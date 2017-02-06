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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 914
Висота стель
4%
39
Гарний вигляд з вікон
9%
86
Гарні, "модні" МОПи
3%
26
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
16
Зручна локація
21%
192
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
68
Раціональне планування та метраж
16%
143
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
34
Ціна
19%
170
Якість будівництва
15%
140
Всього голосів : 914
Повідомлення Додано: Вів 12 чер, 2018 16:52

  Хитрый лендлорд написав:Совсем лендлорды совесть и страх потеряли

Натаха зачем тебе этот пенсионерский Киев и вообще шоколадная Украина?
Смотри в сторону Махачкалы и Грозного.
Знаешь какой там сумасшедший прирост населения в последние годы?
К тому же ментально тебе этот регион ближе, понятнее.
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Повідомлення Додано: Вів 12 чер, 2018 17:03

Цены на хрущики.

Кто может подсказать, какие сейчас реально цены на хрущи, чтобы продать? Посмотрела на досках объявлений, там полный разброд и шатания (+-30-50%).
Думаю таки продать 2-ку на Вифлиемской, слишком неудобно управлять арендой из другого города. Если кто посоветует вменяемого риелтора или АН на левом берегу, буду благодарна.
Elensk
 
Повідомлень: 648
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