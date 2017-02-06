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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1320132113221323>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 914
Висота стель
4%
39
Гарний вигляд з вікон
9%
86
Гарні, "модні" МОПи
3%
26
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
16
Зручна локація
21%
192
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
68
Раціональне планування та метраж
16%
143
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
34
Ціна
19%
170
Якість будівництва
15%
140
Всього голосів : 914
Повідомлення Додано: Вів 12 чер, 2018 11:49

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  antey1969 написав:Влад не так давно на полном серьезе писал, что его немалая семья тратит на питание 6000 грн в месяц. Походу, столовки с домашним питанием из того же параллельного мира.

Писалось это в 16-ом.
Два года назад не в Киеве 6000 гривен в месяц на продукты из которых все готовится дома - что тут нереального?

Ссылку на общий уровень столовских цен я привел. Выше писал, что нужно знать места. Я знаю людей, которые питаются в столовых, постоянные клиенты, знают повара-хозяина, знают из чего он готовит и доверяют ему. Тут даже самому больше шансов купить Г, чем профи, для которого это работа, который может отличить хорошие продукты и ингридиенты от плохих.

PS Это такая хорошая память, или ее в случае меня стимулирует перманентная зависть, или все про всех записывается?
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 чер, 2018 11:52

  airmax78 написав:
  Gastarbaiter написав:
  airmax78 написав:Ребята, зацените планировки однушек: https://www.stikon.od.ua/Portals/1/obje ... /17-27.jpg
Давно недолюбливаю Стикон за их говнозодчество, но тут просто сели и насрали однушки: нате кушайте. Па 1200-1450 баксов за метр между прочим. В состоянии: построим через 2 года... если все будет хорошо.

Ну хотя бы кухни отдельные. Сейчас смотрю жилье в Польше, отдельная кухня встречается в 1 из 10 проектов.

Кухня - да, отдельная. 12 кв. м и комната 18 кв.м и это в однухе, площадь которой 67 кв. м. Зато 2 санузла по 7.5 квадратов и гардеробная и коридор почти 15 квадратов. За каждый метр этого чуда будьте добры расчехлиться по 1200-1450 баксов. И как вишенка на торт: отдельно стоящий многоэтажный паркинг... проектируется.

Зачем однуха в 65м.кв(у нас в доме 2006г.постройки по 67-72 метра они) сейчас по цене 2013 года и нахрен там два сортира?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 чер, 2018 11:53

  Рыба-сом написав:
  kingkongovets написав:
  Рыба-сом написав:А кроме неё есть ещё эпиляторша, чьи услуги востребованы в т.ч. и мужчинами на шоссейниках (т.к. растительность не позволяет лосины надевать и вообще парусность создаёт) :mrgreen:


велосипедисты бреют ноги потомушо на волосах плохо держится пластырь, которым заклеивают цапапины и порезы
продолжаете демонстрировать свою дилетантскую эрудированность по всем вопросам?

За что купил - за то продаю :roll:
https://velolive.com/velo_zoom/2920-zac ... -nogi.html
ЗЫ Чё Вас так бомбит?
ЗЗЫ Обычно, всё о чём я говорю/пишу, я могу подкрепить источником (как и в этом случае, кстати) ;)
ЗЗЗЫ Сколько не ездил, не царапался, кожу стёсывал - до такой "идеи" не дошёл. Брат, который даунхиллом который год занимается - аналогично. А вот шоссеры - эти да.


я отреагировал на ваше дилетантское замечание о том, почему велогоны бреют (а не депилируют!) ноги, а вы мне какой то левый шлак в подтверждение суете, я ж не просто так про вашу дилетантскую эрудированность по всем вопросам сказал - у вас во всем так
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Повідомлення Додано: Вів 12 чер, 2018 12:00

  Vlad442 написав:
Ссылку на общий уровень столовских цен я привел. Выше писал, что нужно знать места. Я знаю людей, которые питаются в столовых, постоянные клиенты, знают повара-хозяина, знают из чего он готовит и доверяют ему. Тут даже самому больше шансов купить Г, чем профи, для которого это работа, который может отличить хорошие продукты и ингридиенты от плохих.



вот именно после таких ваших постов у меня о вас сложилось впечатление как о наглухо оторванном от земных реалий теоретике)
я много лет занимался ресторанным бизнесом, в том числе и ресторанами быстрого питания - столовками по нашему
никому не рекомендую
вернее так - КАТЕГОРИЧЕСКИ НИКОМУ НЕ РЕКОМЕНДУЮ

вообще готовить надо дома и от полуфабрикатов отказаться полностью, не говоря уже и готовых продуктах - ну если ваше здоровье вас хоть как то волнует
Востаннє редагувалось kingkongovets в Вів 12 чер, 2018 12:00, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 12 чер, 2018 12:00

  Vlad442 написав:
  antey1969 написав:Влад не так давно на полном серьезе писал, что его немалая семья тратит на питание 6000 грн в месяц. Походу, столовки с домашним питанием из того же параллельного мира.

Писалось это в 16-ом.
Два года назад не в Киеве 6000 гривен в месяц на продукты из которых все готовится дома - что тут нереального?

