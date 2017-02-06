Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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antey1969 написав:Влад не так давно на полном серьезе писал, что его немалая семья тратит на питание 6000 грн в месяц. Походу, столовки с домашним питанием из того же параллельного мира.
Писалось это в 16-ом. Два года назад не в Киеве 6000 гривен в месяц на продукты из которых все готовится дома - что тут нереального?
Ссылку на общий уровень столовских цен я привел. Выше писал, что нужно знать места. Я знаю людей, которые питаются в столовых, постоянные клиенты, знают повара-хозяина, знают из чего он готовит и доверяют ему. Тут даже самому больше шансов купить Г, чем профи, для которого это работа, который может отличить хорошие продукты и ингридиенты от плохих.
PS Это такая хорошая память, или ее в случае меня стимулирует перманентная зависть, или все про всех записывается?
airmax78 написав:Ребята, зацените планировки однушек: https://www.stikon.od.ua/Portals/1/obje ... /17-27.jpg Давно недолюбливаю Стикон за их говнозодчество, но тут просто сели и насрали однушки: нате кушайте. Па 1200-1450 баксов за метр между прочим. В состоянии: построим через 2 года... если все будет хорошо.
Ну хотя бы кухни отдельные. Сейчас смотрю жилье в Польше, отдельная кухня встречается в 1 из 10 проектов.
Кухня - да, отдельная. 12 кв. м и комната 18 кв.м и это в однухе, площадь которой 67 кв. м. Зато 2 санузла по 7.5 квадратов и гардеробная и коридор почти 15 квадратов. За каждый метр этого чуда будьте добры расчехлиться по 1200-1450 баксов. И как вишенка на торт: отдельно стоящий многоэтажный паркинг... проектируется.
Зачем однуха в 65м.кв(у нас в доме 2006г.постройки по 67-72 метра они) сейчас по цене 2013 года и нахрен там два сортира?
Рыба-сом написав:А кроме неё есть ещё эпиляторша, чьи услуги востребованы в т.ч. и мужчинами на шоссейниках (т.к. растительность не позволяет лосины надевать и вообще парусность создаёт)
велосипедисты бреют ноги потомушо на волосах плохо держится пластырь, которым заклеивают цапапины и порезы продолжаете демонстрировать свою дилетантскую эрудированность по всем вопросам?
За что купил - за то продаю https://velolive.com/velo_zoom/2920-zac ... -nogi.html ЗЫ Чё Вас так бомбит? ЗЗЫ Обычно, всё о чём я говорю/пишу, я могу подкрепить источником (как и в этом случае, кстати) ЗЗЗЫ Сколько не ездил, не царапался, кожу стёсывал - до такой "идеи" не дошёл. Брат, который даунхиллом который год занимается - аналогично. А вот шоссеры - эти да.
я отреагировал на ваше дилетантское замечание о том, почему велогоны бреют (а не депилируют!) ноги, а вы мне какой то левый шлак в подтверждение суете, я ж не просто так про вашу дилетантскую эрудированность по всем вопросам сказал - у вас во всем так
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Vlad442 написав: Ссылку на общий уровень столовских цен я привел. Выше писал, что нужно знать места. Я знаю людей, которые питаются в столовых, постоянные клиенты, знают повара-хозяина, знают из чего он готовит и доверяют ему. Тут даже самому больше шансов купить Г, чем профи, для которого это работа, который может отличить хорошие продукты и ингридиенты от плохих.
вот именно после таких ваших постов у меня о вас сложилось впечатление как о наглухо оторванном от земных реалий теоретике) я много лет занимался ресторанным бизнесом, в том числе и ресторанами быстрого питания - столовками по нашему никому не рекомендую вернее так - КАТЕГОРИЧЕСКИ НИКОМУ НЕ РЕКОМЕНДУЮ
вообще готовить надо дома и от полуфабрикатов отказаться полностью, не говоря уже и готовых продуктах - ну если ваше здоровье вас хоть как то волнует
Востаннє редагувалось kingkongovets в Вів 12 чер, 2018 12:00, всього редагувалось 1 раз.
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
antey1969 написав:Влад не так давно на полном серьезе писал, что его немалая семья тратит на питание 6000 грн в месяц. Походу, столовки с домашним питанием из того же параллельного мира.
Писалось это в 16-ом. Два года назад не в Киеве 6000 гривен в месяц на продукты из которых все готовится дома - что тут нереального?
Ссылку на общий уровень столовских цен я привел. Выше писал, что нужно знать места. Я знаю людей, которые питаются в столовых, постоянные клиенты, знают повара-хозяина, знают из чего он готовит и доверяют ему. Тут даже самому больше шансов купить Г, чем профи, для которого это работа, который может отличить хорошие продукты и ингридиенты от плохих.
