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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 12 чер, 2018 21:41
tea да цена недвиги будет немного зростаты бо предвыборное покращення. А вот после выборов хз что будет. Аренда пока на месте постоит.
ДС мне друг, но истина дороже
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ребе Нок
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Додано: Вів 12 чер, 2018 22:06
ребе Нок написав:tea
да цена недвиги будет немного зростаты бо предвыборное покращення. А вот после выборов хз что будет. Аренда пока на месте постоит.
Так Юля чи бойко прийде і буде ще краще:-)
Ми ж не будемо їх вибирати щоб було гірше.
Всім процвітання!
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Додано: Вів 12 чер, 2018 22:22
Первый написав:
Так Юля чи бойко прийде і буде ще краще:-)
Ми ж не будемо їх вибирати щоб було гірше.
Ані Бойко,ані будь-який інший кандидат від колишньої ПР президентом не буде.
Поки що в трійці лідерів за опитуваннями - Юля,Гриценко і Порошенко.
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tea
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Додано: Вів 12 чер, 2018 22:29
tea написав: Первый написав:
Так Юля чи бойко прийде і буде ще краще:-)
Ми ж не будемо їх вибирати щоб було гірше.
Ані Бойко,ані будь-який інший кандидат від колишньої ПР президентом не буде.
Поки що в трійці лідерів за опитуваннями - Юля,Гриценко і Порошенко.
Так буде ж ще краще.
Короче ріст. І мешканцям цієї гілки нарешті буде вистачати на їжу.
Всім процвітання!
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