Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Tekken написав:Тут, вчора писалось про те, щоб понижувати %% по іпотеці, в кого народиться дитина, дві, три... Наскільки я зрозумів, тут більшість проти такого стимулювання народжуваності?
А кому нужны семьи с двумя, тремя детьми в нынешнем кржн? На этаже економа из десятка квартир пару двушек и трешка. Это расчет на семейных что-ли? И город застраивается каменными ипенями с конурами, максимум для бездетных пар.
3 ребенка - квартира в кардинале с 2 паркоместами. 5 детей - пентхауз в тарян тауерс и 1 раб с донбабве.