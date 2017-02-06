Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
zahar_ написав:Щодо Вас, то на вашу тезу що -"ріст" заробітної плати має привести до росту цін на нерухомість- було розбито вщерть залізними аргументами з цифрами.
Я писав,що зарплата в Києві щонайменше виросла на 20%.Мені заперечили - так інфляція ж 25%. Думаю,що за підсумками 2018 року середня зарплатня в Києві зросте не менше,аніж на 30% - з 10ХХХ на початку року до 13ХХХ в грудні. Та й середня зарплатня по Україні зросте не менш,аніж на 30% - з 7ХХХ на початку року до 10ХХХ в грудні.
Востаннє редагувалось tea в Сер 13 чер, 2018 09:49, всього редагувалось 1 раз.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
Пропозиція житла досі значно перевищує попит на нього Житло в Україні є менш доступним, ніж у країнах ЄС, з огляду на співвідношення рівня доходів населення та вартості квартири. Тож навіть у разі зростання номінальних доходів українців платоспроможний попит залишається обмеженим. Левову частку попиту формують громадяни з доходами, прив’язаними до курсу іноземної валюти (зокрема, працівники ІТ-галузі), та ті, хто попри всі ризики розглядає житлову нерухомість як інвестиційний інструмент.
Я почав дискусію про КРЖН,а Ви наводите цитату про нерухомість на всій території України. Тепер щодо недоступності.Я акцентував,що левова частина приїжджих до Києва орендують квартири.Тут дехто наводив статистику,що найбільший віковий зріз орендаторів - молодь від 23 до 30 років.23 роки - це вік,коли молодь закінчує ВУЗ.Невже молода пара без дітей не може знайти роботу в Києві з доходом 25-30 тис.на двох і орендувати квартиру за 7-8тис.?
Молодежь не такая дурная сейчас, что бы пахать за 500 баксов. Вот поэтому будут и дальше валить в Польшу, Чехию... время то не купишь за бабло
хотите совет? не ввязывайтесь в "дискуссии" с захаром не говорите потом шо вас не предупреждали
А чому не дискутувати з Захаром?
Бо я чітко відслідковую маніпуляції оппонентів і сповіщаю спільноті читачам фінансового форума, що їх пустозвонним бізіканням і маніпуляціями намагаються ввести в оману щодо РЕАЛЬНОГО СТАНУ СПРАВ на КРЖН, РЕАЛЬНІЙ ДИНАМІЦІ ЦІН на КРЖН, та перспективи реальних змін на КРЖН.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
maza5 написав:пара без дітей не може знайти роботу в Києві з доходом 25-30 тис.на двох і орендувати квартиру за 7-8тис.?
Молодежь не такая дурная сейчас, что бы пахать за 500 баксов. Вот поэтому будут и дальше валить в Польшу, Чехию... время то не купишь за бабло [/quote] Невже в Києві мало молоді,яка працює за 13 тис?А як же тоді складається статистика середньої зарплатні?