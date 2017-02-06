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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 13291330133113321333>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 914
Висота стель
4%
39
Гарний вигляд з вікон
9%
86
Гарні, "модні" МОПи
3%
26
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
16
Зручна локація
21%
192
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
68
Раціональне планування та метраж
16%
143
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
34
Ціна
19%
170
Якість будівництва
15%
140
Всього голосів : 914
Повідомлення Додано: Сер 13 чер, 2018 10:51

  zahar_ написав:
  tea написав:
  zahar_ написав:Щодо Вас, то на вашу тезу що -"ріст" заробітної плати має привести до росту цін на нерухомість- було розбито вщерть залізними аргументами з цифрами.

Я писав,що зарплата в Києві щонайменше виросла на 20%.Мені заперечили - так інфляція ж 25%.

Ось що ви написали про "ріст" зарплати
  tea написав:Друзі - маю думку,що на протязі найближчого року київська нерухомість на графіку Бомбера почне зростати.Тепер про фактори.
1.Середня зарплатня в Києві за останні три роки зростає не менше,ніж на 20% за рік.

Ви визначили на "око" що з квітня 2015 по квітень 2018 зарплата у Київі зростала на 20% в рік.
А вам відповідають що ціни (а отже і витрати пересічної людини що працює в Київі) зростали на 30-35% в рік.
Отже заощадщень у пересічних потенційних покупців НЕ СТАЛО БІЛЬШЕ. І від чого тоді мають рости ціни на КРЖН, як ви прогнозуєте? Від сирості?

можна взяти
https://index.minfin.com.ua/labour/salary/average/
https://index.minfin.com.ua/ua/economy/ ... ation/2017

та порахувати ріст реальної з.п. в гривнях
Київ з.п.
2013 грудень 5618 грн.
2018 квітень 13150 грн.
= 2.341 рази
інфляція
2014 .... 2018
124,9 143,3 112,4 113,7 104,4
= 2,388
тобто реальна з.п. в грн. ще не догнала інфляцію
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 13 чер, 2018 10:54

  Первый написав:Тепер на скільки подешевшав напівпідвал?

я на це питання попередньому оператору обліківки Первий відповідав,
підніміть архіви та підтягніть матчасть.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 13 чер, 2018 10:58

  flyman написав:
  Первый написав:Тепер на скільки подешевшав напівпідвал?

я на це питання попередньому оператору обліківки Первий відповідав,
підніміть архіви та підтягніть матчасть.


Стидаєшся вдалої інвестиції? Не кори себе. Ти МОЗГ І АНАЛІТЕГ. Яростно педалив про ми всі умрем, а сам реалізовував план по оточенні кийова кавалірками.
Молодець!
Захар такий же - педалить про ми всі почнемо, а сам скуповує повітря у шаромиг і зливає любимі теплі хрущики:-)
Хто ж той хрущ купить, якщо всі кажуть що гомно?

:mrgreen:
Всім процвітання!
Первый
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 чер, 2018 10:59

  kingkongovets написав:
айрмакс чуть выше объяснил, этого персонажа не интересует истина, его интересует только его собственная правота
поверьте, тут все через это прошли)

Дякую.Завсідники гілки краще знають один одного.
Може сюди лікаря Пізнайка підтягнути?
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Повідомлення Додано: Сер 13 чер, 2018 11:02

  flyman написав:
  tea написав: зараз намагаються побудувати більше,доки собівартість дешевше.Тому й утворився великий навіс квартир.

я теж так думаю, але в песпективі вийде так, що покупців буде менше чим очікуваллося, і стратегія себе не виправдає.

