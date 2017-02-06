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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 13261327132813291330>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 914
Висота стель
4%
39
Гарний вигляд з вікон
9%
86
Гарні, "модні" МОПи
3%
26
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
16
Зручна локація
21%
192
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
68
Раціональне планування та метраж
16%
143
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
34
Ціна
19%
170
Якість будівництва
15%
140
Всього голосів : 914
Повідомлення Додано: Сер 13 чер, 2018 08:55

  tea написав:
  zahar_ написав:
  airmax78 написав:tea Похоже на правду.

Это не "похоже на правду", это брехня.
Бомбер за 2018 покажет ПАДЕНИЕ УРОВНЯ ЦЕН НА КРЖН.

Ну я ж писав - на протязі найближчого року,тобто давайте подивимось на графік не за 2018 рік,а до червня 2019 року.

"Віртульну краватку" якщо ваш прогноз не сбудеться - з'їсте? :wink:
Прогнози без парі це моветон. Он уня вже стільки всього напрогнозував, та майже по всіх його прогнозах він сидить у "калюжі". Але й далі "прогнозує"
Ставкою в парі може стати доброчинна справа.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
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Повідомлення Додано: Сер 13 чер, 2018 08:56

  flyman написав:трошки підросте у 2018..2019 (аля 2007...2008), щоб потім впасти

Звичайно,під час наступного витка кризи буде девальвація і як наслідок,невелике зростання цін на КРЖН зміниться падінням.
tea
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 чер, 2018 08:58

  tea написав:
  zahar_ написав:https://bank.gov.ua/doccatalog/document?id=71475860
Пропозиція житла досі значно перевищує попит на нього
Житло в Україні є менш доступним, ніж у країнах ЄС, з огляду на співвідношення рівня доходів населення та вартості квартири. Тож навіть у разі зростання номінальних доходів українців платоспроможний попит залишається обмеженим. Левову частку попиту формують громадяни з доходами, прив’язаними до курсу іноземної валюти (зокрема, працівники ІТ-галузі), та ті, хто попри всі ризики розглядає житлову нерухомість як інвестиційний інструмент.

Я почав дискусію про КРЖН,а Ви наводите цитату про нерухомість на всій території України.
Тепер щодо недоступності.Я акцентував,що левова частина приїжджих до Києва орендують квартири.Тут дехто наводив статистику,що найбільший віковий зріз орендаторів - молодь від 23 до 30 років.23 роки - це вік,коли молодь закінчує ВУЗ.Невже молода пара без дітей не може знайти роботу в Києві з доходом 25-30 тис.на двох і орендувати квартиру за 7-8тис.?

так зараз саме дно поступаючих у вузи,
а це значить, що найближчі п"ятирічку випускників буде теж кількість на дні, тобто молоді 23..30 років....
"пара без дітей".... нормально звучить, переспективно-шоколядно....
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 13 чер, 2018 09:00

  zahar_ написав:
Прогнози без парі це моветон.

А дискусія без парі вже не вітається?
tea
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 чер, 2018 09:02

  tea написав:Єдиний можливий фактор,при якому найближчого року ринок не розвернеться,а далі йтиме вниз - це можливі проблеми України з обслуговуванням боргів,іншими словами - якщо буде дефолт.Але станом на зараз підстав для стурбованості немає.
Що скажете?В кого які думки?

Если будем хорошо себя вести, этот вопрос нивелируется внешним финансированием.
А вот очередной мировой финансовый кризис может обрушить цены на экспортные позиции.
Единственное сейчас гривна переоценена всего на 20%, а не на 50-60% как в 2013.
Буль курс 30-32 грн. - риски были бы вообще минимальны.
А так предвыборный год, традиционная забота о благе народа.
Личное мнение: раньше 21-23 года недвижимость малоинтересна.
Востаннє редагувалось UA в Сер 13 чер, 2018 09:05, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 13 чер, 2018 09:04

  flyman написав:1.так зараз саме дно поступаючих у вузи,
а це значить, що найближчі п"ятирічку випускників буде теж кількість на дні, тобто молоді 23..30 років....
2."пара без дітей".... нормально звучить, переспективно-шоколядно....

1.Згоден,кількість абітурієнтів внаслідок демографічної кризи цього року буде менше,аніж років 5-6 назад.Але київські ВУЗи від цього постраждають найменше.
2.Пара без дітей - це молодь,яка тільки-но закінчила ВУЗ і спершу буде намагатись закріпитись в столиці,можливо побудувати кар"єру і тільки років через 5-8 заводити дітей.Ця ж молодь розуміє,що складніше буде знайти квартиру в оренду,коли почнуть народжуватись діти.
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Повідомлення Додано: Сер 13 чер, 2018 09:11

  tea написав:
  zahar_ написав:https://bank.gov.ua/doccatalog/document?id=71475860
Пропозиція житла досі значно перевищує попит на нього
Житло в Україні є менш доступним, ніж у країнах ЄС, з огляду на співвідношення рівня доходів населення та вартості квартири. Тож навіть у разі зростання номінальних доходів українців платоспроможний попит залишається обмеженим. Левову частку попиту формують громадяни з доходами, прив’язаними до курсу іноземної валюти (зокрема, працівники ІТ-галузі), та ті, хто попри всі ризики розглядає житлову нерухомість як інвестиційний інструмент.

Я почав дискусію про КРЖН,а Ви наводите цитату про нерухомість на всій території України.

Тримайте дані із звіту НБУ про Київ https://bank.gov.ua/doccatalog/document?id=71475860
Торік кількість новозбудованих квартиру Києві зросла на 40% р/р. За рік середня площа зменшилася з 64.7 до 60.8 кв. м. У структурі пропозиції нового житла надалі переважають однокімнатні квартири: їхнячастка становила 54%.
За даними консалтингової компанії City Development Solutions, на кінець 2017 року в столиці пропонували до продажу понад 57 тис. нових квартир. За минулий рік розпочався продаж помешкань у 59 нових житлових комплексах та 45 нових чергах наявних

А ось вам дані від City Development Solutions про продажу на первинці Києва
Зображення
Тож як бачите слова із звіту НБУ -"Пропозиція житла досі значно перевищує попит на нього"- у повній мірі відноситься і до Києва.
Востаннє редагувалось zahar_ в Сер 13 чер, 2018 09:13, всього редагувалось 1 раз.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
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Повідомлення Додано: Сер 13 чер, 2018 09:12

  ребе Нок написав:zahar_ а когдато хотели 19
https://ua.m2bomber.com/obj/327112242/view/flat-sell/kiiv-11-421866/prodaza-kvartiri-na-cernigovskoi-20-min-peskom-k-metro
балкон на пятом зачетный , прям летающий дом из мультика приземлился
и к этому балкону, там где дверь, они планировали еще балкон пристроить :lol:
Зображення


рак общества, мутанты дают метастазы
главное оружие рашистов - ложь
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Повідомлення Додано: Сер 13 чер, 2018 09:33

  zahar_ написав:Тримайте дані із звіту НБУ про Київ https://bank.gov.ua/doccatalog/document?id=71475860

Тож як бачите слова із звіту НБУ -"Пропозиція житла досі значно перевищує попит на нього"- у повній мірі відноситься і до Києва.

Дякую.Я ж цього і не заперечував,коли писав у першому повідомленні,що зараз намагаються побудувати більше,доки собівартість дешевше.Тому й утворився великий навіс квартир.
tea
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 чер, 2018 09:37

  tea написав:
  zahar_ написав:
Прогнози без парі це моветон.

А дискусія без парі вже не вітається?

Дискусія має право на життя. Але чесна дискуссія без маніпуляцій і пересмукувань.
А честності і відсутності маніпуляцій та пересмикуваннях під час ведення дискуссії, такі форумні "прогнозуни" як участники обговорення с нікнеймами "Первый", "Прохожий", ККЦ, Влад та їм подібні помічені не були.
Щодо Вас, то на вашу тезу що -"ріст" заробітної плати має привести до росту цін на нерухомість- було розбито вщерть залізними аргументами з цифрами.
Тож якщо і надалі Ви будете розповідати про "ріст" заробітньї плати і у звя'зку з цим ріст цін на КРЖН, то з вашої сторони такі заяви будуть маніпуляцією.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
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