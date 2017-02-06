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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1327132813291330>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 914
Висота стель
4%
39
Гарний вигляд з вікон
9%
86
Гарні, "модні" МОПи
3%
26
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
16
Зручна локація
21%
192
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
68
Раціональне планування та метраж
16%
143
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
34
Ціна
19%
170
Якість будівництва
15%
140
Всього голосів : 914
Повідомлення Додано: Сер 13 чер, 2018 09:45

tea

хотите совет?
не ввязывайтесь в "дискуссии" с захаром
не говорите потом шо вас не предупреждали
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Сер 13 чер, 2018 09:45

  trololo написав:
  ребе Нок написав:zahar_ а когдато хотели 19
https://ua.m2bomber.com/obj/327112242/view/flat-sell/kiiv-11-421866/prodaza-kvartiri-na-cernigovskoi-20-min-peskom-k-metro
балкон на пятом зачетный , прям летающий дом из мультика приземлился
и к этому балкону, там где дверь, они планировали еще балкон пристроить :lol:
Зображення


рак общества, мутанты дают метастазы

Я даже не могу комментить такое. Нужен показательный демонтаж этой куйни с трансляцией по всем телеканалам страны в прайм тайм. Может тогда до этих бактерий дойдет, что так делать нельзя.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 чер, 2018 09:47

  kingkongovets написав:tea

хотите совет?
не ввязывайтесь в "дискуссии" с захаром
не говорите потом шо вас не предупреждали

О да, это впустую потраченные время и нервы. Захар этими спорами питается.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 чер, 2018 09:47

  zahar_ написав:Щодо Вас, то на вашу тезу що -"ріст" заробітної плати має привести до росту цін на нерухомість- було розбито вщерть залізними аргументами з цифрами.

Я писав,що зарплата в Києві щонайменше виросла на 20%.Мені заперечили - так інфляція ж 25%.
Думаю,що за підсумками 2018 року середня зарплатня в Києві зросте не менше,аніж на 30% - з 10ХХХ на початку року до 13ХХХ в грудні.
Та й середня зарплатня по Україні зросте не менш,аніж на 30% - з 7ХХХ на початку року до 10ХХХ в грудні.
Востаннє редагувалось tea в Сер 13 чер, 2018 09:49, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 13 чер, 2018 09:48

  kingkongovets написав:tea

хотите совет?
не ввязывайтесь в "дискуссии" с захаром
не говорите потом шо вас не предупреждали

А чому не дискутувати з Захаром?
tea
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 чер, 2018 09:56

  airmax78 написав:
  trololo написав:
  ребе Нок написав:zahar_ а когдато хотели 19
https://ua.m2bomber.com/obj/327112242/view/flat-sell/kiiv-11-421866/prodaza-kvartiri-na-cernigovskoi-20-min-peskom-k-metro
балкон на пятом зачетный , прям летающий дом из мультика приземлился
и к этому балкону, там где дверь, они планировали еще балкон пристроить :lol:
Зображення


рак общества, мутанты дают метастазы

Я даже не могу комментить такое. Нужен показательный демонтаж этой куйни с трансляцией по всем телеканалам страны в прайм тайм. Может тогда до этих бактерий дойдет, что так делать нельзя.

Там похоже этот балкон и перепланировка - ЧАСТНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ. https://ua.m2bomber.com/obj/319132205/v ... inok-unost
Где антей - тут похоже аирмакс к разрушению частной собственности призывает?
Не иначе как комуняка. :mrgreen:
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
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Повідомлення Додано: Сер 13 чер, 2018 09:59

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Строить жилье в Украине становится невыгодно – НБУ.

https://www.segodnya.ua/economics/realt ... 46306.html
Чукча2
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Повідомлення Додано: Сер 13 чер, 2018 10:02

  tea написав:
  zahar_ написав:https://bank.gov.ua/doccatalog/document?id=71475860
Пропозиція житла досі значно перевищує попит на нього
Житло в Україні є менш доступним, ніж у країнах ЄС, з огляду на співвідношення рівня доходів населення та вартості квартири. Тож навіть у разі зростання номінальних доходів українців платоспроможний попит залишається обмеженим. Левову частку попиту формують громадяни з доходами, прив’язаними до курсу іноземної валюти (зокрема, працівники ІТ-галузі), та ті, хто попри всі ризики розглядає житлову нерухомість як інвестиційний інструмент.

Я почав дискусію про КРЖН,а Ви наводите цитату про нерухомість на всій території України.
Тепер щодо недоступності.Я акцентував,що левова частина приїжджих до Києва орендують квартири.Тут дехто наводив статистику,що найбільший віковий зріз орендаторів - молодь від 23 до 30 років.23 роки - це вік,коли молодь закінчує ВУЗ.Невже молода пара без дітей не може знайти роботу в Києві з доходом 25-30 тис.на двох і орендувати квартиру за 7-8тис.?

Молодежь не такая дурная сейчас, что бы пахать за 500 баксов. Вот поэтому будут и дальше валить в Польшу, Чехию... время то не купишь за бабло :|
maza5
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 чер, 2018 10:06

  tea написав:
  kingkongovets написав:tea

хотите совет?
не ввязывайтесь в "дискуссии" с захаром
не говорите потом шо вас не предупреждали

А чому не дискутувати з Захаром?

Бо я чітко відслідковую маніпуляції оппонентів і сповіщаю спільноті читачам фінансового форума, що їх пустозвонним бізіканням і маніпуляціями намагаються ввести в оману щодо РЕАЛЬНОГО СТАНУ СПРАВ на КРЖН, РЕАЛЬНІЙ ДИНАМІЦІ ЦІН на КРЖН, та перспективи реальних змін на КРЖН.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
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Повідомлення Додано: Сер 13 чер, 2018 10:14

  maza5 написав:пара без дітей не може знайти роботу в Києві з доходом 25-30 тис.на двох і орендувати квартиру за 7-8тис.?

Молодежь не такая дурная сейчас, что бы пахать за 500 баксов. Вот поэтому будут и дальше валить в Польшу, Чехию... время то не купишь за бабло :|[/quote]
Невже в Києві мало молоді,яка працює за 13 тис?А як же тоді складається статистика середньої зарплатні?
tea
 
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