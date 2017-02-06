Додано: Вів 12 чер, 2018 16:37

baraka написав: Что выгодней: снимать квартиру – или взять кредит на собственное жилье?



https://ua.m2bomber.com/article/42/view ... ennoe-zile Что выгодней: снимать квартиру – или взять кредит на собственное жилье?

Цитата звідти:Але найкраще - орендувати з правом викупу. Це - фінансовий лізинг: державна програма, яку чиновники анонсували восени минулого року.Суть така: держава набуває у забудовників нерухомість - і здає її людям в оренду під 15% річних. Знижка невелика, враховуючи, що банки зазвичай пропонують іпотеку під 20%. Але у випадку з держпрограмою, людина може відразу заїхати в квартиру, жити в ній, вносячи щомісячний платіж, і поступово викуповувати житло у власність.Якщо взяти нерухомість в лізинг на 20 років, то кожен місяць треба буде віддавати трохи більше 5 тисяч гривень. При цьому перший внесок за квартиру (зазвичай він становить близько третини від усієї суми) платити не потрібно.Родзинка ще в тому, що якщо в якийсь момент Ви вирішите переїхати, або більше не захочете вносити кредитні платежі- держава поверне Ваші гроші, сплачені раніше. Зрозуміло, за вирахуванням відсотків і певної суми, яка знадобиться для приведення нерухомості в початковий стан.Безумовно, це все дуже добре, щоб бути правдою. Перший мінус реформи: в найближчому майбутньому чиновники обіцяли включити в програму всього сотню квартир - тоді як потребують поліпшення житлових умов - мільйони. В першу чергу житло в лізинг нададуть учасникам АТО, потім - працівникам бюджетної сфери (вчителям і медикам). Лише після цього пляшками нововведення зможе поласувати і решта населення. Але все б нічого, тільки на втілення в життя цих нововведень у держави, як правило, не вистачає коштів.Проте, в березні Україна отримала 500 мільйонів доларів від Китаю на реалізацію програми. Так що світло в кінці «житлового» тунелю вже видно - хоча і до цих пір незрозуміло, коли ж закінчиться сам тунель."""""Ну от, начебто, не погано, але як завжди бракує на це коштів