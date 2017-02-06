Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
UA написав:В Китае, очень часто, в городских квартирах вообще нет кухни. Привычка пользоваться общепитом, у китайцев ещё более развита, чем у америкосов. ПС. Посчитайте сколько стоит сделать хорошую кухню под ключ в городской квартире.
Я правильно понимаю, что Вы предлагаете утром встать, умыться, почистить зубы, одеться и пойти в ближайшее кафе позавтракать?. С детьми
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Vlad442 написав:Есть небольшие семейные столовки с домашней кухней. Если утром дома кофе с тостами, а обедать и ужинать без фанатизма в такой столовке с первыми-вторыми блюдами, то, думаю, в 100, максимум 150 гривен в день можно вложиться, если знать места, а качество такого питания будет на порядок лучше и разнообразней, чем консервы и сосиски, которые многие употребляют как домашнюю пищу. Если люди работают, то они дома бывают и, соответственно, дома питаются нечасто. Готовить дома многие начинают с появлением детей, когда жена сидит дома, но это уже разговор не про однушку.
100-150 гривен в ДЕНЬ на обед+ужин и с нормальным качеством блюд? Вы наверное шутите.
местные эксперты утверждают, шо обед в общепите ДОЛЖЕН стоить в районе 50 грн кто мы такие шоп с ними спорить?
Есть знакомая - работает (только не смейтесь) в Рошене (не в магазах, а в их офисе). Там столовка предлагает чудестные обеды за 66 грн/день (не знаю почему именно такая цифра, но факт есть факт).
Недавно в прессе всплывали чеки из столовок в НБУ и ВРУ, там может еще и дешевле.
Ведомственных столовок куча, готовят там неплохо, и цены в пределах гуманизма.
Рыба-сом написав: Но про то, чтоб все ноги брить ради пластыря на царапины - это бред какой-то дичайший. Лайфхак (БЕЗВОЗМЕЗДНО): если всё настолько плохо, состригаете ножницами пару кв см волосяного покрова и туда лепите пластырь или ещё что там нужно. Не благодарите.
Я вас сейчас помирю. И для пластыря бреют, и для аэродинамики(актуально после 40км/ч) и для эстетики - чтобы косо не смотрели если приехать под мост, или на соревнования и для массажа.
Faceless написав:Щоб сказати за чи проти треба відповісти на питання - хто власне має це робити? Якщо йти тим самим шляхом, як пропонував Чалапчій в петиції - перекласти то на банки - то це дурний популізм і шлях в нікуди.
держава(влада)
UA написав:Я за. Только если не за мой счет Деньги на это откуда брать? Только пусть ответы дают те, у кого деньги есть. У людей без денег, всегда куча идей, что с деньгами нежно сделать.
Faceless написав:Щоб сказати за чи проти треба відповісти на питання - хто власне має це робити? Якщо йти тим самим шляхом, як пропонував Чалапчій в петиції - перекласти то на банки - то це дурний популізм і шлях в нікуди.
держава(влада)
Вона іпотеку не видає. То ж або мова про компенсацію частки платежів по відсоткам (це вже є) або про програму цільового фондування банківських установ для видачі певним категоріям громадян кредитів під низькі ставки (завдяки дешевому ресурсу). Варіант в принципі вартий уваги
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia