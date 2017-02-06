Натаха зачем тебе этот пенсионерский Киев и вообще шоколадная Украина?
Смотри в сторону Махачкалы и Грозного.
Знаешь какой там сумасшедший прирост населения в последние годы?
К тому же ментально тебе этот регион ближе, понятнее.
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Додано: Вів 12 чер, 2018 16:52
Додано: Вів 12 чер, 2018 17:03
Цены на хрущики.
Кто может подсказать, какие сейчас реально цены на хрущи, чтобы продать? Посмотрела на досках объявлений, там полный разброд и шатания (+-30-50%).
Думаю таки продать 2-ку на Вифлиемской, слишком неудобно управлять арендой из другого города. Если кто посоветует вменяемого риелтора или АН на левом берегу, буду благодарна.
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