Згоден.Якщо не помиляюсь,зараз навіс квартир - приблизно 70 тис.штук.А за останній рік продалось в рази менше.
Але у будівельників немає виходу.Вони ж рахують по-своєму.Є вільна копійка - треба вкладати в будівництво,бо завтра собівартість вийде дорожче.
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Повідомлення Додано: Сер 13 чер, 2018 11:02

  tea написав:
  zahar_ написав:Щодо Вас, то на вашу тезу що -"ріст" заробітної плати має привести до росту цін на нерухомість- було розбито вщерть залізними аргументами з цифрами.

Думаю,що за підсумками 2018 року середня зарплатня в Києві зросте не менше,аніж на 30% - з 10ХХХ на початку року до 13ХХХ в грудні.

КМР думає по іншому.
У всякому разі у бюжеті Києва на 2018 ріст зарлати на 30% і більше - НЕ ПЕРЕДБАЧАЄТЬСЯ.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
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Повідомлення Додано: Сер 13 чер, 2018 11:03

  tea написав:Друзі - маю думку,що на протязі найближчого року київська нерухомість на графіку Бомбера почне зростати.


Цена первичного будет ползти вверх ввиду перманентного роста себестоимости строительства - это и так все видят последние три года и не надо пронозировать.
Вторичное малоликвидное, больших площадей ползет вниз несмотря на рост зарплат.
Цена на пользующиеся спросом 1-2к вторичные топчется на месте уже пару лет, куда пойдет не берусь ванговать.
Аренда растет ибо в столице это давно бизнес - снимать с приезжить и тех у кого нет жилья.

ЗЫ. Очень интересно как за границей. Есть ли очереди за 1-к под аренду как в Аркаде.
И вообще такое понятие как арендный бизнес именно с некоммерчекими площадями.
vladimir07
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 чер, 2018 11:04

  Puente написав:От коли медіанна зарплата буде в статистиці - тоді і можна про щось таке говорити ... А средня - це таке ... Тим більше - офіційна ...

В тому-то і справа,що середня офіційна зарплата 13 тис.,а неофіційна,зрозуміло,що вища.Багато хто отримує частину зарплати в конверті.
tea
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 чер, 2018 11:08

  tea написав:Якщо не помиляюсь,зараз навіс квартир - приблизно 70 тис.штук.А за останній рік продалось в рази менше.
Але у будівельників немає виходу.Вони ж рахують по-своєму.Є вільна копійка - треба вкладати в .


вот сразу видно шо вы не читали ветку ранее - откуда у вас инфа о количестве непроданных квартир и о продажах?
тут сотни копий по этому поводу было сломано
первичный источник инфы можете привести? ему можно доверять?
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Сер 13 чер, 2018 11:14

  flyman написав:А ціни на КРЖН в $, від 2008 чомусь падають і падають, іноді і 10% за рік.
Кореляції між з.п. в гривні і ціною м2 КРЖН у $ не замічено.
Тому Ваш висновок "будєтдорожать" мало обгрунтований.

Є взаємозв"язок між ціною м"/орендою/валютним депозитом.
1.Якщо,наприклад,у 2013 році деякі банки пропонували іноді 12-14 % річних у валюті,то навіщо вкладувати кошти у нерухомість з метою здачі оренду,коли там дохідність була меншою за 12%.
2.Якщо квартири у доларах з 2008 року тільки падали,а зарплати у доларах за останні три роки тільки росли,то хіба це погано?
3.Якщо ціна на квартиру за останній рік впала на 5% (сайт Бомбер),а оренда виросла на 20%,при цьому валютний депозит дає на руки менше 4%,то чи це не аргумент для того,щоб частину коштів кияни перенесли з банківських менш вигідних депозитів на київську більш вигідну нерухомість з метою здачі в оренду.Звичайно,мова йде про тих киян,в кого депозит складає не менше 40-50 тис.дол.
4.Мій висновок - падіння зміниться зростанням на 1-3% за найближчий рік.Невже це нереально?Та й зростання у 1-3% - це 10-30 доларів на м2.
Востаннє редагувалось tea в Сер 13 чер, 2018 11:16, всього редагувалось 1 раз.
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