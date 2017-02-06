Додано: Вів 12 чер, 2018 22:34

Первый написав: ребе Нок написав: tea да цена недвиги будет немного зростаты бо предвыборное покращення. А вот после выборов хз что будет. Аренда пока на месте постоит. да цена недвиги будет немного зростаты бо предвыборное покращення. А вот после выборов хз что будет. Аренда пока на месте постоит.

Так Юля чи бойко прийде і буде ще краще:-)

Ми ж не будемо їх вибирати щоб було гірше. Так Юля чи бойко прийде і буде ще краще:-)Ми ж не будемо їх вибирати щоб було гірше.

За Тимошенко США, так что кредитов нальют может чтото в экономике подкрутят, путин с бабой воевать не будет - не по мужски. Про Бойко трудно сказать, пока никаких реальных контактов с рос стороной у него не было, может будут а может и как с януковичем голосовали за газ по 60 долларов а вышел болт. Фишка в том что вопрос Украины решается уже сейчас в переговорах Трампа с путиным. ЕС практически слился по вопросу. Так что новый президент станет перед фактом и рамками чего нельзя изменить.Порошенко неудачник - просрал почти все что только можно и второй срок будет еще печальнее так как ресурсная база сокращается. И еще, хотите типа войны голосуйте за порошенко.