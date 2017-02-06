Додано: Вів 12 чер, 2018 21:25

Друзі - маю думку,що на протязі найближчого року київська нерухомість на графіку Бомбера почне зростати.Тепер про фактори.

1.Середня зарплатня в Києві за останні три роки зростає не менше,ніж на 20% за рік.

2.Кількіть жителів Києва за рахунок приїжджих постійно зростає.А кожному приїжджому треба десь жити,тому він або купує квартиру,або,що частіше,винаймає в оренду.Потік людей з регіонів найближчі роки не буде зменшуватись.

3.Слідом за зростанням середніх зарплат останні два роки стрімко піднімається в ціні і оренда.Наприклад,на сайті Бомбер на графіку показано,що ціна оренди квартир за рік зросла на 20% в доларах.І це при тому,що за той же рік ціна продажу квартир,за даними того ж сайту Бомбер,впала.Тобто здача київської квартири в оренду у вдалому місці приносить в рази більше у валюті,ніж валютний депозит.

4.Собівартість будівництва квартир постійно зростатиме.І найбільшими темпами в структурі собівартості зростатимуть зарплати будівельників.Тому будівельні компанії намагаються більше побудувати зараз дешевше,ніж потім дорожче.Саме тому і утворився навіс непроданих квартир.Але враховуючи перші три пункти,рано чи пізно цей навіс буде зменшуватись.

Єдиний можливий фактор,при якому найближчого року ринок не розвернеться,а далі йтиме вниз - це можливі проблеми України з обслуговуванням боргів,іншими словами - якщо буде дефолт.Але станом на зараз підстав для стурбованості немає.

Що скажете?В кого які думки?