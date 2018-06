Додано: Вів 12 чер, 2018 11:53

Рыба-сом написав: kingkongovets написав: Рыба-сом написав: А кроме неё есть ещё эпиляторша, чьи услуги востребованы в т.ч. и мужчинами на шоссейниках (т.к. растительность не позволяет лосины надевать и вообще парусность создаёт) А кроме неё есть ещё эпиляторша, чьи услуги востребованы в т.ч. и мужчинами на шоссейниках (т.к. растительность не позволяет лосины надевать и вообще парусность создаёт)



велосипедисты бреют ноги потомушо на волосах плохо держится пластырь, которым заклеивают цапапины и порезы

продолжаете демонстрировать свою дилетантскую эрудированность по всем вопросам? велосипедисты бреют ноги потомушо на волосах плохо держится пластырь, которым заклеивают цапапины и порезыпродолжаете демонстрировать свою дилетантскую эрудированность по всем вопросам?

За что купил - за то продаю

https://velolive.com/velo_zoom/2920-zac ... -nogi.html

ЗЫ Чё Вас так бомбит?

ЗЗЫ Обычно, всё о чём я говорю/пишу, я могу подкрепить источником (как и в этом случае, кстати)

ЗЗЗЫ Сколько не ездил, не царапался, кожу стёсывал - до такой "идеи" не дошёл. Брат, который даунхиллом который год занимается - аналогично. А вот шоссеры - эти да. За что купил - за то продаюЗЫ Чё Вас так бомбит?ЗЗЫ Обычно, всё о чём я говорю/пишу, я могу подкрепить источником (как и в этом случае, кстати)ЗЗЗЫ Сколько не ездил, не царапался, кожу стёсывал - до такой "идеи" не дошёл. Брат, который даунхиллом который год занимается - аналогично. А вот шоссеры - эти да.



я отреагировал на ваше дилетантское замечание о том, почему велогоны бреют (а не депилируют!) ноги, а вы мне какой то левый шлак в подтверждение суете, я ж не просто так про вашу дилетантскую эрудированность по всем вопросам сказал - у вас во всем так я отреагировал на ваше дилетантское замечание о том, почему велогоны бреют (а не депилируют!) ноги, а вы мне какой то левый шлак в подтверждение суете, я ж не просто так про вашу дилетантскую эрудированность по всем вопросам сказал - у вас во всем так

