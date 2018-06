Додано: Сер 13 чер, 2018 10:27

tea написав: kingkongovets написав: tea



хотите совет?

не ввязывайтесь в "дискуссии" с захаром

не говорите потом шо вас не предупреждали хотите совет?не ввязывайтесь в "дискуссии" с захаромне говорите потом шо вас не предупреждали

А чому не дискутувати з Захаром? А чому не дискутувати з Захаром?



айрмакс чуть выше объяснил, этого персонажа не интересует истина, его интересует только его собственная правота

поверьте, тут все через это прошли) айрмакс чуть выше объяснил, этого персонажа не интересует истина, его интересует только его собственная правотаповерьте, тут все через это прошли)

Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.