Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Vlad442 написав:Есть небольшие семейные столовки с домашней кухней. Если утром дома кофе с тостами, а обедать и ужинать без фанатизма в такой столовке с первыми-вторыми блюдами, то, думаю, в 100, максимум 150 гривен в день можно вложиться, если знать места, а качество такого питания будет на порядок лучше и разнообразней, чем консервы и сосиски, которые многие употребляют как домашнюю пищу. Если люди работают, то они дома бывают и, соответственно, дома питаются нечасто. Готовить дома многие начинают с появлением детей, когда жена сидит дома, но это уже разговор не про однушку.
100-150 гривен в ДЕНЬ на обед+ужин и с нормальным качеством блюд? Вы наверное шутите.
Vlad442 написав:Есть небольшие семейные столовки с домашней кухней. Если утром дома кофе с тостами, а обедать и ужинать без фанатизма в такой столовке с первыми-вторыми блюдами, то, думаю, в 100, максимум 150 гривен в день можно вложиться, если знать места, а качество такого питания будет на порядок лучше и разнообразней, чем консервы и сосиски, которые многие употребляют как домашнюю пищу. Если люди работают, то они дома бывают и, соответственно, дома питаются нечасто. Готовить дома многие начинают с появлением детей, когда жена сидит дома, но это уже разговор не про однушку.
100-150 гривен в ДЕНЬ на обед+ужин и с нормальным качеством блюд? Вы наверное шутите.
Почему вы так решили? Вы никогда с этим не сталкивались, поэтому думаете, что общепит сейчас это только элитные рестораны? Первая попавшаяся фирма с доставкой. Вложитесь в 100-150 в день при условии, что позавтракали дома кофе с жаренными бутербродами с ветчиной и сыром? http://catering.kh.ua/menu/1/2
Vlad442 написав:Есть небольшие семейные столовки с домашней кухней. Если утром дома кофе с тостами, а обедать и ужинать без фанатизма в такой столовке с первыми-вторыми блюдами, то, думаю, в 100, максимум 150 гривен в день можно вложиться, если знать места, а качество такого питания будет на порядок лучше и разнообразней, чем консервы и сосиски, которые многие употребляют как домашнюю пищу. Если люди работают, то они дома бывают и, соответственно, дома питаются нечасто. Готовить дома многие начинают с появлением детей, когда жена сидит дома, но это уже разговор не про однушку.
100-150 гривен в ДЕНЬ на обед+ужин и с нормальным качеством блюд? Вы наверное шутите.
местные эксперты утверждают, шо обед в общепите ДОЛЖЕН стоить в районе 50 грн кто мы такие шоп с ними спорить?
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Vlad442 написав:Почему вы так решили? Вы никогда с этим не сталкивались, поэтому думаете, что общепит сейчас это только элитные рестораны? Первая попавшаяся фирма с доставкой. Вложитесь в 100-150 в день при условии, что позавтракали дома кофе с жаренными бутербродами с ветчиной и сыром? http://catering.kh.ua/menu/1/2
Только это будет не совсем здоровая еда, с трансжирами и прочими "улучшалками", после такого регулярного питания, затраты на поддержание здоровья возрастут резко и несоизмеримо.
Рыба-сом написав:А кроме неё есть ещё эпиляторша, чьи услуги востребованы в т.ч. и мужчинами на шоссейниках (т.к. растительность не позволяет лосины надевать и вообще парусность создаёт)
велосипедисты бреют ноги потомушо на волосах плохо держится пластырь, которым заклеивают цапапины и порезы продолжаете демонстрировать свою дилетантскую эрудированность по всем вопросам?
За что купил - за то продаю https://velolive.com/velo_zoom/2920-zac ... -nogi.html ЗЫ Чё Вас так бомбит? ЗЗЫ Обычно, всё о чём я говорю/пишу, я могу подкрепить источником (как и в этом случае, кстати) ЗЗЗЫ Сколько не ездил, не царапался, кожу стёсывал - до такой "идеи" не дошёл. Брат, который даунхиллом который год занимается - аналогично. А вот шоссеры - эти да.
Востаннє редагувалось Рыба-сом в Вів 12 чер, 2018 11:41, всього редагувалось 1 раз.
Vlad442 написав:Есть небольшие семейные столовки с домашней кухней. Если утром дома кофе с тостами, а обедать и ужинать без фанатизма в такой столовке с первыми-вторыми блюдами, то, думаю, в 100, максимум 150 гривен в день можно вложиться, если знать места, а качество такого питания будет на порядок лучше и разнообразней, чем консервы и сосиски, которые многие употребляют как домашнюю пищу. Если люди работают, то они дома бывают и, соответственно, дома питаются нечасто. Готовить дома многие начинают с появлением детей, когда жена сидит дома, но это уже разговор не про однушку.
100-150 гривен в ДЕНЬ на обед+ужин и с нормальным качеством блюд? Вы наверное шутите.
Влад не так давно на полном серьезе писал, что его немалая семья тратит на питание 6000 грн в месяц. Походу, столовки с домашним питанием из того же параллельного мира. "Места" и так хорошо известны. Гривен за 45 на том же самом рынке "Троещина" можно получить вполне себе домашний обед из первого и второго у тележечника, ну еще чаек обойдется гривен в 5, но у меня как-то язык не повернулся бы назвать это "семейной столовкой")))
Востаннє редагувалось antey1969 в Вів 12 чер, 2018 11:43, всього редагувалось 1 раз.
Vlad442 написав:Почему вы так решили? Вы никогда с этим не сталкивались, поэтому думаете, что общепит сейчас это только элитные рестораны? Первая попавшаяся фирма с доставкой. Вложитесь в 100-150 в день при условии, что позавтракали дома кофе с жаренными бутербродами с ветчиной и сыром? http://catering.kh.ua/menu/1/2
Только это будет не совсем здоровая еда, с трансжирами и прочими "улучшалками", после такого регулярного питания, затраты на поддержание здоровья возрастут резко и несоизмеримо.