Додано: Вів 12 чер, 2018 13:27

kingkongovets написав: я отреагировал на ваше дилетантское замечание о том, почему велогоны бреют (а не депилируют!) ноги, а вы мне какой то левый шлак в подтверждение суете, я ж не просто так про вашу дилетантскую эрудированность по всем вопросам сказал - у вас во всем так я отреагировал на ваше дилетантское замечание о том, почему велогоны бреют (а не депилируют!) ноги, а вы мне какой то левый шлак в подтверждение суете, я ж не просто так про вашу дилетантскую эрудированность по всем вопросам сказал - у вас во всем так

Я понимаю, конечно, что Вы считаете себя истиной в последней инстанции и других велосипедистов в природе нету, но я инфу получил от людей, которые этим именно для того, что указано, и занимаются (про львовскую двухсотку знаете, небось?). Аналогично и у профессиональных пловцов (они ещё и руки бреют). Про эпиляцию - это да, шутка (хотя хз, мож кто так радикально избавляется).ЗЫ Про во всём так - это "обо всём и ни о чём". Цитаты в студию. Я когда неудобные вопросы задавал про "как же так - благие намерения с одной стороны, а с другой - да я б на месте Пашинского..." и т.п., Вы почему-то отмолчались. А можно ж было "дилетанта-офисоту" носом, носом ткнуть.ЗЗЫ Не думайте, что Вы один тут супер-спортсмен, а остальные - только на диванах-фейсбуках. Тоже выезды делаем (конец апреля, например: Кролевец - Мезинский НПП - Новгород-Сиверский - Шостка, 160 км по сами понимаете каким дорогам + паводок на Десне с переходами вброд и пр. - нежданчик?). Но про то, чтоб все ноги брить ради пластыря на царапины - это бред какой-то дичайший. Лайфхак (БЕЗВОЗМЕЗДНО): если всё настолько плохо, состригаете ножницами пару кв см волосяного покрова и туда лепите пластырь или ещё что там нужно. Не благодарите.