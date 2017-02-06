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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1324132513261327

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 914
Висота стель
4%
39
Гарний вигляд з вікон
9%
86
Гарні, "модні" МОПи
3%
26
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
16
Зручна локація
21%
192
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
68
Раціональне планування та метраж
16%
143
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
34
Ціна
19%
170
Якість будівництва
15%
140
Всього голосів : 914
Повідомлення Додано: Сер 13 чер, 2018 00:11

  kingkongovets написав:вообще готовить надо дома и от полуфабрикатов отказаться полностью, не говоря уже и готовых продуктах - ну если ваше здоровье вас хоть как то волнует

А что скажите про organic полуфабрикаты?
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Повідомлення Додано: Сер 13 чер, 2018 00:12

  Хитрый лендлорд написав:Смотри в сторону Махачкалы

В Махачкале хрущик отличается тем, что может быть в первой линии от пляжа. :D
Идеальное место для старости... Дешево, сердито...
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Повідомлення Додано: Сер 13 чер, 2018 00:55

  antey1969 написав:За последние три месяца стойкое ощущение, что рыночные цены на вторичку замерли. Падение графиков идет за счет движения вниз полностью невменяемых прайсов, отвисевших свое по два-три года. Личное мнение, имхо

Гостинка на Лесном в "свободной продаже" считайте за 15 куе может быть https://ua.m2bomber.com/obj/331819925/v ... rnigovskaa
Продам 1-комнатную квартиру м, Черниговская
Деснянский район, ул. Братиславская, недалеко м, Черниговская,. Продается однокомнатная квартира на 3-м этаже 5-ти этажного дома, не торцевая, теплая. 23/11/5 кв. м. Развитая инфраструктура.

Дешевеет однако.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
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Повідомлення Додано: Сер 13 чер, 2018 00:56

  Миша-клиент написав:
  ребе Нок написав:За Тимошенко США, ... путин с бабой воевать не будет - не по мужски...


Конечно НЕ будет, т.к., она же под него ляжет, как с газовым контрактом, трындя что тем самым спасла Украину и Европу!

А ты что большой спец по газовому контракту? Контракт вроде типовой для тех годов. Если есть что сказать заведи тему на форуме и кинь ссылку, тут не будем офтопить.
ДС мне друг, но истина дороже
ребе Нок
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Повідомлення Додано: Сер 13 чер, 2018 01:00

zahar_ а когдато хотели 19
https://ua.m2bomber.com/obj/327112242/view/flat-sell/kiiv-11-421866/prodaza-kvartiri-na-cernigovskoi-20-min-peskom-k-metro
балкон на пятом зачетный , прям летающий дом из мультика приземлился
и к этому балкону, там где дверь, они планировали еще балкон пристроить :lol:
Зображення
ДС мне друг, но истина дороже
ребе Нок
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Повідомлення Додано: Сер 13 чер, 2018 03:59

  ребе Нок написав: Порошенко неудачник - просрал все что можно...

А у нас на территории, кроме Щербицкого и Кучмы, удачники вообще были?
Савченко Так!
antonivs3
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Повідомлення Додано: Сер 13 чер, 2018 04:06

  Миша-клиент написав:
  ребе Нок написав:За Тимошенко США, ... путин с бабой воевать не будет - не по мужски...

Конечно НЕ будет, т.к под него ляжет, как с газовым контрактом, трындя что спасла Украину и Европу!

Так может и спасет таки, не Европу, так то, что останется от Украины. И мне интересно было бы узнать официальные оценки через 5 лет происходящего в последние 3-4 года))
Савченко Так!
antonivs3
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Повідомлення Додано: Сер 13 чер, 2018 04:12

  vano80 написав:А кому нужны семьи с двумя, тремя детьми в нынешнем кржн? На этаже економа из десятка квартир пару двушек и трешка. И город застраивается каменными конурами, максимум для бездетных пар.

Ну почему же, посмотрите панельки ДБК, экономней не придумаешь, а там на 5-6 квартир на этаже по 2 трехи, или например 4 двухи и треха на однушку. Правда обычно дом уже сдан, а трехи по прайсу позапрошлого года все еще есть. Сдается мне скоро они тоже начнут лепить мурашники. Этажность уже увеличили. Интересно, будут панель выше строить, или угомонятся на 25ти?
Савченко Так!
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