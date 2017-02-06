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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1317131813191320

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 914
Висота стель
4%
39
Гарний вигляд з вікон
9%
86
Гарні, "модні" МОПи
3%
26
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
16
Зручна локація
21%
192
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
68
Раціональне планування та метраж
16%
143
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
34
Ціна
19%
170
Якість будівництва
15%
140
Всього голосів : 914
Повідомлення Додано: Вів 12 чер, 2018 10:51

  _Mykola_ написав:
  Vlad442 написав:При городской жизни отдельная кухня в однушках превращается в пережиток.
Люди больше питаются вне дома.
Готовят менее сложные вещи и вонючие вещи. Греют в микроволновке.
Принудительные вытяжки уменьшают проблему жары и запаха.

К нам это еще не дошло на все 100%, но уже быстрей и дороже покупают однушку, которую можно переделать в 1,5. Спальня 10-15 метров и кухня 20-25. Такие квартиры более востребованы что в продаже, что в аренде.
Даже в панельках люди ломают копья, чтобы перенести кухню в спальню-гостиную на голову соседям. То, что это запрещено, натыкается на искреннее непонимание "а мне так удобно, а вам какая разница".

ИМХО. Ни одна вытяжка на 100% не вытянет запах готовящейся еды, например, жарки мяса или рыбы даже если это будет супер-пупер 1200 куб/ч с выводом наружу, а не в вент канал. Все запахи и копоть будет в комнате.
Кухня студия это от бедности, и если кухня соединена с комнатой то это НЕЖИЛАЯ комната, т.е. типа гостинной, но никак не должна быть спальней. ;)

Ті у кого є бабло на квартиру, каклети і оселедці на кухні не жарять:-)
Раціон - сходіть в аля салатерія.
Кухня-вітальня маст хев. Це думка майже всіх кому менше 40ка.
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: Вів 12 чер, 2018 10:51

  vano80 написав:Насколько я помню, похожее проходили у нас в 20 или 30-х годах. Дома без кухонь со столовыми общими. И на оболони вроде еще есть пару домов с кухней на пару квартир.
Все уже придумано до нас... :mrgreen:

Это вроде на Малиновского такой домик есть, квартиры из переделанной общаги. ;)
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Повідомлення Додано: Вів 12 чер, 2018 10:51

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  vano80 написав:И на оболони вроде еще есть пару домов с кухней на пару квартир.

Это называется "общежитие" ;)
Делай что должен, и будь что будет.
Рыба-сом
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Повідомлення Додано: Вів 12 чер, 2018 10:52

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Первый написав:Ті у кого є бабло на квартиру, каклети і оселедці на кухні не жарять:-)

А Юрий? А ЦА эврикокристеропатриотик? :shock:
Делай что должен, и будь что будет.
Рыба-сом
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Повідомлення Додано: Вів 12 чер, 2018 10:54

Поки міністр реформував і економив - ані житла в Києві, ані власного авто - його племінниця придбала 2 круті квартири в Києві і Лексус. "В нас велика родина", - пояснила дівчина походження мільйонів. Сімейний краудфандінг - в розслідуванні #нашігроші.

Племінниця міністра юстиції України Павла Петренка Божена Клічук після його призначення стала власницею двох квартир у елітних житлових комплексах на Печерську і автомобіля Lexus NX200. Про це йдеться в сюжеті Максима Опанасенка для телепрограми “Наші гроші з Денисом Бігусом”.

Грйс-мэн
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 чер, 2018 10:57

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  _Mykola_ написав:ибо гостинка с комнато-кухней даже не рассматривается как жилье.

Если внимательно почитать, перед тем, как лить бурю возмущения, то обсуждение началось с планировки однушки с кухней-гостиной в 20-25 квадратов и спальней 10-15 квадратов, как наиболее востребованной планироки. Что планировка однушки с отдельной небольшой кухней уходит в прошлое по мере изменения стиля жизни. Поэтому в Польше и мало таких проектов.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 чер, 2018 11:00

  Рыба-сом написав:
  Первый написав:Ті у кого є бабло на квартиру, каклети і оселедці на кухні не жарять:-)

А Юрий? А ЦА эврикокристеропатриотик? :shock:


Із знайомих - ніхто. На форумах патриотик найчастіше питання як об'єднати кухню і кімнату, винести балкон.

Із практики. Не зважаючи на наявність "зали", за достатнього розміру кухні і телека в ній (більше 16 метрів), всі будуть на кухні.
Зи. Юра старпер:-)
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: Вів 12 чер, 2018 11:05

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  _Mykola_ написав:Попробуйте, а потом раскажете, как в Киеве можно питаться исключительно в ресторанах и кафешках, потом раскажете через месяца три, как со здоровьем будет обстоять дело.
Расходы на сие действие, тоже можем прикинуть.
В 26000 на одного вложитесь?

Есть небольшие семейные столовки с домашней кухней. Если утром дома кофе с тостами, а обедать и ужинать без фанатизма в такой столовке с первыми-вторыми блюдами, то, думаю, в 100, максимум 150 гривен в день можно вложиться, если знать места, а качество такого питания будет на порядок лучше и разнообразней, чем консервы и сосиски, которые многие употребляют как домашнюю пищу. Если люди работают, то они дома бывают и, соответственно, дома питаются нечасто.
Готовить дома многие начинают с появлением детей, когда жена сидит дома, но это уже разговор не про однушку.
Vlad442
 
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