Ссылку на общий уровень столовских цен я привел. Выше писал, что нужно знать места. Я знаю людей, которые питаются в столовых, постоянные клиенты, знают повара-хозяина, знают из чего он готовит и доверяют ему. Тут даже самому больше шансов купить Г, чем профи, для которого это работа, который может отличить хорошие продукты и ингридиенты от плохих.

PS Это такая хорошая память, или ее в случае меня стимулирует перманентная зависть, или все про всех записывается?

Стоп, секундочку, мы ведь сейчас говорили о "столовках с домашним питанием", а не о поварах и службах доставки?
Я не отрицаю, что за 30-40 грн вполне себе можно набить желудок, но не в "столовке с домашним питанием".
Кстати, много именно таких столовок(сидит семья, готовят сами, на рынок и в магазины ездят каждый день за продуктами тоже сами) занимают по две комнаты на первом этаже небольших удаленных бизнес-центров класса "С",и работают.
Гривен за 50-60 там можно вполне себе недорого пообедать, а вот с ужином - это уж как-нибудь сами.
antey1969
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Повідомлення Додано: Вів 12 чер, 2018 12:04

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  antey1969 написав:"Места" и так хорошо известны. Гривен за 45 на том же самом рынке "Троещина" можно получить вполне себе домашний обед из первого и второго у тележечника, ну еще чаек обойдется гривен в 5, но у меня как-то язык не повернулся бы назвать это "семейной столовкой")))

Тут надо заложить расходы на периодические набеги на аптеки и возможно даже инфекционное отделение
  Vlad442 написав:Это фантазии или реальность?
Думаю, что фантазии.

Не могу говорить за наличие транжиров и "улучшалок", но гастритик обеспечить такой едой элементарно, и это реальность
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Повідомлення Додано: Вів 12 чер, 2018 12:07

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

А почалося з того чи жарить каклети в кухні 6 квадратов, чи краще кухня-вітальня в 20....
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: Вів 12 чер, 2018 12:14

  Vlad442 написав:
  _Mykola_ написав:ибо гостинка с комнато-кухней даже не рассматривается как жилье.

Если внимательно почитать, перед тем, как лить бурю возмущения, то обсуждение началось с планировки однушки с кухней-гостиной в 20-25 квадратов и спальней 10-15 квадратов, как наиболее востребованной планироки. Что планировка однушки с отдельной небольшой кухней уходит в прошлое по мере изменения стиля жизни. Поэтому в Польше и мало таких проектов.

На самом деле я имел в виду не только однушки. 2-3 комнатные тоже. Т.е. если мне на семью нужно 3 отдельных комнаты для сна, то типовая польская 3к. мне не подойдет, т.к. в гостинной в 90% случаев будет кухонный "анекс".
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Повідомлення Додано: Вів 12 чер, 2018 12:25

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  kingkongovets написав:вот именно после таких ваших постов у меня о вас сложилось впечатление как о наглухо оторванном от земных реалий теоретике)
я много лет занимался ресторанным бизнесом, в том числе и ресторанами быстрого питания - столовками по нашему
никому не рекомендую
вернее так - КАТЕГОРИЧЕСКИ НИКОМУ НЕ РЕКОМЕНДУЮ

вообще готовить надо дома и от полуфабрикатов отказаться полностью, не говоря уже и готовых продуктах - ну если ваше здоровье вас хоть как то волнует

На Западе многие люди питаются в ресторанчиках. Там тоже все так плохо?
У нас тоже появляются первые ростки такого подхода. Сам я питаюсь дома домашней пищей, но я вижу как живут люди, особенно молодежь, вокруг меня. Есть деньги, купили пиццу, нет, макароны с сосисками. Старый холостяк, либо готовит, либо находит недорогую приличную столовку.
  antey1969 написав:Стоп, секундочку, мы ведь сейчас говорили о "столовках с домашним питанием", а не о поварах и службах доставки?
Я не отрицаю, что за 30-40 грн вполне себе можно набить желудок, но не в "столовке с домашним питанием".
Кстати, много именно таких столовок(сидит семья, готовят сами, на рынок и в магазины ездят каждый день за продуктами тоже сами) занимают по две комнаты на первом этаже небольших удаленных бизнес-центров класса "С",и работают.
Гривен за 50-60 там можно вполне себе недорого пообедать, а вот с ужином - это уж как-нибудь сами.

Речь о столовках с домашним питанием.
Ссылка была для иллюстрации уровня цен, когда началось "вы что шутите, да за 100-150 гривен обед плюс ужин хаха..."
За 40 гривен набить желудок и за 50-60 качественно пообедать - это один порядок цен.
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Повідомлення Додано: Вів 12 чер, 2018 12:25

  Faceless написав:
  antey1969 написав:"Места" и так хорошо известны. Гривен за 45 на том же самом рынке "Троещина" можно получить вполне себе домашний обед из первого и второго у тележечника, ну еще чаек обойдется гривен в 5, но у меня как-то язык не повернулся бы назвать это "семейной столовкой")))

Тут надо заложить расходы на периодические набеги на аптеки и возможно даже инфекционное отделение

Это Вы зря, просто не знакомы с той "кухней".
То, что продают в тамошних киосках лучше, действительно, игнорировать, а вот то, что развозят тележечники продавцам... вынуждены делать качественно, иначе их в следующий раз постоянные клиентки(а они все как один горластые) на хутор бабочек ловить отправят вместе с их тележками. Просто нужно знать тамошнюю специфику.
antey1969
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