше питаться в общепите. Сужу по другим странам. Друг живет в Калифорнии, окружающие питаются исключительно во всяких ресторанчиках, чаще всего всяких китайских, там дёшево и нормально. Люди, которые умеют хорошо готовить и регулярно сами себе готовят, пользуются уважением. Местные редко умеют хорошо готовить.
По поводу здоровья. Конкуренция потихоньку делает своё дело, есть и в Киеве рестораны, где хорошо готовят. Пока дорого для пересичного, но клиенты ж есть.
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Mazay256
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Додано: Вів 12 чер, 2018 10:44
Serg-ik написав: Mazay256 написав:
В штатах повально кухни-студии - это от бедности?
. Наоборот, кухни-студии удобны людям, которые могут позволить себе не заниматься ежедневным приготовлением пищи.
Эти люди пашут от рассвета до заката, потому не могут себе позволить потратить время на приготовление пищи...а пашут они так много от бедности
Откуда Вы знаете, Сержик? Надо отписаться пацанам в солнечную долину, что они пашут от бедности
. Да, зачастую пашут, там так принято, но не от бедности.
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Mazay256
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Додано: Вів 12 чер, 2018 10:46
Mazay256 написав:
Сейчас - нет, но в будущем, по мере роста благосостояния населения, люди будут больше питаться в общепите. Сужу по другим странам. Друг живет в Калифорнии, окружающие питаются исключительно во всяких ресторанчиках, чаще всего всяких китайских, там дёшево и нормально. Люди, которые умеют хорошо готовить и регулярно сами себе готовят, пользуются уважением. Местные редко умеют хорошо готовить.
По поводу здоровья. Конкуренция потихоньку делает своё дело, есть и в Киеве рестораны, где хорошо готовят. Пока дорого для пересичного, но клиенты ж есть.
Вот именно, на данный мемент питаться в хороших ресторанах может позволить себе очень мало людей, и, как правило, у таких людей уже есть большая квартира или дом с нормальной кухней ибо гостинка с комнато-кухней даже не рассматривается как жилье.
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_Mykola_
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Додано: Вів 12 чер, 2018 10:48
Mazay256 написав: _Mykola_ написав:
Попробуйте, а потом раскажете, как в Киеве можно питаться исключительно в ресторанах и кафешках, потом раскажете черех месяца три, как со здоровьем будет обстоять дело.
Расходы на сие действие, тоже можем прикинуть.
В 26000 на одного вложитесь?
Сейчас - нет, но в будущем, по мере роста благосостояния населения, люди будут больше питаться в общепите. Сужу по другим странам. Друг живет в Калифорнии, окружающие питаются исключительно во всяких ресторанчиках, чаще всего всяких китайских, там дёшево и нормально. Люди, которые умеют хорошо готовить и регулярно сами себе готовят, пользуются уважением. Местные редко умеют хорошо готовить.
По поводу здоровья. Конкуренция потихоньку делает своё дело, есть и в Киеве рестораны, где хорошо готовят. Пока дорого для пересичного, но клиенты ж есть.
Насколько я помню, похожее проходили у нас в 20 или 30-х годах. Дома без кухонь со столовыми общими. И на оболони вроде еще есть пару домов с кухней на пару квартир.
Все уже придумано до нас...
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vano80
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