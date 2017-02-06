Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
antey1969 написав:За последние три месяца стойкое ощущение, что рыночные цены на вторичку замерли. Падение графиков идет за счет движения вниз полностью невменяемых прайсов, отвисевших свое по два-три года. Личное мнение, имхо
Продам 1-комнатную квартиру м, Черниговская Деснянский район, ул. Братиславская, недалеко м, Черниговская,. Продается однокомнатная квартира на 3-м этаже 5-ти этажного дома, не торцевая, теплая. 23/11/5 кв. м. Развитая инфраструктура.
Дешевеет однако.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
vano80 написав:А кому нужны семьи с двумя, тремя детьми в нынешнем кржн? На этаже економа из десятка квартир пару двушек и трешка. И город застраивается каменными конурами, максимум для бездетных пар.
Ну почему же, посмотрите панельки ДБК, экономней не придумаешь, а там на 5-6 квартир на этаже по 2 трехи, или например 4 двухи и треха на однушку. Правда обычно дом уже сдан, а трехи по прайсу позапрошлого года все еще есть. Сдается мне скоро они тоже начнут лепить мурашники. Этажность уже увеличили. Интересно, будут панель выше строить, или угомонятся на 25ти?
Alex6 написав:Недвига замерла в ожидании непонятно чего, глобально только вниз. Маржа на новостроях сложилась в разы, покупателей на всех уже не хватает. Таки не все стройки доберутся до финиша в ближайшую пятилетку.
Не фантазируйте -" Маржа на новостроях сложилась в разы, "- рентабельность у шаромыг и хапуг на первичке Киева как была 100-120% и более на проекте, так и осталась. Рост себестоимости они перекладывают на цену "воздуха", а сама величина их маржи остаётся такой же как и была. Заходил в ЖК Автограф. 1к в заселяемом доме 54 куе. Ищут лошков, дабы на готовых квартирах отжимать максимум прибыли. .
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
tea написав:Друзі - маю думку,що на протязі найближчого року київська нерухомість на графіку Бомбера почне зростати.Тепер про фактори. 1.Середня зарплатня в Києві за останні три роки зростає не менше,ніж на 20% за рік.
Реальна інфляція в 25% відсотків щорічно, про це Ви забули?
tea написав:2.Кількіть жителів Києва за рахунок приїжджих постійно зростає.А кожному приїжджому треба десь жити,тому він або купує квартиру,або,що частіше,винаймає в оренду.Потік людей з регіонів найближчі роки не буде зменшуватись.
Не пояснили, чому потік не буде зменшуватись?
tea написав:3.Слідом за зростанням середніх зарплат останні два роки стрімко піднімається в ціні і оренда.Наприклад,на сайті Бомбер на графіку показано,що ціна оренди квартир за рік зросла на 20% в доларах.І це при тому,що за той же рік ціна продажу квартир,за даними того ж сайту Бомбер,впала.Тобто здача київської квартири в оренду у вдалому місці приносить в рази більше у валюті,ніж валютний депозит.
А Ви не знаєте, який порог входу в орендний бізнес?
tea написав:4.Собівартість будівництва квартир постійно зростатиме.І найбільшими темпами в структурі собівартості зростатимуть зарплати будівельників.Тому будівельні компанії намагаються більше побудувати зараз дешевше,ніж потім дорожче.Саме тому і утворився навіс непроданих квартир.Але враховуючи перші три пункти,рано чи пізно цей навіс буде зменшуватись.
Тут дуже смішно, висмоктані з пальця перші пункти, і результуючий "буиттокадарадай". Єдиний можливий фактор,при якому найближчого року ринок не розвернеться,а далі йтиме вниз - це можливі проблеми України з обслуговуванням боргів,іншими словами - якщо буде дефолт.Але станом на зараз підстав для стурбованості немає. Що скажете?В кого які думки?