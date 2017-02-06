Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Tekken написав:Тут, вчора писалось про те, щоб понижувати %% по іпотеці, в кого народиться дитина, дві, три... Наскільки я зрозумів, тут більшість проти такого стимулювання народжуваності?
А кому нужны семьи с двумя, тремя детьми в нынешнем кржн? На этаже економа из десятка квартир пару двушек и трешка. Это расчет на семейных что-ли? И город застраивается каменными ипенями с конурами, максимум для бездетных пар.
3 ребенка - квартира в кардинале с 2 паркоместами. 5 детей - пентхауз в тарян тауерс и 1 раб с донбабве.
Elensk написав:Кто может подсказать, какие сейчас реально цены на хрущи, чтобы продать? Посмотрела на досках объявлений, там полный разброд и шатания (+-30-50%). Думаю таки продать 2-ку на Вифлиемской, слишком неудобно управлять арендой из другого города. Если кто посоветует вменяемого риелтора или АН на левом берегу, буду благодарна.
Оператор учётки Первый - он там ценах хорошо разбирается. Кажэ 3к панельку за 30 куе там уже продать нельзя.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
Tekken написав:Тут, вчора писалось про те, щоб понижувати %% по іпотеці, в кого народиться дитина, дві, три... Наскільки я зрозумів, тут більшість проти такого стимулювання народжуваності?
Да, я, как налогоплательщик, против. Во-первых все что проходит через государство развращает общество. Полбеды, что половинится в карманах чиновников, а беда в том, что растет прослойка паразитов на бюджетных деньгах и как клещ впивается все глубже и глубже. Чем меньше денег проходит через государство, тем лучше. Во-вторых, люди вокруг меня рожают детей не потому, что им обломятся какие-то плюшки, а по убеждениям, хотя все понимают, что материально это не выгодно. В-третих, не факт, что через 20-30 лет эти дети, которые и так учатся в условно бесплатных школах и университетах не умотают каменщиками в Польшу и не будут содержать своими налогами там их пенсионеров. В-четвертых, Киев от депопуляции не страдает. В него все еще едут со всей Украины. В-пятых, легче пакистанцев, египтян или сирийцев сюда пустить и давать им гражданство после сдачи украинского языка и истории Украины.