Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Vlad442 "Столовка с домашним питанием" подразумевает помещение, как минимум. Причем, я не говорил, что за 100-150 грн нельзя пообедать+поужинать. У меня скорее скептицизм по поводу качества такого питания. Заметьте, я даже за Вас нашел, где пообедать, но вот поужинать... увы, ничего в голову не приходит. Кстати, сейчас и в магазинах то не просто найти качественное, не залитое консервантами и заменителями под завязку, что уж тут говорить о столовках, где принято экономить на всем априори.
Vlad442 написав:Почему вы так решили? Вы никогда с этим не сталкивались, поэтому думаете, что общепит сейчас это только элитные рестораны? Первая попавшаяся фирма с доставкой. Вложитесь в 100-150 в день при условии, что позавтракали дома кофе с жаренными бутербродами с ветчиной и сыром? http://catering.kh.ua/menu/1/2
Только это будет не совсем здоровая еда, с трансжирами и прочими "улучшалками", после такого регулярного питания, затраты на поддержание здоровья возрастут резко и несоизмеримо.
Это фантазии или реальность? Думаю, что фантазии.
К финансовой стороне больше вопросов нет?
Были как-то такие же попытки не готовить дома, скажу откровенно, что даже обеды от кафешек, среднего уровня, через пару месяцев начали странно влиять на здоровье.
Тем более что кафешки и ресторанчики были не из дешевенького сегмента аля 100 гривен за обед-ужин
А Вы ЛИЧНО пробовали? К финансовой стороне вопросов больше всего, 100-150 гривен за обед+ужин хотя бы среднего качества это из области фантастики.
kingkongovets написав:я отреагировал на ваше дилетантское замечание о том, почему велогоны бреют (а не депилируют!) ноги, а вы мне какой то левый шлак в подтверждение суете, я ж не просто так про вашу дилетантскую эрудированность по всем вопросам сказал - у вас во всем так
Я понимаю, конечно, что Вы считаете себя истиной в последней инстанции и других велосипедистов в природе нету, но я инфу получил от людей, которые этим именно для того, что указано, и занимаются (про львовскую двухсотку знаете, небось?). Аналогично и у профессиональных пловцов (они ещё и руки бреют). Про эпиляцию - это да, шутка (хотя хз, мож кто так радикально избавляется). ЗЫ Про во всём так - это "обо всём и ни о чём". Цитаты в студию. Я когда неудобные вопросы задавал про "как же так - благие намерения с одной стороны, а с другой - да я б на месте Пашинского..." и т.п., Вы почему-то отмолчались. А можно ж было "дилетанта-офисоту" носом, носом ткнуть. ЗЗЫ Не думайте, что Вы один тут супер-спортсмен, а остальные - только на диванах-фейсбуках. Тоже выезды делаем (конец апреля, например: Кролевец - Мезинский НПП - Новгород-Сиверский - Шостка, 160 км по сами понимаете каким дорогам + паводок на Десне с переходами вброд и пр. - нежданчик?). Но про то, чтоб все ноги брить ради пластыря на царапины - это бред какой-то дичайший. Лайфхак (БЕЗВОЗМЕЗДНО): если всё настолько плохо, состригаете ножницами пару кв см волосяного покрова и туда лепите пластырь или ещё что там нужно. Не благодарите.
Serg-ik написав:Эти люди пашут от рассвета до заката, потому не могут себе позволить потратить время на приготовление пищи...а пашут они так много от бедности
В своем абсолютном большинстве американский общепит заточен под заработок на больших оборотах с небольшой наценкой. При этом, рестораны для гурманов, значительно дороже аналогичных киевских. В Китае, очень часто, в городских квартирах вообще нет кухни. Привычка пользоваться общепитом, у китайцев ещё более развита, чем у америкосов. ПС. Посчитайте сколько стоит сделать хорошую кухню под ключ в городской квартире. При этом любая кухня через 10 лет эксплуатации выглядит уставшей, да и технику через 10 лет нужно менять.
Tekken написав:Тут, вчора писалось про те, щоб понижувати %% по іпотеці, в кого народиться дитина, дві, три... Наскільки я зрозумів, тут більшість проти такого стимулювання народжуваності?
Щоб сказати за чи проти треба відповісти на питання - хто власне має це робити? Якщо йти тим самим шляхом, як пропонував Чалапчій в петиції - перекласти то на банки - то це дурний популізм і шлях в нікуди.
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia