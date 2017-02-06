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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 914
Висота стель
4%
39
Гарний вигляд з вікон
9%
86
Гарні, "модні" МОПи
3%
26
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
16
Зручна локація
21%
192
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
68
Раціональне планування та метраж
16%
143
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
34
Ціна
19%
170
Якість будівництва
15%
140
Всього голосів : 914
Повідомлення Додано: Вів 12 чер, 2018 17:29

  vano80 написав:
  Tekken написав:Тут, вчора писалось про те, щоб понижувати %% по іпотеці, в кого народиться дитина, дві, три...
Наскільки я зрозумів, тут більшість проти такого стимулювання народжуваності?


А кому нужны семьи с двумя, тремя детьми в нынешнем кржн? На этаже економа из десятка квартир пару двушек и трешка. Это расчет на семейных что-ли? И город застраивается каменными ипенями с конурами, максимум для бездетных пар.



3 ребенка - квартира в кардинале с 2 паркоместами. 5 детей - пентхауз в тарян тауерс и 1 раб с донбабве.
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: Вів 12 чер, 2018 17:48

  Хитрый лендлорд написав:Ну для семейных мне Кардинал например прислал СМСку- акции на трешки ПА29990грн/м.

Неплохая трешка вроде как 115кв.м.

ПА1140$/м в Кардинале - это норм?

Может имеет смысл взять одну треху и разделить на 2 однухи?

А еще лучше - на 4 студии? (3комнаты+кухня из которой тоже делаем комнату) - я видел так в Квартете делают и пихают каждую комнату в аренду за 7500-8500 грн/мес.

Совсем лендлорды совесть и страх потеряли

без мужика в этом мероприятии никак...
берите в долю Эгоиста, он спец в таких делах
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Вів 12 чер, 2018 18:14

  Хитрый лендлорд написав:ЗЫ:

Кстати, в Махачкале не такой уж и прирост населения - с 578тыс до 593 тыс человек за 5 лет, где тут бешенный рост?

В Киеве я уверен что людей прибавилось за последние 5 лет намного больше.

Зображення
В Махачкале многочисленно поколение +- 20 лет.
Сейчас как рванут в демографический бум.
Коробки из под холодильников сдавать можно.
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