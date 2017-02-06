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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 132813291330133113321333>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 914
Висота стель
4%
39
Гарний вигляд з вікон
9%
86
Гарні, "модні" МОПи
3%
26
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
16
Зручна локація
21%
192
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
68
Раціональне планування та метраж
16%
143
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
34
Ціна
19%
170
Якість будівництва
15%
140
Всього голосів : 914
Повідомлення Додано: Сер 13 чер, 2018 10:16

  Чукча2 написав:Строить жилье в Украине становится невыгодно – НБУ.

https://www.segodnya.ua/economics/realt ... 46306.html

Более 43% нового жилья в многоквартирных домах пришлось на Киев и Киевскую область

Это приговор (с) :D
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Повідомлення Додано: Сер 13 чер, 2018 10:18

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

От коли медіанна зарплата буде в статистиці - тоді і можна про щось таке говорити ... А средня - це таке ... Тим більше - офіційна ...
Puente
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 чер, 2018 10:27

  tea написав:
  kingkongovets написав:tea

хотите совет?
не ввязывайтесь в "дискуссии" с захаром
не говорите потом шо вас не предупреждали

А чому не дискутувати з Захаром?


айрмакс чуть выше объяснил, этого персонажа не интересует истина, его интересует только его собственная правота
поверьте, тут все через это прошли)
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Сер 13 чер, 2018 10:28

  tea написав: зараз намагаються побудувати більше,доки собівартість дешевше.Тому й утворився великий навіс квартир.

я теж так думаю, але в песпективі вийде так, що покупців буде менше чим очікуваллося, і стратегія себе не виправдає.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 13 чер, 2018 10:32

  tea написав:
  zahar_ написав:Щодо Вас, то на вашу тезу що -"ріст" заробітної плати має привести до росту цін на нерухомість- було розбито вщерть залізними аргументами з цифрами.

Я писав,що зарплата в Києві щонайменше виросла на 20%.Мені заперечили - так інфляція ж 25%.
Думаю,що за підсумками 2018 року середня зарплатня в Києві зросте не менше,аніж на 30% - з 10ХХХ на початку року до 13ХХХ в грудні.
Та й середня зарплатня по Україні зросте не менш,аніж на 30% - з 7ХХХ на початку року до 10ХХХ в грудні.

якщо рахувати від 1996 р., від моменту введення гривні, то з.п. у гривнях росте і росте, часто 20..30% за рік.
А ціни на КРЖН в $, від 2008 чомусь падають і падають, іноді і 10% за рік.

Кореляції між з.п. в гривні і ціною м2 КРЖН у $ не замічено.
Тому Ваш висновок "будєтдорожать" мало обгрунтований.

Краще вертайтесь на валютну гілку та там вангуйте.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 13 чер, 2018 10:37

  maza5 написав:[quote="4385606:tea]

Тепер щодо недоступності.Я акцентував,що левова частина приїжджих до Києва орендують квартири.Тут дехто наводив статистику,що найбільший віковий зріз орендаторів - молодь від 23 до 30 років.23 роки - це вік,коли молодь закінчує ВУЗ.Невже молода пара без дітей не може знайти роботу в Києві з доходом 25-30 тис.на двох і орендувати квартиру за 7-8тис.?[/quote]
Молодежь не такая дурная сейчас, что бы пахать за 500 баксов. Вот поэтому будут и дальше валить в Польшу, Чехию... время то не купишь за бабло :|[/quote][/quote]

Для багатьох "Карта поляка", а далі громадянство РП, бо тут з керманичами щось зовсім не ті покращення, які очікувалися.
Востаннє редагувалось flyman в Сер 13 чер, 2018 10:38, всього редагувалось 1 раз.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 13 чер, 2018 10:37

  flyman написав:якщо рахувати від 1996 р., від моменту введення гривні, то з.п. у гривнях росте і росте, часто 20..30% за рік.
А ціни на КРЖН в $, від 2008 чомусь падають і падають, іноді і 10% за рік.

Кореляції між з.п. в гривні і ціною м2 КРЖН у $ не замічено.
Тому Ваш висновок "будєтдорожать" мало обгрунтований.

Краще вертайтесь на валютну гілку та там вангуйте.

ММООЗЗГГ! АНАЛИТЕГ!!!
На сколько подешевел полуподвал?
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: Сер 13 чер, 2018 10:39

  Первый написав:
  flyman написав:якщо рахувати від 1996 р., від моменту введення гривні, то з.п. у гривнях росте і росте, часто 20..30% за рік.
А ціни на КРЖН в $, від 2008 чомусь падають і падають, іноді і 10% за рік.

Кореляції між з.п. в гривні і ціною м2 КРЖН у $ не замічено.
Тому Ваш висновок "будєтдорожать" мало обгрунтований.

Краще вертайтесь на валютну гілку та там вангуйте.

ММООЗЗГГ! АНАЛИТЕГ!!!
На сколько подешевел полуподвал?

як там теща?
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 13 чер, 2018 10:39

  tea написав:
  zahar_ написав:Щодо Вас, то на вашу тезу що -"ріст" заробітної плати має привести до росту цін на нерухомість- було розбито вщерть залізними аргументами з цифрами.

Я писав,що зарплата в Києві щонайменше виросла на 20%.Мені заперечили - так інфляція ж 25%.

Ось що ви написали про "ріст" зарплати
  tea написав:Друзі - маю думку,що на протязі найближчого року київська нерухомість на графіку Бомбера почне зростати.Тепер про фактори.
1.Середня зарплатня в Києві за останні три роки зростає не менше,ніж на 20% за рік.

Ви визначили на "око" що з квітня 2015 по квітень 2018 зарплата у Київі зростала на 20% в рік.
А вам відповідають що ціни (а отже і витрати пересічної людини що працює в Київі) зростали на 30-35% в рік.
Отже заощадщень у пересічних потенційних покупців НЕ СТАЛО БІЛЬШЕ. І від чого тоді мають рости ціни на КРЖН, як ви прогнозуєте? Від сирості?
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
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Повідомлення Додано: Сер 13 чер, 2018 10:46

  flyman написав:
  Первый написав:
  flyman написав:якщо рахувати від 1996 р., від моменту введення гривні, то з.п. у гривнях росте і росте, часто 20..30% за рік.
А ціни на КРЖН в $, від 2008 чомусь падають і падають, іноді і 10% за рік.

Кореляції між з.п. в гривні і ціною м2 КРЖН у $ не замічено.
Тому Ваш висновок "будєтдорожать" мало обгрунтований.

Краще вертайтесь на валютну гілку та там вангуйте.

ММООЗЗГГ! АНАЛИТЕГ!!!
На сколько подешевел полуподвал?

як там теща?


Норм. Няньчить дітей, поки папка по форумах вештається. Інколи ганяю її віником, щоб памятала хто її вдало від совкошлака спас:-)

Тепер на скільки подешевшав напівпідвал?
Всім процвітання!
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