PS Это такая хорошая память, или ее в случае меня стимулирует перманентная зависть, или все про всех записывается?
Стоп, секундочку, мы ведь сейчас говорили о "столовках с домашним питанием", а не о поварах и службах доставки? Я не отрицаю, что за 30-40 грн вполне себе можно набить желудок, но не в "столовке с домашним питанием". Кстати, много именно таких столовок(сидит семья, готовят сами, на рынок и в магазины ездят каждый день за продуктами тоже сами) занимают по две комнаты на первом этаже небольших удаленных бизнес-центров класса "С",и работают. Гривен за 50-60 там можно вполне себе недорого пообедать, а вот с ужином - это уж как-нибудь сами.
antey1969 написав:"Места" и так хорошо известны. Гривен за 45 на том же самом рынке "Троещина" можно получить вполне себе домашний обед из первого и второго у тележечника, ну еще чаек обойдется гривен в 5, но у меня как-то язык не повернулся бы назвать это "семейной столовкой")))
Тут надо заложить расходы на периодические набеги на аптеки и возможно даже инфекционное отделение
Vlad442 написав:Это фантазии или реальность? Думаю, что фантазии.
Не могу говорить за наличие транжиров и "улучшалок", но гастритик обеспечить такой едой элементарно, и это реальность
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
_Mykola_ написав:ибо гостинка с комнато-кухней даже не рассматривается как жилье.
Если внимательно почитать, перед тем, как лить бурю возмущения, то обсуждение началось с планировки однушки с кухней-гостиной в 20-25 квадратов и спальней 10-15 квадратов, как наиболее востребованной планироки. Что планировка однушки с отдельной небольшой кухней уходит в прошлое по мере изменения стиля жизни. Поэтому в Польше и мало таких проектов.
На самом деле я имел в виду не только однушки. 2-3 комнатные тоже. Т.е. если мне на семью нужно 3 отдельных комнаты для сна, то типовая польская 3к. мне не подойдет, т.к. в гостинной в 90% случаев будет кухонный "анекс".
kingkongovets написав:вот именно после таких ваших постов у меня о вас сложилось впечатление как о наглухо оторванном от земных реалий теоретике) я много лет занимался ресторанным бизнесом, в том числе и ресторанами быстрого питания - столовками по нашему никому не рекомендую вернее так - КАТЕГОРИЧЕСКИ НИКОМУ НЕ РЕКОМЕНДУЮ
вообще готовить надо дома и от полуфабрикатов отказаться полностью, не говоря уже и готовых продуктах - ну если ваше здоровье вас хоть как то волнует
На Западе многие люди питаются в ресторанчиках. Там тоже все так плохо? У нас тоже появляются первые ростки такого подхода. Сам я питаюсь дома домашней пищей, но я вижу как живут люди, особенно молодежь, вокруг меня. Есть деньги, купили пиццу, нет, макароны с сосисками. Старый холостяк, либо готовит, либо находит недорогую приличную столовку.
antey1969 написав:Стоп, секундочку, мы ведь сейчас говорили о "столовках с домашним питанием", а не о поварах и службах доставки? Я не отрицаю, что за 30-40 грн вполне себе можно набить желудок, но не в "столовке с домашним питанием". Кстати, много именно таких столовок(сидит семья, готовят сами, на рынок и в магазины ездят каждый день за продуктами тоже сами) занимают по две комнаты на первом этаже небольших удаленных бизнес-центров класса "С",и работают. Гривен за 50-60 там можно вполне себе недорого пообедать, а вот с ужином - это уж как-нибудь сами.
Речь о столовках с домашним питанием. Ссылка была для иллюстрации уровня цен, когда началось "вы что шутите, да за 100-150 гривен обед плюс ужин хаха..." За 40 гривен набить желудок и за 50-60 качественно пообедать - это один порядок цен.
antey1969 написав:"Места" и так хорошо известны. Гривен за 45 на том же самом рынке "Троещина" можно получить вполне себе домашний обед из первого и второго у тележечника, ну еще чаек обойдется гривен в 5, но у меня как-то язык не повернулся бы назвать это "семейной столовкой")))
Тут надо заложить расходы на периодические набеги на аптеки и возможно даже инфекционное отделение
Это Вы зря, просто не знакомы с той "кухней". То, что продают в тамошних киосках лучше, действительно, игнорировать, а вот то, что развозят тележечники продавцам... вынуждены делать качественно, иначе их в следующий раз постоянные клиентки(а они все как один горластые) на хутор бабочек ловить отправят вместе с их тележками. Просто нужно знать тамошнюю специфику.