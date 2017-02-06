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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 13191320132113221323>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 914
Висота стель
4%
39
Гарний вигляд з вікон
9%
86
Гарні, "модні" МОПи
3%
26
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
16
Зручна локація
21%
192
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
68
Раціональне планування та метраж
16%
143
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
34
Ціна
19%
170
Якість будівництва
15%
140
Всього голосів : 914
Повідомлення Додано: Вів 12 чер, 2018 11:13

  Рыба-сом написав:А кроме неё есть ещё эпиляторша, чьи услуги востребованы в т.ч. и мужчинами на шоссейниках (т.к. растительность не позволяет лосины надевать и вообще парусность создаёт) :mrgreen:


велосипедисты бреют ноги потомушо на волосах плохо держится пластырь, которым заклеивают цапапины и порезы
продолжаете демонстрировать свою дилетантскую эрудированность по всем вопросам?
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Вів 12 чер, 2018 11:14

  Vlad442 написав:Есть небольшие семейные столовки с домашней кухней. Если утром дома кофе с тостами, а обедать и ужинать без фанатизма в такой столовке с первыми-вторыми блюдами, то, думаю, в 100, максимум 150 гривен в день можно вложиться, если знать места, а качество такого питания будет на порядок лучше и разнообразней, чем консервы и сосиски, которые многие употребляют как домашнюю пищу. Если люди работают, то они дома бывают и, соответственно, дома питаются нечасто.
Готовить дома многие начинают с появлением детей, когда жена сидит дома, но это уже разговор не про однушку.

100-150 гривен в ДЕНЬ на обед+ужин и с нормальным качеством блюд?
Вы наверное шутите. :shock:
_Mykola_
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 чер, 2018 11:19

  _Mykola_ написав:
  Vlad442 написав:Есть небольшие семейные столовки с домашней кухней. Если утром дома кофе с тостами, а обедать и ужинать без фанатизма в такой столовке с первыми-вторыми блюдами, то, думаю, в 100, максимум 150 гривен в день можно вложиться, если знать места, а качество такого питания будет на порядок лучше и разнообразней, чем консервы и сосиски, которые многие употребляют как домашнюю пищу. Если люди работают, то они дома бывают и, соответственно, дома питаются нечасто.
Готовить дома многие начинают с появлением детей, когда жена сидит дома, но это уже разговор не про однушку.

100-150 гривен в ДЕНЬ на обед+ужин и с нормальным качеством блюд?
Вы наверное шутите. :shock:

Почему вы так решили?
Вы никогда с этим не сталкивались, поэтому думаете, что общепит сейчас это только элитные рестораны?
Первая попавшаяся фирма с доставкой. Вложитесь в 100-150 в день при условии, что позавтракали дома кофе с жаренными бутербродами с ветчиной и сыром?
http://catering.kh.ua/menu/1/2
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 чер, 2018 11:20

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Первый написав:Ті у кого є бабло на квартиру, каклети і оселедці на кухні не жарять:-)


  Первый написав:Із практики. Не зважаючи на наявність "зали", за достатнього розміру кухні і телека в ній (більше 16 метрів), всі будуть на кухні.


Интересно, что они делают тогда на кухне, если там ни котлет, ни селёдки?
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
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Повідомлення Додано: Вів 12 чер, 2018 11:20

  _Mykola_ написав:
  Vlad442 написав:Есть небольшие семейные столовки с домашней кухней. Если утром дома кофе с тостами, а обедать и ужинать без фанатизма в такой столовке с первыми-вторыми блюдами, то, думаю, в 100, максимум 150 гривен в день можно вложиться, если знать места, а качество такого питания будет на порядок лучше и разнообразней, чем консервы и сосиски, которые многие употребляют как домашнюю пищу. Если люди работают, то они дома бывают и, соответственно, дома питаются нечасто.
Готовить дома многие начинают с появлением детей, когда жена сидит дома, но это уже разговор не про однушку.

100-150 гривен в ДЕНЬ на обед+ужин и с нормальным качеством блюд?
Вы наверное шутите. :shock:


местные эксперты утверждают, шо обед в общепите ДОЛЖЕН стоить в районе 50 грн
кто мы такие шоп с ними спорить?
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Вів 12 чер, 2018 11:29

  Vlad442 написав:Почему вы так решили?
Вы никогда с этим не сталкивались, поэтому думаете, что общепит сейчас это только элитные рестораны?
Первая попавшаяся фирма с доставкой. Вложитесь в 100-150 в день при условии, что позавтракали дома кофе с жаренными бутербродами с ветчиной и сыром?
http://catering.kh.ua/menu/1/2

Только это будет не совсем здоровая еда, с трансжирами и прочими "улучшалками", после такого регулярного питания, затраты на поддержание здоровья возрастут резко и несоизмеримо. :D
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Трішки позитиву в гілку 8)
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Повідомлення Додано: Вів 12 чер, 2018 11:35

  kingkongovets написав:
  Рыба-сом написав:А кроме неё есть ещё эпиляторша, чьи услуги востребованы в т.ч. и мужчинами на шоссейниках (т.к. растительность не позволяет лосины надевать и вообще парусность создаёт) :mrgreen:


велосипедисты бреют ноги потомушо на волосах плохо держится пластырь, которым заклеивают цапапины и порезы
продолжаете демонстрировать свою дилетантскую эрудированность по всем вопросам?

За что купил - за то продаю :roll:
https://velolive.com/velo_zoom/2920-zac ... -nogi.html
ЗЫ Чё Вас так бомбит?
ЗЗЫ Обычно, всё о чём я говорю/пишу, я могу подкрепить источником (как и в этом случае, кстати) ;)
ЗЗЗЫ Сколько не ездил, не царапался, кожу стёсывал - до такой "идеи" не дошёл. Брат, который даунхиллом который год занимается - аналогично. А вот шоссеры - эти да.
Востаннє редагувалось Рыба-сом в Вів 12 чер, 2018 11:41, всього редагувалось 1 раз.
Делай что должен, и будь что будет.
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Повідомлення Додано: Вів 12 чер, 2018 11:39

  _Mykola_ написав:
  Vlad442 написав:Есть небольшие семейные столовки с домашней кухней. Если утром дома кофе с тостами, а обедать и ужинать без фанатизма в такой столовке с первыми-вторыми блюдами, то, думаю, в 100, максимум 150 гривен в день можно вложиться, если знать места, а качество такого питания будет на порядок лучше и разнообразней, чем консервы и сосиски, которые многие употребляют как домашнюю пищу. Если люди работают, то они дома бывают и, соответственно, дома питаются нечасто.
Готовить дома многие начинают с появлением детей, когда жена сидит дома, но это уже разговор не про однушку.

100-150 гривен в ДЕНЬ на обед+ужин и с нормальным качеством блюд?
Вы наверное шутите. :shock:

Влад не так давно на полном серьезе писал, что его немалая семья тратит на питание 6000 грн в месяц. Походу, столовки с домашним питанием из того же параллельного мира.
"Места" и так хорошо известны. Гривен за 45 на том же самом рынке "Троещина" можно получить вполне себе домашний обед из первого и второго у тележечника, ну еще чаек обойдется гривен в 5, но у меня как-то язык не повернулся бы назвать это "семейной столовкой")))
Востаннє редагувалось antey1969 в Вів 12 чер, 2018 11:43, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 12 чер, 2018 11:42

  _Mykola_ написав:
  Vlad442 написав:Почему вы так решили?
Вы никогда с этим не сталкивались, поэтому думаете, что общепит сейчас это только элитные рестораны?
Первая попавшаяся фирма с доставкой. Вложитесь в 100-150 в день при условии, что позавтракали дома кофе с жаренными бутербродами с ветчиной и сыром?
http://catering.kh.ua/menu/1/2

Только это будет не совсем здоровая еда, с трансжирами и прочими "улучшалками", после такого регулярного питания, затраты на поддержание здоровья возрастут резко и несоизмеримо. :D

Это фантазии или реальность?
Думаю, что фантазии.

К финансовой стороне больше вопросов нет?
Vlad442
 
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