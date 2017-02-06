|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 12 чер, 2018 21:41
tea да цена недвиги будет немного зростаты бо предвыборное покращення. А вот после выборов хз что будет. Аренда пока на месте постоит.
ДС мне друг, но истина дороже
Додано: Вів 12 чер, 2018 22:06
Так Юля чи бойко прийде і буде ще краще:-)
Ми ж не будемо їх вибирати щоб було гірше.
Всім процвітання!
Додано: Вів 12 чер, 2018 22:22
Додано: Вів 12 чер, 2018 22:29
Так буде ж ще краще.
Короче ріст. І мешканцям цієї гілки нарешті буде вистачати на їжу.
Всім процвітання!
Додано: Вів 12 чер, 2018 22:34
За Тимошенко США, так что кредитов нальют может чтото в экономике подкрутят, путин с бабой воевать не будет - не по мужски. Про Бойко трудно сказать, пока никаких реальных контактов с рос стороной у него не было, может будут а может и как с януковичем голосовали за газ по 60 долларов а вышел болт. Фишка в том что вопрос Украины решается уже сейчас в переговорах Трампа с путиным. ЕС практически слился по вопросу. Так что новый президент станет перед фактом и рамками чего нельзя изменить.
Порошенко неудачник - просрал почти все что только можно и второй срок будет еще печальнее так как ресурсная база сокращается. И еще, хотите типа войны голосуйте за порошенко.
ДС мне друг, но истина дороже
Додано: Вів 12 чер, 2018 22:37
tea
В среднем - вполне может быть и так.
У метро чутка могут и подрасти, на Трое - сдвинуться еще на немного вниз.
Новострой точно задирать будут, даже не смотря на слабые продажи.
За последние три месяца стойкое ощущение, что рыночные цены на вторичку замерли. Падение графиков идет за счет движения вниз полностью невменяемых прайсов, отвисевших свое по два-три года. Личное мнение, имхо
Додано: Вів 12 чер, 2018 22:43
ребе Нок
Юля и Петя - близнецы-трудивныкы, только каждый на свой карман.
Кто бы из них не вышел во второй тур, скорее всего сольет своему оппоненту, если не нарисует "цифры" прямо не отходя от ЦИКа.
Разве что встретятся друг с другом, тогда да!
Кстати, я бы не сказал, что Штаты так уж поддерживают Вону, они скорее в Пете окончательно и бесповоротно разочаровались.
Додано: Вів 12 чер, 2018 22:52
Это не "похоже на правду", это брехня.
Бомбер за 2018 покажет ПАДЕНИЕ УРОВНЯ ЦЕН НА КРЖН.
Востаннє редагувалось zahar_ в Сер 13 чер, 2018 00:16, всього редагувалось 1 раз.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
Додано: Вів 12 чер, 2018 22:55
Йоу, какой кошмар. Никто ей денег не даст. На счет войны - дак он как бы и сейчас не воюет. И закончить войну на сегодня можно только в один способ - капитуляцией.
Недвига замерла в ожидании непонятно чего, глобально только вниз. Маржа на новостроях сложилась в разы, покупателей на всех уже не хватает. Таки не все стройки доберутся до финиша в ближайшую пятилетку.
Додано: Сер 13 чер, 2018 00:07
|