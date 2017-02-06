RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1321132213231324

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 914
Висота стель
4%
39
Гарний вигляд з вікон
9%
86
Гарні, "модні" МОПи
3%
26
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
16
Зручна локація
21%
192
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
68
Раціональне планування та метраж
16%
143
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
34
Ціна
19%
170
Якість будівництва
15%
140
Всього голосів : 914
Повідомлення Додано: Вів 12 чер, 2018 14:19

  UA написав:В Китае, очень часто, в городских квартирах вообще нет кухни.
Привычка пользоваться общепитом, у китайцев ещё более развита, чем у америкосов.
ПС. Посчитайте сколько стоит сделать хорошую кухню под ключ в городской квартире.


Я правильно понимаю, что Вы предлагаете утром встать, умыться, почистить зубы, одеться и пойти в ближайшее кафе позавтракать?. С детьми
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Serg-ik
1
 
Повідомлень: 8053
З нами з: 10.06.11
Подякував: 149 раз.
Подякували: 615 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 12 чер, 2018 14:27

Что выгодней: снимать квартиру – или взять кредит на собственное жилье?

https://ua.m2bomber.com/article/42/view ... ennoe-zile
baraka
 
Повідомлень: 4452
З нами з: 09.10.12
Подякував: 651 раз.
Подякували: 519 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 12 чер, 2018 14:45

  kingkongovets написав:
  _Mykola_ написав:
  Vlad442 написав:Есть небольшие семейные столовки с домашней кухней. Если утром дома кофе с тостами, а обедать и ужинать без фанатизма в такой столовке с первыми-вторыми блюдами, то, думаю, в 100, максимум 150 гривен в день можно вложиться, если знать места, а качество такого питания будет на порядок лучше и разнообразней, чем консервы и сосиски, которые многие употребляют как домашнюю пищу. Если люди работают, то они дома бывают и, соответственно, дома питаются нечасто.
Готовить дома многие начинают с появлением детей, когда жена сидит дома, но это уже разговор не про однушку.

100-150 гривен в ДЕНЬ на обед+ужин и с нормальным качеством блюд?
Вы наверное шутите. :shock:


местные эксперты утверждают, шо обед в общепите ДОЛЖЕН стоить в районе 50 грн
кто мы такие шоп с ними спорить?


Есть знакомая - работает (только не смейтесь) в Рошене (не в магазах, а в их офисе). Там столовка предлагает чудестные обеды за 66 грн/день (не знаю почему именно такая цифра, но факт есть факт).

Недавно в прессе всплывали чеки из столовок в НБУ и ВРУ, там может еще и дешевле.

Ведомственных столовок куча, готовят там неплохо, и цены в пределах гуманизма.
Хитрый лендлорд
 
Повідомлень: 11
З нами з: 10.06.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 12 чер, 2018 15:06

  Хитрый лендлорд написав:Недавно в прессе всплывали чеки из столовок в НБУ и ВРУ, там может еще и дешевле.
Ведомственных столовок куча, готовят там неплохо, и цены в пределах гуманизма.


Так харчуйтесь там! Облизуйте тарілки після інших відвідувачів!
І не тягніть ці недоїдки на форум!

Тут говорять про падіння цін КРЖН взагалі-то)))
https://www.youtube.com/watch?v=ie3nmWSOXgM
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 18656
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1088 раз.
Подякували: 1992 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 12 чер, 2018 15:12

  Рыба-сом написав: Но про то, чтоб все ноги брить ради пластыря на царапины - это бред какой-то дичайший. Лайфхак (БЕЗВОЗМЕЗДНО): если всё настолько плохо, состригаете ножницами пару кв см волосяного покрова и туда лепите пластырь или ещё что там нужно. Не благодарите.

Я вас сейчас помирю. И для пластыря бреют, и для аэродинамики(актуально после 40км/ч) и для эстетики - чтобы косо не смотрели если приехать под мост, или на соревнования и для массажа.
fasser
 
Повідомлень: 171
З нами з: 13.03.10
Подякував: 455 раз.
Подякували: 15 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 12 чер, 2018 15:29

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Мда...форум превратился...зачем бреют ноги мужики, чем кормят в столовых ..жесть, ребята.

П.С. ноги не брею, обедаю комплексом за 50 грн. или как приходится
Чукча2
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1371
З нами з: 03.12.13
Подякував: 240 раз.
Подякували: 169 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 12 чер, 2018 15:31

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Faceless написав:Щоб сказати за чи проти треба відповісти на питання - хто власне має це робити?
Якщо йти тим самим шляхом, як пропонував Чалапчій в петиції - перекласти то на банки - то це дурний популізм і шлях в нікуди.

держава(влада)
  UA написав:Я за. Только если не за мой счет
Деньги на это откуда брать?
Только пусть ответы дают те, у кого деньги есть.
У людей без денег, всегда куча идей, что с деньгами нежно сделать.

От і я почитав би відповіді від таких людей :D
Tekken
 
Повідомлень: 22
З нами з: 21.03.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 3 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 12 чер, 2018 15:37

  Tekken написав:
  Faceless написав:Щоб сказати за чи проти треба відповісти на питання - хто власне має це робити?
Якщо йти тим самим шляхом, як пропонував Чалапчій в петиції - перекласти то на банки - то це дурний популізм і шлях в нікуди.

держава(влада)

Вона іпотеку не видає. То ж або мова про компенсацію частки платежів по відсоткам (це вже є) або про програму цільового фондування банківських установ для видачі певним категоріям громадян кредитів під низькі ставки (завдяки дешевому ресурсу). Варіант в принципі вартий уваги
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 20957
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1073 раз.
Подякували: 4647 раз.
 
Профіль
4
Повідомлення Додано: Вів 12 чер, 2018 15:41

  Чукча2 написав:Мда...форум превратился...зачем бреют ноги мужики, чем кормят в столовых ..жесть, ребята.

П.С. ноги не брею, обедаю комплексом за 50 грн. или как приходится

Где это так дешево кормят - буду ездить. А то у меня в округе дешевле 100 грн. уже давно ничего нет. Потихоньку ползет к 130 грн.
airmax78
 
Повідомлень: 24680
З нами з: 25.10.12
Подякував: 659 раз.
Подякували: 2813 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 1321132213231324
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Иллюзия і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1078, 1079, 1080
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
10798 1967701
Переглянути останнє повідомлення
Сер 06 чер, 2018 12:04
hume
Как вывести деньги за рубеж после продажи квартиры в Киеве 1 ... 9, 10, 11
likarinfo » П'ят 13 бер, 2015 11:30
104 84943
Переглянути останнє повідомлення
Пон 14 тра, 2018 16:51
vladimir07
Когда закончится рост нереально низких цен на жилье в Киеве? 1, 2, 3, 4, 5
Drunkarda » Пон 06 лют, 2017 13:42
48 24155
Переглянути останнє повідомлення
Вів 30 січ, 2018 11:14
vladimir07

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
А-Банк (10078)
12.06.2018 16:47
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.