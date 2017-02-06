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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1320132113221323

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 914
Висота стель
4%
39
Гарний вигляд з вікон
9%
86
Гарні, "модні" МОПи
3%
26
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
16
Зручна локація
21%
192
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
68
Раціональне планування та метраж
16%
143
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
34
Ціна
19%
170
Якість будівництва
15%
140
Всього голосів : 914
Повідомлення Додано: Вів 12 чер, 2018 12:33

Vlad442
"Столовка с домашним питанием" подразумевает помещение, как минимум.
Причем, я не говорил, что за 100-150 грн нельзя пообедать+поужинать. У меня скорее скептицизм по поводу качества такого питания.
Заметьте, я даже за Вас нашел, где пообедать, но вот поужинать... увы, ничего в голову не приходит.
Кстати, сейчас и в магазинах то не просто найти качественное, не залитое консервантами и заменителями под завязку, что уж тут говорить о столовках, где принято экономить на всем априори.
antey1969
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Повідомлення Додано: Вів 12 чер, 2018 13:10

Пару лет писали, что Мордор превратится в бетонное гетто из которого будут бежать люди. Кто помнит какой там адрес? Хочу посмотреть сколько сейчас там стоит аренда.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 чер, 2018 13:23

  Vlad442 написав:
  _Mykola_ написав:
  Vlad442 написав:Почему вы так решили?
Вы никогда с этим не сталкивались, поэтому думаете, что общепит сейчас это только элитные рестораны?
Первая попавшаяся фирма с доставкой. Вложитесь в 100-150 в день при условии, что позавтракали дома кофе с жаренными бутербродами с ветчиной и сыром?
http://catering.kh.ua/menu/1/2

Только это будет не совсем здоровая еда, с трансжирами и прочими "улучшалками", после такого регулярного питания, затраты на поддержание здоровья возрастут резко и несоизмеримо. :D

Это фантазии или реальность?
Думаю, что фантазии.

К финансовой стороне больше вопросов нет?

Были как-то такие же попытки не готовить дома, скажу откровенно, что даже обеды от кафешек, среднего уровня, через пару месяцев начали странно влиять на здоровье.

Тем более что кафешки и ресторанчики были не из дешевенького сегмента аля 100 гривен за обед-ужин ;) :lol:

А Вы ЛИЧНО пробовали? :roll:
К финансовой стороне вопросов больше всего, 100-150 гривен за обед+ужин хотя бы среднего качества это из области фантастики.
_Mykola_
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 чер, 2018 13:27

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  kingkongovets написав:я отреагировал на ваше дилетантское замечание о том, почему велогоны бреют (а не депилируют!) ноги, а вы мне какой то левый шлак в подтверждение суете, я ж не просто так про вашу дилетантскую эрудированность по всем вопросам сказал - у вас во всем так

Я понимаю, конечно, что Вы считаете себя истиной в последней инстанции и других велосипедистов в природе нету, но я инфу получил от людей, которые этим именно для того, что указано, и занимаются (про львовскую двухсотку знаете, небось?). Аналогично и у профессиональных пловцов (они ещё и руки бреют). Про эпиляцию - это да, шутка (хотя хз, мож кто так радикально избавляется).
ЗЫ Про во всём так - это "обо всём и ни о чём". Цитаты в студию. Я когда неудобные вопросы задавал про "как же так - благие намерения с одной стороны, а с другой - да я б на месте Пашинского..." и т.п., Вы почему-то отмолчались. А можно ж было "дилетанта-офисоту" носом, носом ткнуть.
ЗЗЫ Не думайте, что Вы один тут супер-спортсмен, а остальные - только на диванах-фейсбуках. Тоже выезды делаем (конец апреля, например: Кролевец - Мезинский НПП - Новгород-Сиверский - Шостка, 160 км по сами понимаете каким дорогам + паводок на Десне с переходами вброд и пр. - нежданчик?). Но про то, чтоб все ноги брить ради пластыря на царапины - это бред какой-то дичайший. Лайфхак (БЕЗВОЗМЕЗДНО): если всё настолько плохо, состригаете ножницами пару кв см волосяного покрова и туда лепите пластырь или ещё что там нужно. Не благодарите.
Делай что должен, и будь что будет.
Рыба-сом
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Повідомлення Додано: Вів 12 чер, 2018 13:36

  Vlad442 написав:Пару лет писали, что Мордор превратится в бетонное гетто из которого будут бежать люди. Кто помнит какой там адрес? Хочу посмотреть сколько сейчас там стоит аренда.

Драгоманова 2а, 2б, 2в
Там пичаль.
Квартира готова коштувала 27 куе 50 кв м. Без ремонту
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: Вів 12 чер, 2018 13:56

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Тут, вчора писалось про те, щоб понижувати %% по іпотеці, в кого народиться дитина, дві, три...
Наскільки я зрозумів, тут більшість проти такого стимулювання народжуваності?
Tekken
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 чер, 2018 13:58

  Serg-ik написав:Эти люди пашут от рассвета до заката, потому не могут себе позволить потратить время на приготовление пищи...а пашут они так много от бедности

В своем абсолютном большинстве американский общепит заточен под заработок на больших оборотах с небольшой наценкой.
При этом, рестораны для гурманов, значительно дороже аналогичных киевских.
В Китае, очень часто, в городских квартирах вообще нет кухни.
Привычка пользоваться общепитом, у китайцев ещё более развита, чем у америкосов.
ПС. Посчитайте сколько стоит сделать хорошую кухню под ключ в городской квартире.
При этом любая кухня через 10 лет эксплуатации выглядит уставшей, да и технику через 10 лет нужно менять.
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Повідомлення Додано: Вів 12 чер, 2018 14:01

  Tekken написав:Тут, вчора писалось про те, щоб понижувати %% по іпотеці, в кого народиться дитина, дві, три...
Наскільки я зрозумів, тут більшість проти такого стимулювання народжуваності?

Щоб сказати за чи проти треба відповісти на питання - хто власне має це робити?
Якщо йти тим самим шляхом, як пропонував Чалапчій в петиції - перекласти то на банки - то це дурний популізм і шлях в нікуди.
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 12 чер, 2018 14:02

  Tekken написав:Тут, вчора писалось про те, щоб понижувати %% по іпотеці, в кого народиться дитина, дві, три...
Наскільки я зрозумів, тут більшість проти такого стимулювання народжуваності?

Я за. Только если не за мой счет :D
Деньги на это откуда брать?
Только пусть ответы дают те, у кого деньги есть.
У людей без денег, всегда куча идей, что с деньгами нежно сделать.
UA
 
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