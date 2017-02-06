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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 914
Висота стель
4%
39
Гарний вигляд з вікон
9%
86
Гарні, "модні" МОПи
3%
26
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
16
Зручна локація
21%
192
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
68
Раціональне планування та метраж
16%
143
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
34
Ціна
19%
170
Якість будівництва
15%
140
Всього голосів : 914
Повідомлення Додано: Вів 12 чер, 2018 21:41

tea да цена недвиги будет немного зростаты бо предвыборное покращення. А вот после выборов хз что будет. Аренда пока на месте постоит.
ДС мне друг, но истина дороже
ребе Нок
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Повідомлення Додано: Вів 12 чер, 2018 22:06

  ребе Нок написав:tea да цена недвиги будет немного зростаты бо предвыборное покращення. А вот после выборов хз что будет. Аренда пока на месте постоит.

Так Юля чи бойко прийде і буде ще краще:-)
Ми ж не будемо їх вибирати щоб було гірше.
Всім процвітання!
Первый
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 чер, 2018 22:22

  Первый написав:Так Юля чи бойко прийде і буде ще краще:-)
Ми ж не будемо їх вибирати щоб було гірше.

Ані Бойко,ані будь-який інший кандидат від колишньої ПР президентом не буде.
Поки що в трійці лідерів за опитуваннями - Юля,Гриценко і Порошенко.
tea
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 чер, 2018 22:29

  tea написав:
  Первый написав:Так Юля чи бойко прийде і буде ще краще:-)
Ми ж не будемо їх вибирати щоб було гірше.

Ані Бойко,ані будь-який інший кандидат від колишньої ПР президентом не буде.
Поки що в трійці лідерів за опитуваннями - Юля,Гриценко і Порошенко.

Так буде ж ще краще.
Короче ріст. І мешканцям цієї гілки нарешті буде вистачати на їжу.
Всім процвітання!
Первый
 
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