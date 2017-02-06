держава(влада)
От і я почитав би відповіді від таких людей
|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 12 чер, 2018 15:31
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
держава(влада)
От і я почитав би відповіді від таких людей
Додано: Вів 12 чер, 2018 15:37
Вона іпотеку не видає. То ж або мова про компенсацію частки платежів по відсоткам (це вже є) або про програму цільового фондування банківських установ для видачі певним категоріям громадян кредитів під низькі ставки (завдяки дешевому ресурсу). Варіант в принципі вартий уваги
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Додано: Вів 12 чер, 2018 15:41
Додано: Вів 12 чер, 2018 15:53
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
airmax78
Где это так дешево кормят - буду ездить.
Это бизнес ланч, цена для сотрудников 50 грн., для чужих 70 грн.
Качество еды хреноватое (часто изжога), но выбора нет...уже знаю, что лучше не есть))
Бизнес ланчи под 70 грн. не редкость.
Мне как то очень понравился ланч в командировке , в ресторане Харькова...но 100 грн.
Додано: Вів 12 чер, 2018 15:59
А кому нужны семьи с двумя, тремя детьми в нынешнем кржн? На этаже економа из десятка квартир пару двушек и трешка. Это расчет на семейных что-ли? И город застраивается каменными ипенями с конурами, максимум для бездетных пар.
Додано: Вів 12 чер, 2018 16:17
Так живут в китайских мегаполисах.
Средняя квартира в мегаполисе 20 кв.метров.
Традиционный унитаз редкость.
У меня знакомый много лет живет в Китае. Он забыл что такое готовка.
Основа китайской кухни - быстрая обжарка на раскаленной сковородке.
Дома это совсем не интересно. Греть сковородку до высокой температуры, две минуты жарить, потом мыть сковородку и всё вокруг от разлетевшегося жира...
Додано: Вів 12 чер, 2018 16:19
Ну для семейных мне Кардинал например прислал СМСку- акции на трешки ПА29990грн/м.
Неплохая трешка вроде как 115кв.м.
ПА1140$/м в Кардинале - это норм?
Может имеет смысл взять одну треху и разделить на 2 однухи?
А еще лучше - на 4 студии? (3комнаты+кухня из которой тоже делаем комнату) - я видел так в Квартете делают и пихают каждую комнату в аренду за 7500-8500 грн/мес.
Совсем лендлорды совесть и страх потеряли
Додано: Вів 12 чер, 2018 16:37
Цитата звідти:
"
Але найкраще - орендувати з правом викупу. Це - фінансовий лізинг: державна програма, яку чиновники анонсували восени минулого року.
Суть така: держава набуває у забудовників нерухомість - і здає її людям в оренду під 15% річних. Знижка невелика, враховуючи, що банки зазвичай пропонують іпотеку під 20%. Але у випадку з держпрограмою, людина може відразу заїхати в квартиру, жити в ній, вносячи щомісячний платіж, і поступово викуповувати житло у власність.
Якщо взяти нерухомість в лізинг на 20 років, то кожен місяць треба буде віддавати трохи більше 5 тисяч гривень. При цьому перший внесок за квартиру (зазвичай він становить близько третини від усієї суми) платити не потрібно.
Родзинка ще в тому, що якщо в якийсь момент Ви вирішите переїхати, або більше не захочете вносити кредитні платежі- держава поверне Ваші гроші, сплачені раніше. Зрозуміло, за вирахуванням відсотків і певної суми, яка знадобиться для приведення нерухомості в початковий стан.
Безумовно, це все дуже добре, щоб бути правдою. Перший мінус реформи: в найближчому майбутньому чиновники обіцяли включити в програму всього сотню квартир - тоді як потребують поліпшення житлових умов - мільйони. В першу чергу житло в лізинг нададуть учасникам АТО, потім - працівникам бюджетної сфери (вчителям і медикам). Лише після цього пляшками нововведення зможе поласувати і решта населення. Але все б нічого, тільки на втілення в життя цих нововведень у держави, як правило, не вистачає коштів.
Проте, в березні Україна отримала 500 мільйонів доларів від Китаю на реалізацію програми. Так що світло в кінці «житлового» тунелю вже видно - хоча і до цих пір незрозуміло, коли ж закінчиться сам тунель."
""""
Ну от, начебто, не погано, але як завжди бракує на це коштів
Додано: Вів 12 чер, 2018 16:45
прикидываем:
Берет человек квартиру за 1 500 000 грн. Выплачивает проценты и половину её стоимости-750 000 грн. А потом по каким-то причинам разрывает договор ипотеки. Ему должны вернуть 600 000 грн и стоимость ремонта. Но прошло 7 лет, ремонт вырос в цене, квартира выросла в цене, в результате на руки можно получить сумму, эквивалентную совсем не половине стоимости квартиры, а намного меньше.
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Додано: Вів 12 чер, 2018 16:49
Можна брати. Чому ні? Беріть на 13-20 поверхах в 1 секції.
Всім процвітання!
|