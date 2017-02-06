Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Vlad442 написав:При городской жизни отдельная кухня в однушках превращается в пережиток. Люди больше питаются вне дома. Готовят менее сложные вещи и вонючие вещи. Греют в микроволновке. Принудительные вытяжки уменьшают проблему жары и запаха.
К нам это еще не дошло на все 100%, но уже быстрей и дороже покупают однушку, которую можно переделать в 1,5. Спальня 10-15 метров и кухня 20-25. Такие квартиры более востребованы что в продаже, что в аренде. Даже в панельках люди ломают копья, чтобы перенести кухню в спальню-гостиную на голову соседям. То, что это запрещено, натыкается на искреннее непонимание "а мне так удобно, а вам какая разница".
ИМХО. Ни одна вытяжка на 100% не вытянет запах готовящейся еды, например, жарки мяса или рыбы даже если это будет супер-пупер 1200 куб/ч с выводом наружу, а не в вент канал. Все запахи и копоть будет в комнате. Кухня студия это от бедности, и если кухня соединена с комнатой то это НЕЖИЛАЯ комната, т.е. типа гостинной, но никак не должна быть спальней.
Ті у кого є бабло на квартиру, каклети і оселедці на кухні не жарять:-) Раціон - сходіть в аля салатерія. Кухня-вітальня маст хев. Це думка майже всіх кому менше 40ка.
vano80 написав:Насколько я помню, похожее проходили у нас в 20 или 30-х годах. Дома без кухонь со столовыми общими. И на оболони вроде еще есть пару домов с кухней на пару квартир. Все уже придумано до нас...
Это вроде на Малиновского такой домик есть, квартиры из переделанной общаги.
Поки міністр реформував і економив - ані житла в Києві, ані власного авто - його племінниця придбала 2 круті квартири в Києві і Лексус. "В нас велика родина", - пояснила дівчина походження мільйонів. Сімейний краудфандінг - в розслідуванні #нашігроші.
Племінниця міністра юстиції України Павла Петренка Божена Клічук після його призначення стала власницею двох квартир у елітних житлових комплексах на Печерську і автомобіля Lexus NX200. Про це йдеться в сюжеті Максима Опанасенка для телепрограми “Наші гроші з Денисом Бігусом”.
_Mykola_ написав:ибо гостинка с комнато-кухней даже не рассматривается как жилье.
Если внимательно почитать, перед тем, как лить бурю возмущения, то обсуждение началось с планировки однушки с кухней-гостиной в 20-25 квадратов и спальней 10-15 квадратов, как наиболее востребованной планироки. Что планировка однушки с отдельной небольшой кухней уходит в прошлое по мере изменения стиля жизни. Поэтому в Польше и мало таких проектов.
_Mykola_ написав:Попробуйте, а потом раскажете, как в Киеве можно питаться исключительно в ресторанах и кафешках, потом раскажете через месяца три, как со здоровьем будет обстоять дело. Расходы на сие действие, тоже можем прикинуть. В 26000 на одного вложитесь?
Есть небольшие семейные столовки с домашней кухней. Если утром дома кофе с тостами, а обедать и ужинать без фанатизма в такой столовке с первыми-вторыми блюдами, то, думаю, в 100, максимум 150 гривен в день можно вложиться, если знать места, а качество такого питания будет на порядок лучше и разнообразней, чем консервы и сосиски, которые многие употребляют как домашнюю пищу. Если люди работают, то они дома бывают и, соответственно, дома питаются нечасто. Готовить дома многие начинают с появлением детей, когда жена сидит дома, но это уже разговор не про однушку.