Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
antey1969 написав:За последние три месяца стойкое ощущение, что рыночные цены на вторичку замерли. Падение графиков идет за счет движения вниз полностью невменяемых прайсов, отвисевших свое по два-три года. Личное мнение, имхо
Продам 1-комнатную квартиру м, Черниговская Деснянский район, ул. Братиславская, недалеко м, Черниговская,. Продается однокомнатная квартира на 3-м этаже 5-ти этажного дома, не торцевая, теплая. 23/11/5 кв. м. Развитая инфраструктура.
Дешевеет однако.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.