Додано: Вів 12 чер, 2018 20:45

Tekken написав: Тут, вчора писалось про те, щоб понижувати %% по іпотеці, в кого народиться дитина, дві, три...

Наскільки я зрозумів, тут більшість проти такого стимулювання народжуваності? Тут, вчора писалось про те, щоб понижувати %% по іпотеці, в кого народиться дитина, дві, три...Наскільки я зрозумів, тут більшість проти такого стимулювання народжуваності?

Да, я, как налогоплательщик, против.Во-первых все что проходит через государство развращает общество. Полбеды, что половинится в карманах чиновников, а беда в том, что растет прослойка паразитов на бюджетных деньгах и как клещ впивается все глубже и глубже. Чем меньше денег проходит через государство, тем лучше.Во-вторых, люди вокруг меня рожают детей не потому, что им обломятся какие-то плюшки, а по убеждениям, хотя все понимают, что материально это не выгодно.В-третих, не факт, что через 20-30 лет эти дети, которые и так учатся в условно бесплатных школах и университетах не умотают каменщиками в Польшу и не будут содержать своими налогами там их пенсионеров.В-четвертых, Киев от депопуляции не страдает. В него все еще едут со всей Украины.В-пятых, легче пакистанцев, египтян или сирийцев сюда пустить и давать им гражданство после сдачи украинского языка и истории Украины.